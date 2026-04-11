Wieder OT: Indians unterliegen knapp

Memmingen. (PM Indians) Erneut musste sich der ECDC Memmingen den Hannover Scorpions geschlagen geben.

Die Entscheidung fiel, wie bereits am Mittwoch, in der Overtime, in der die Gäste aus der Wedemark den entscheidenden Treffer erzielten. 2:3 n.V. hieß es aus Sicht der Maustädter. Damit glichen die Mellendorfer die Serie aus. Am Sonntag folgt das nächste Spiel in der Wedemark, am Dienstag gibt’s ein weiteres Heimspiel.

Spiel 4 startete erneut vor einem ausverkauften Hühnerberg. Der ECDC startete druckvoll ins Spiel, aber die Scorpions agierten kompakt. Den Indianern gelang an diesem Abend der Führungstreffer gegen Mitte des Drittels. Tobi Meier erzielte das 1:0 für den ECDC nach einem individuellen Fehler der Gäste.. Doch die Mellendorfer glichen noch vor der Pause aus. Justin Kirsch traf zum 1:1.

Im zweiten Drittel ging es intensiv weiter. Beide Teams schenkten sich nichts und lieferten sich einen harten Kampf. Ein Schuss von Norman Hauner landete zum 2:1 im Indians-Gehäuse. Nur Minuten später zogen die Maustädter wieder gleich. Tyler Spurgeon verwandelte nach schöner Kombination zum verdienten 2:2. Erneut ging es mit einem Unentschieden in die letzte Drittelpause.

Im letzten Drittel waren die Indianer dann klar am Drücker, doch die Gäste aus der Wedemark spielten routiniert und hielten defensiv dagegen. Memmingen konnte kein Kapital aus seinen zahlreichen Chancen schlagen, weshalb die Partie erneut in der Verlängerung entschieden werden musste. An Spannung war die Begegnung da kaum noch zu überbieten.

In der Overtime waren es dann abermals die Scorpions, die den entscheidenden Treffer erzielten. Nach einem Puckverlust in der Memminger Hintermannschaft konnte Nick Miglio das 2:3 n.V. markieren und die Serie ausgleichen.

Damit stellen die Niedersachsenauf 2:2 in der Best-of-Seven-Serie. Am Sonntag kommt es zu Spiel 5 in der Wedemark. Puck Drop in der ARS Arena ist um 18:00 Uhr. Am Dienstag steigt dann Spiel 6 in der ALPHA COOLING-Arena. Spielbeginn in Memmingen ist um 19:30 Uhr. Tickets sind seit Samstagmittag erhätlich.

ECDC Memmingen – Hannover Scorpions 2:3 n.V. (1:1/1:1/0:0/0:1)

Tore: 1:0 (11.) Meier, 1:1 (18.) Kirsch (Miglio, Supis), 1:2 (32.) Hauner (Pavlu, Knackstedt), 2:2 (34.) Spurgeon (Brassard, Ouderkirk), 2:3 (68.) Miglio (Kirsch)

Strafminuten: Memmingen 6–Hannover 6

Zuschauer: 3700 (ausverkauft)