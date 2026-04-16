„Wieder mit einem LÃ¤cheln ins neue Spiel gehen!“ KÃ¶ln hat Bokk: „Wir wollen es in diesem Jahr anders machen“

Bonn. (PM MagentaSport) Das PrÃ¤dikat â€žWerbung fÃ¼r Eishockeyâ€œ wurde fÃ¼r das packende Halbfinal-Spiel 4 zwischen KÃ¶ln gegen Berlin vergeben, die Entscheidung fiel erst in der Overtime fÃ¼r KÃ¶ln: 4:3 nach Ã¼ber 70 Minuten Spielzeit. Vor dem 5.Spiel am Freitag in Berlin (live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport) steht es nun 2:2 in der Halbfinal-Serie.

KÃ¶lns Matchwinner war in jeder Hinsicht Dominik Bokk â€“ der 2 Tore und einen Assist markierte, das 4:3 mit 141 km/h Geschwindigkeit an Stettmer vorbeizimmerte. â€žWir haben so viel Potenzial. KÃ¶ln hat letztes Jahr im Finale leider verloren. Aber wir wollen es in diesem Jahr anders machen. Und dafÃ¼r gebe ich alles. Es macht jeden Tag SpaÃŸ, zur Arbeit zukommen. Deshalb arbeite ich so hart,â€œ erklÃ¤rte der â€žbesteâ€œ Bokk aller Zeiten. Die Parole fÃ¼r das Spiel 5 am Freitag in Berlin? â€žEinfach wieder mit einem LÃ¤cheln ins neue Spiel gehen!â€œ

Auch Haie-Coach Kari Jalonen ist auf dem â€žtake it easyâ€œ-Trip, wie er sagt: â€žWir mÃ¼ssen diese Zeit genieÃŸen!â€œ Jalonen hÃ¤lt fest: „NatÃ¼rlich war das ein wichtiger Sieg. Noch wichtiger ist, dass wir als Team wieder gewachsen sind. Und jetzt ist es ein Best of 3-Wettbewerb. Wir wissen, was auf uns zukommt.â€œ

Trainerkollege Serge Aubin war gar nicht grummelig nach der Niederlage, eher stolz. TatsÃ¤chlich steigerten sich die Berliner nach einem â€žbehÃ¤bigenâ€œ Start, so Aubin, stetig: â€žIch bin ganz glÃ¼cklich mit unserer Leistung. Das ist ein Kampf um Kleinigkeiten. Beide Mannschaften spielen richtig gut. â€œ Wermutstropfen fÃ¼r die EisbÃ¤ren: TorhÃ¼ter Jake Hildebrand verletzte sich ohne Fremdeinwirkung. Berlins Coach hofft, dass Hildebrand nicht zu lange ausfalle.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen von der Halbfinal-Serie Runde 4 KÃ¶ln gegen Berlin prÃ¤sentiert von MagentaSport.

Am Donnerstag startet die deutsche Auswahl in Tschechien mit dem WM-Countdown â€“ ab 17.15 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport, am Freitag folgt WM-Test 2 ab 16.45 Uhr. PLUS: Halbfinal-Runde 5 im Doppelpack: Mannheim gegen MÃ¼nchen ab 18.45 Uhr und Berlin gegen KÃ¶ln ab 19.15 Uhr.

Halbfinale Spiel 4: KÃ¶lner Haie â€“ EisbÃ¤ren Berlin 4:3 (OT) (Stand: 2:2)

Berlins Tormaschine Ty Ronning forderte nach verschnarchten ersten 12 Minuten, in denen es gut und gerne 2:0 hÃ¤tte stehen kÃ¶nnen â€žEisbÃ¤ren-Hockeyâ€œ. Mehr Arbeit gegen den Puck, mehr IntensitÃ¤t. Und dann beendete er die Offensiv-Phase halt selbst. Ty Ronning und Dominik Bokk liefern sich dann zwei GigantenkÃ¤mpfe auf dem Eis, mit dem besseren Ende fÃ¼r den KÃ¶lner Bokk. Berlin spielerisch reifer, KÃ¶ln mit groÃŸer Leidenschaft und eben Bokk.

Interview mit dem Matchwinner Bokk





Kari Jalonen, Trainer KÃ¶ln: â€žNatÃ¼rlich war das ein wichtiger Sieg. Noch wichtiger ist, dass wir als Team wieder gewachsen sind. Und jetzt ist es ein Best of 3-Wettbewerb. Wir wissen, was auf uns zukommt.â€œ

Inwiefern das KÃ¶lner Team gewachsen sei: â€žIn der Abwehr musst du gut sein, sonst gewinst du nichts. Und dann musst du sehr gut in der Offensive werden. Da haben wir uns in den AbschlÃ¼ssen gesteigert. Wir mÃ¼ssen diese Zeit genieÃŸen: take it easy.â€œ

Ãœber die Stimmung in der Haie-Arena, Jalonen lacht: â€žDas ist immer super hier, oder?â€œ

Serge Aubin, Trainer Berlin, war eigentlich eher stolz auf sein Team und ziemlich entspannt: â€žWir sind etwas behÃ¤big reingekommen. Haben uns aber immer weiter gesteigert. Vor allem das Ãœberzahlspiel zweimal gut genutzt. Ich bin ganz glÃ¼cklich mit unserer Leistung. Das ist ein Kampf um Kleinigkeiten. Beide Mannschaften spielen richtig gut. â€œ

Zur Verletzung seines TorhÃ¼ters Hildebrand: â€žGenaues kann man noch nicht sagen. Wir mÃ¼ssen abwarten.â€œ Er hoffe, dass er nicht zu lange ausfalle.

Endergebnis

KÃ¶lner Haie â€“ EisbÃ¤ren Berlin 4:3 n. V. (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Aufstellungen

KÃ¶lner Haie: Juvonen (BrÃ¼ckmann; Ancicka) â€“ Austin, Kaski; VittasmÃ¤ki, KemilÃ¤inen; Sennhenn, M. MÃ¼ller; GlÃ¶tzl â€“ Kero, MacLeod, Schnarr; Storm, Aubry, Bokk; Kammerer, TyrvÃ¤inen, Niedenz; Uher, van Calster, MÃ¼nzenberger â€“ Trainer: Kari Jalonen

EisbÃ¤ren Berlin: Hildebrand (ab 33. Spielminute: Stettmer; NeiÃŸe) â€“ J. MÃ¼ller, Wissmann (C); Mik, Lancaster; Smith, Reinke; Panocha â€“ Tiffels (A), Dea, Ronning (A); Noebels, Eder, Kirk; HÃ¶rdler, Vikingstad, PfÃ¶derl; Kretzschmar, Wiederer, Nieleck â€“ Trainer: Serge Aubin

Tore

1:0 â€“ 00:42 â€“ Storm (Bokk, Kero) â€“ EQ

1:1 â€“ 13:40 â€“ Ronning (Reinke) â€“ PP1

1:2 â€“ 20:20 â€“ Wissmann (Tiffels, Ronning) â€“ EQ

2:2 â€“ 23:31 â€“ Kero (MacLeod, Schnarr) â€“ EQ

3:2 â€“ 32:05 â€“ Bokk (Storm, M. MÃ¼ller) â€“ EQ

3:3 â€“ 51:48 â€“ Kirk (PfÃ¶derl, Ronning) â€“ PP1

4:3 â€“ 77:37 â€“ Bokk â€“ EQ

Strafen KÃ¶lner Haie: 8 (4, 0, 4, 0) Minuten â€“ EisbÃ¤ren Berlin: 6 (2, 0, 4, 0) Minuten

Schiedsrichter Andre Schrader, Andris Ansons (Kai JÃ¼rgens, Dominic Kontny)

Zuschauer 18.600

Eishockey live bei MagentaSport

DEL | Playoff-Halbfinals

Freitag, 17.04.2026 (Spiel 5)

ab 18.45 Uhr: Adler Mannheim â€“ EHC RB MÃ¼nchen

ab 19.15 Uhr: EisbÃ¤ren Berlin â€“ KÃ¶lner Haie

LÃ¤nderspiele | WM-Vorbereitung

Donnerstag, 16.04.2026

ab 17.15 Uhr: Tschechien â€“ Deutschland

Freitag, 17.04.2026

ab 16.45 Uhr: Tschechien â€“ Deutschland