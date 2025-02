Wien: Bittere Niederlage im letzten Grunddurchgangsspiel

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals verlieren das letzte Grunddurchgangsspiel gegen Olimpija Ljubljana mit 1:6.

Zane Franklin schießt in Minute 21 den Ehrentreffer für die Wiener. Marin Bicevskis (2.), Ziga Pavlin (8.), Roman Cerveny (23./PP1), Kale Kerbashian (45.), Rok Kapel (52./PP1) und Robert Sabolic (57.) markieren die Tore der Gäste. Damit schließen die Caps den Grunddurchgang auf Platz zehn ab. In den Pre-Playoffs treffen die Wiener auf Hydro Fehérvár AV19. Das erste Spiel der „Best of Three“-Serie steigt am Sonntag um 15:30 Uhr.

Caps-Head-Coach Gerry Fleming musste im finalen Grunddurchgangsspiel auf die verletzten Patrick Antal und Brett Kemp, die erkrankten Jérémy Grégoire und Leon Wallner sowie den gesperrten Christof Kromp verzichten. Im Tor begann Sebastian Wraneschitz für den geschonten Tyler Parks. Nach 19 Sekunden gaben die Wiener den ersten Schuss des Spiels ab. Zane Franklin scheiterte aber an Olimpija-Goalie Luka Kolin. Nach 107 Sekunden gingen die Gäste in Führung. Ein eigentlich verunglückter Pass von Jan Cosic fand den Weg durch die Caps-Defensive, Maris Bicevskis konnte an der zweiten Stange locker einschieben (2.). Peter Krieger setzte Maximilian Theirich mit einem sehenswerten Pass in Szene, der Wiener scheiterte in Minute sechs aber ebenfalls an Kolin. In Minute acht legten die Gäste das zweite Tor nach, Ziga Pavlin überwand Wraneschitz mit einem von Jack Dougherty abgefälschten Schuss (8.). In weiterer Folge arbeiteten die Wiener am Anschlusstreffer. In Minute elf scheiterten Dominique Heinrich und Krieger am slowenischen Schlussmann. Niki Hartl eroberte den Puck in der 15. Minute im gegnerischen Drittel, der Caps-Angreifer zog vor Kolin, brachte seinen Backhander aber nicht im Tor unter. Mathias Böhm probierte es in Minute 17, scheiterte von der rechten Außenbahn aber ebenfalls an Kolin. Robert Sabolic gab in der 20. Minute vor Wraneschitz einen Schuss ab, kam damit aber nicht am Caps-Goalie vorbei.

17 Sekunden nach Wiederbeginn lag die Scheibe im Tor der Gäste. Ein Schuss von Franklin von der rechten Seite passte perfekt ins Kreuzeck (21.). In der 23. Minute wurde die erste Strafe ausgesprochen. Krieger musste wegen hohen Stocks auf die Strafbank. Nach 27 im Powerplay gespielten Sekunden war der Puck im Tor. Rudolf Cerveny lenkte die Scheibe erfolgreich ab (23./PP1). Beinahe direkt danach prüfte Willie Raskob Kolin mit einem Distanzschuss. In weiterer Folge konnten beide Teams keine Top-Chancen generieren. In Minute 29 gab Raskob einen Schuss ab, bei dem Kolin die Sicht verstellt war, doch der Slowene wehrte die Scheibe ab. Nick Bonino versuchte zwei Minuten später, Wraneschitz zu überlisten, der Caps-Goalie blieb aber aufmerksam. In der 32. Minute fasste Nik Simsic eine Zwei-Minuten-Strafe wegen eines Bandenchecks gegen Caps-Kapitän Mario Fischer aus. Zack Andrusiak schoss von der rechten Seite aus, der Puck blieb aber vor Kolin im Verkehr stecken. Eine Minute später probierte es Raskob zweimal, traf dabei einmal Aluminium. Kurz darauf bewahrte Wraneschitz die Caps vor einem Shorthander aus einem Konter. Beide Teams waren wenige Sekunden später wieder vollzählig. Nach einer Scheibeneroberung von Krieger in der 34. Minute kam Franklin aus dem Slot zum Abschluss, wieder hielt Kolin. Drei Minuten später scheiterte Sabolic an Wraneschitz. In Minute 38 konterten die Capitals, Franklin beförderte den Puck nach Pass von Aljaž Predan aber neben das Tor.

Den ersten Schuss des Schlussdrittels gab Bine Masic in der 44. Minute von der linken Seiten ab, Wraneschitz hielt. In der 45. Minute erhöhten die Gäste durch einen Treffer von Kale Kerbashian aus dem Slot. Jasper eroberte die Scheibe drei Minuten später im Drittel der Gäste, wurde vor Kolin aber an einem Abschluss gehindert. Einen Backhander von Franklin konnte der Torhüter der Slowenen erst im Nachfassen fixieren. In der 50. Minute fuhr Jasper einen harten Hit gegen Bonino, worauf Cosic seinen Teamkollegen rächte und auf den Caps-Angreifer losging. Jasper fasste zwei Zwei-Minuten-Strafen wegen eines Ellbogenchecks und übertriebener Härte aus, Cosic nur für übertriebene Härte, was ein Powerplay für die Gäste zur Folge hatte. Rok Kapel feuerte den Puck in der 52. Minute in Überzahl aus dem Rückraum ins Tor. Böhm zog in der 57. Minute vor das Gäste-Tor, brachte den Puck aber nur an das Außennetz. Im Gegenzug traf Sabolic zum Endstand (57.).

Statement Gerry Fleming „Es gab ein paar Spieler, die es heute wirklich gewollt haben, arbeiteten und das umsetzten, was wir verlangt haben. In den vergangenen Spielen hatten wir Probleme mit dem Toreschießen. Daher wollten wir unter anderem die Präsenz um das gegnerische Tor ausbauen und dem Torhüter die Sicht wegnehmen. Ein paar Spieler haben das getan, aber die Spieler, die in den oberen Linien agieren und den Unterschied ausmachen sollten, haben das nicht getan. Sie haben Zweikämpfe verloren, auf den Außen gespielt, Scheiben verloren, ihre Spielzüge versandeten. So dürfen deine wichtigsten Spieler einfach nicht auftreten. Nicht in jedem Spiel kann man als Sieger vom Eis gehen, aber trotzdem muss man ein Mindestmaß an Leidenschaft und Einsatz an den Tag legen. Das hat heute wieder gefehlt. Vorausblickend auf die Pre-Playoffs gilt es festzuhalten, dass Fehérvár eine gute Mannschaft hat. Wir müssen wie bei den beiden Auswärtssiegen die freien Räume nutzen. Wir müssen aber unsere Spielweise verbessern. Fehérvár war über weite Strecken der Saison eine Top-Mannschaft. Sie haben viele Nationalteamspieler mit internationaler Erfahrung in den eigenen Reihen, agieren schnell und einfach. Leicht wird es für uns also nicht. Daher ist es notwendig, dass unsere nominellen Top-Spieler Leistung zeigen.“

spusu Vienna Capitals – Olimpija Ljubljana 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

Tor Caps: Zane Franklin (21.)

Tore Olimpia: Maris Bicevskis (2.), Ziga Pavlin (8.), Rudolf Cerveny (23./PP1), Kale Kerbashian (45.), Rok Kapel (52./PP1), Robert Sabolic (57.)

Die Pre-Playoff-Serie im Überblick

23.02.2025 | Hydro Fehérvár AV19 – spusu Vienna Capitals

25.02.2025 | spusu Vienna Capitals – Hydro Fehérvár AV19

28.02.2025* | Hydro Fehérvár AV19 – spusu Vienna Capitals

*falls notwendig

