Wieder war mehr drin fÃ¼r die Haie

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck verliert gegen die Pioneers mit 1:3. Chancen für einen Sieg wären da gewesen.

In diesem für beide Teams wichtigen Spiel gehören die ersten Minuten den Haien. Die Tiroler haben ein frühes Powerplay, in dem Mark Rassell ganz nah am 1:0 dran ist. Mit Mitte des ersten Abschnitts kommen die Gäste etwas auf, und haben ihrerseits ebenfalls ihre erste Überzahlmöglichkeit. Der HCI hat dabei bei einem Stangeschuss von Roni Allen Glück (10.). In Minute15 klopfen die Haie dann noch einmal laut am Kasten von David Madlener an, Anders Krogsgaard und Zintis Zusevics scheitern bei dieser Doppelchance aber am Pioneers-Goalie. Nach dem ersten Drittel steht es 0:0, auch die Schussstatistik ist mit 8:8 ausgeglichen.

Mit ihrer ersten Chance im Mitteldrittel gehen die Pioneers in Führung. Oskar Maier überwindet Jakob Brandner im Haie-Tor von halb rechts mit einem Schuss über die Fanghand (23.). Mit der Führung im Rücken versuchen die Vorarlberger zu kontern, bringen sich dann aber mit Strafen in Bedrängnis. Die Haie drücken in zwei Powerplays (einmal sogar über eineinhalb Minuten 5 gegen 3) auf den Ausgleich, lassen aber die besten Chancen ungenützt. Zwischenzeitlich kann Brandner bei einem Konter der Pioneers gegen Passolt das 0:2 verhindern. Zwar zeigt die Schussstatistik in Drittel zwei 16:6 für die Haie, die Anzeigetafel aber 0:1.

Im Schlussabschnitt überstehen die Haie zunächst ein Powerplay der Pioneers, fangen sich aber wenig später das 0:2 ein. Bei einem Schuss von Luca Erne ist Goalie-Brandner die Sicht verstellt. Die Tiroler schlagen aber postwendend im Powerplay durch Rassell zurück, und können in den Minuten danach auch wieder Druck aufbauen. Die Pioneers überstehen diese Phase aber, und sorgen durch Macdougall in Minute 54 für die Vorentscheidung. Der HCI wirft zwar in den letzten Minuten alles nach vorne, kommt aber nicht mehr in die Partie zurück.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Pioneers Vorarlberg 1:3 (0:0,0:1,1:2)

Torfolge: 0:1 Maier (23.), 0:2 Erne (48./GWG), 1:2 Rassell (49./PP1), 1:3 Macdougall (54

