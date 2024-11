Wieder mit drei Treffern in wenigen Minuten: Huskies siegen 4:2 in Landshut

Kassel. (PM Huskies) Sichtlich beflügelt vom Derbysieg am Freitag starteten die Schlittenhunde in die heutige Partie in Landshut. Nach nur vier Minuten stand es...

Kassel. (PM Huskies) Sichtlich beflügelt vom Derbysieg am Freitag starteten die Schlittenhunde in die heutige Partie in Landshut.

Nach nur vier Minuten stand es dank Treffer von Keck, Mieszkowski und Duquette bereits 3:0. Landshut verkürzte noch vor Drittelende, Bender stellte im Powerplay im zweiten Drittel den Abstand wieder her. Der Treffer von Kornelli Sekunden vor Ende des zweiten Drittels blieb der letzte des Abends und so dürfen die Huskies ein Sechs-Punkte-Wochenende feiern.

Die Huskies hätten kaum besser in die Partie starten können, denn nach nur vier Minuten stand es auf der Anzeigetafel bereits 0:3. Zuerst traf Keck nach Vorarbeit von Olsen ins rechte Eck (1.), dann drückte Mieszkowski nach einem Rückhandpass die Scheibe an Langmann vorbei ins Tor (3.). Zu diesem Zeitpunkt sah sich EVL-Coach Vogler bereits gezwungen seine Auszeit zu nehmen. Dies schien den Landshutern jedoch nicht wirklich genutzt zu haben, denn direkt im Anschluss traf Duquette aus der Distanz und sorgte so für den frühen Torhüterwechsel bei den Gastgebern (4.). In den darauffolgenden Minuten gestaltete sich das Spiel offener mit kleinen Chancen auf beiden Seiten. In eigener Überzahl kam der EVL schließlich durch Zucker noch zum 1:3-Anschlusstreffer (15.) und musste so nur mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine.

Im Mitteldrittel übernahm zunächst Landshut die Kontrolle über das Spielgeschehen. In eigener Unterzahl bewahrte der linke Pfosten die Huskies bei einem Abschluss von Steeler vor dem zweiten Gegentreffer (26.). Auf der anderen Seite machten es die Schlittenhunde besser: Im Powerplay traf Bender mit einem satten Distanzschuss unter die Latte zum 4:1 aus Sicht der Nordhessen (30.). Nur kurz darauf spielten die Schlittenhunde erneut in Überzahl, blieben diesmal aber ohne Erfolg, auch weil Dietl einen starken Schlagschuss von Valenti gerade noch abwehren konnte (32.). Auch einen Abschluss aus kurzer Distanz von Garlent konnte der Landshuter Goalie im Nachfassen parieren (38.). Sekunden vor Drittelende kam der EVL doch noch zu seinem zweiten Treffer: Nach einem gewonnenen Bully landete die Scheibe auf dem Schläger von Kornelli, welcher mit einem sehenswerten Rückhandschuss aus der Drehung unter die Latte zum 2:4-Pausenstand traf.

Der Schlussabschnitt erinnerte zunächst über weite Strecken an den vom Freitag gegen den EC Bad Nauheim: Wenige Chancen auf beiden Seiten und so lief die Uhr weiterhin für die Huskies. Abschlüsse von Doremus (48.) oder auf der anderen Seite von Turgeon (51.) blieben ohne Erfolg. In der 54. Minute hielt Maurer außerdem stark gegen einen Rückhandschuss von EVL-Topscorer Immo. Im kurz darauf folgenden Powerplay für die Gäste setzte sich Cutler über den linken Flügel durch und rutschte nach einem Kontakt mit einem Verteidiger der Gastgeber mitsamt Puck über die Linie. Die Schiedsrichter überprüften die Situation mit dem Videobeweis und blieben bei ihrer Entscheidung – kein Tor! In den Schlussminuten drängte Landshut zunehmend auf den dritten Treffer, die zwingenden Torchancen blieben aber, auch nachdem Torhüter Dietl bereits auf die Bank gefahren war, aus und so sicherten sich die Huskies weitere drei Punkte.

Tore:

0:1 Keck (Olsen – 1. Min.)

0:2 Mieszkowski (Cutler – 3. Min.)

0:3 Duquette (Detsch – 4. Min.)

1:3 Zucker (PP – Kornelli, Pageau – 15. Min.)

1:4 Bender (PP – Keck, Olsen – 30. Min.)

2:4 Kornelli (Wenzel, Mayenschein – 40. Min.)

