Wieder eine Packung – Mannheim schon mit 12 Gegentoren! Berlins Stettmer mahnt: „Dürfen niemals nachlassen“, Pföderl schreibt Torjäger-History: „Nehme ich mit und weiter geht´s“

Bonn. (PM MagentaSport) 5:1-Erfolg im 2. Finale gegen Mannheim, damit baut der Meister die Führung in der Serie auf 2:0 aus.

Für die Adler ist der Start „grauenvoll“: 4:12-Tore und wenn Lukas Kälble sagt: „Wir müssen Lösungen finden und es besser machen“ klingt das vor dem Finale 3 (Dienstag, ab 19 Uhr live bei MagentaSport) schon fast wie ein Stoßgebet.

„Wir machen aktuell einen richtig guten Job. Die Mannschaft spielt hervorragend, die Defensive arbeitet unfassbar, unsere Unterzahl funktioniert richtig gut. Somit können wir wirklich stolz auf uns sein, aber wir dürfen auch niemals nachlassen“, lobt der erneut bockstarke Eisbären-Goalie Jonas Stettmer und nennt die Gründe für die bisherige Überlegenheit in der Finalserie. „Es ist einerseits Erfahrung, andererseits unfassbar harte Arbeit, die uns auszeichnet.“

Leonhard Pföderl schreibt zudem DEL-Geschichte. Als erster Spieler überhaupt knackt er durch seinen Doppelpack die 50-Tore-Marke in den Playoffs. „Nehme ich mit und weiter geht’s. Wir haben einen guten Gegner auf der anderen Seite. Jetzt sind wir zwar in einer guten Ausgangsposition, aber es ist noch lange nicht vorbei“, erklärt der Torjäger. Die Eisbären feiern nun schon den 10. Playoff-Sieg in Folge gegen die Adler.

Mannheim musste in Spiel 2 auf Justin Schütz verzichten, der sich am Freitag verletzte. „Justin Schütz ist ein extrem herber Ausfall für Mannheim. Er ist ein extrem agiler, athletischer, schneller Spieler, der mit ganz viel Energie spielt und natürlich auch scored wie verrückt. Den kann man nicht eins zu eins ersetzten“, erklärt MagentaSport-Experte Constantin Braun.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen von Spiel 2 des Playoff-Finals in der PENNY DEL zwischen den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht‘s mit Spiel 3 am Dienstag – alles live ab 19.00 Uhr bei MagentaSport.

PENNY DEL-Final-Serie – Modus best of 7

Eisbären Berlin – Adler Mannheim 5:1 [Serie: 2:0]

Die Eisbären Berlin behalten in den diesjährigen Playoffs eine weiße Weste vor eigenem Publikum – 7 Spiele, 7 Siege. Die Adler vergeben erneut viele Chancen und sind bereits in Spiel 3 zuhause unter Zugzwang.

Alle Tore der Partie





Leonhard Pföderl, 2 Tore für die Eisbären Berlin: „Wir haben es heute auch wieder geschafft, unsere Chancen zu nutzen.“

Über seine Rekord-Marke von 50 Playoff-Toren in der DEL. „Nehme ich mit und weiter geht’s. Wir haben einen guten Gegner auf der anderen Seite. Jetzt sind wir zwar in einer guten Ausgangsposition, aber es ist noch lange nicht vorbei. Wir müssen so weitermachen.“

Jonas Stettmer, Eisbären Berlin: „Wir machen aktuell einen richtig guten Job. Die Mannschaft spielt hervorragend, die Defensive arbeitet unfassbar, unsere Unterzahl funktioniert richtig gut. Somit können wir wirklich stolz auf uns sein, aber wir dürfen auch niemals nachlassen. Sehr viele von unseren Jungs haben schon eine Meisterschaft oder auch mehrere gewonnen und wissen genau, wie es läuft. Wir kriegen im richtigen Moment die Scheibe raus und schießen in den wichtigen Momenten die Tore. Es ist einerseits Erfahrung, andererseits unfassbar harte Arbeit, die uns auszeichnet.“

Über seine eigene Leistung: „Es ist am Ende die Teamleistung, ich bin zweitrangig bei dem Ganzen.“

Lukas Kälble, Adler Mannheim: „Es ist uns schwergefallen, Chancen zu kreieren. Natürlich dürfen wir auch nicht so viele Gegentore bekommen. Wir müssen Lösungen finden und es besser machen.“

MagentaSport-Experte Constantin Braun über den verletzungsbedingten Ausfall von Justin Schütz: „Justin Schütz ist ein extrem herber Ausfall für Mannheim. Er ist ein extrem agiler, athletischer, schneller Spieler, der mit ganz viel Energie spielt und natürlich auch scored wie verrückt. Den kann man nicht eins zu eins ersetzten.“

Cliff Ronning, NHL-Legende & Vater von Ty Ronning über den Kader von Berlin: „Berlin hat alles. Sie haben große, körperliche Spieler, Spieler, die Plays kreieren und welche, die Schüsse blocken. Sie sind sehr ausgewogen.“

Über den Fight von Ty Ronning gegen Kris Bennett: „Es ist wahrscheinlich besser, das zu vermeiden, da sie genau das wollen, um ihn auf die Strafbank zu bringen. Aber wenn du etwas erreichen willst, musst du auch mal dafür kämpfen. Die anderen Teams werden das auch respektieren, dass ein kleinerer Spieler hart spielt und mit Herz dabei ist. Mit Herz spielen, das hat Ty immer getan, egal wo er gespielt hat. Ich sehe das immer, besonders in den Finals.“

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL Playoffs | Finale

Dienstag, 28.04.2026 (Spiel 3)

ab 19.00 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

Donnerstag, 30.04.2026 (Spiel 4)

ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin – Adler Mannheim

Sonntag, 03.05.2026 (Spiel 5, falls erforderlich)

ab 16.00 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

Dienstag, 05.05.2026 (Spiel 6, falls erforderlich)

ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin – Adler Mannheim

Donnerstag, 07.05.2026 (Spiel 7, falls erforderlich)

ab 19.00 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

Nationalmannschaft der Männer: WM-Test

Donnerstag, 30. April

ab 18.45 Uhr: Österreich – Deutschland

U18-WM der Herren

Montag, 27. April

ab 15.45 Uhr: USA – Deutschland

Überall erstklassigen Sport sehen können: Dein Sport. Dein Spiel. Alles live.

Fußball, Eishockey, Basketball, Golf und vieles mehr live bei MagentaSport. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen-Bundesliga, der EuroLeague und des BKT EuroCups. Dazu Live-Golf mit der PGA Tour, der DP World Tour und dem Ryder Cup. Außerdem die Basketball-Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3×3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3×3 Top-Events. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften. Zusätzlich Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. Außerdem die Hockey Welt- und Europameisterschaften sowie die FIH Pro League. Weitere Topspiele aus dem Coupe de France sowie internationaler Spitzenfußball und weiterer hochkarätiger Live-Sport bei Sportdigital FUSSBALL & Sportdigital1+. Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.