Wieder eine Packung fÃ¼r die deutsche Auswahl, Eigenlob fÃ¼r gute Moral im zweiten Drittel, Noebels soll kommen

Herning. (PM MagentaSport (PM USA Hockey / PM DEB) Irres 3:6 gegen die USA: 0:3, 3:0 und 0:3 war die Torverteilung in den Dritteln im 5. WM-Spiel der deutschen Auswahl.

MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner konstatierte ein „megageil“ nach dem 3:3 Ausgleich. Fand aber auch: „Die Probleme aus dem Spiel gegen die Schweiz haben sich fortgesetzt.“ Ein erneutes Überzahlspiel sorgt im letzten Drittel für die Entscheidung. Nach dem 1:5 gegen die Schweiz folgt trotz der Wahnsinns-Aufholjagd die 2. deutliche Niederlage der Deutschen bei der Eishockey-WM in Dänemark und Schweden.

DEB-Trainer Harold Kreis hatte nach einem schwachen 1. Drittel in der Defensive umgebaut und bilanziert anschließend: „Das Ergebnis ist am Ende zu hoch. Der Charakter und der Kampfgeist in der Mannschaft stimmen. Das sind die Momente, die die Mannschaft spürt.“ Er kündigt auch noch eine Personalentscheidung an: „Die Rückkehr von Marcel Noebels in den Kader ist eine Option.“

Am Montag gegen Weltmeister Tschechien (live ab 15.30 Uhr) gilt es nun, ein Endspiel am Dienstag gegen den Gastgeber Dänemark (live ab 19.30 Uhr) um den Einzug ins Viertelfinale zu vermeiden.

Nachfolgend die Stimmen zum 3:6 der deutschen Auswahl gegen die USA übersendet durch MagentaSport. Moderator Sascha Bandermann, Experte Patrick Ehelechner und Kommentator Alex Kunz melden sich direkt aus Dänemark und Schweden. Alle WM-Infos live und auf allen Kanälen von MagentaSport sowie bei MagentaTV. Am Montag zeigt MagentaSport Deutschland gegen Tschechien ab 15.30 Uhr live.

Bundestrainer Harold Kreis

…über eine personelle Alternative: „Marcel Noebels Rückkehr ist eine Option. Bis morgen früh werden wir das entscheiden.“

…über Teamumstellung im 2. Drittel: „Die Anpassungen haben im 2. Drittel gewirkt. Die Amerikaner hatten zu viel Überzahl bei den Angriffen. Das haben wir geändert. Wir haben angefangen, Schlittschuh zu laufen. Das hat unsere Geschwindigkeit und somit die Aggressivität der Mannschaft erhöht. Wir müssen schneller und aggressiver aus unserem Verteidigungsdrittel raus. Wir haben uns toll zurückgekämpft. Das Ergebnis ist am Ende zu hoch. Der Charakter und der Kampfgeist in der Mannschaft stimmen. Das sind die Momente, die die Mannschaft spürt.“

„Wir wollten nach dem 0:3 ein Zeichen setzen“

Wojciech Stachowiak lobt die Moral nach der Aufholjagd gegen die USA im 2. Drittel.

…freut die Moral der DEB-Mannschaft: „Ich bin stolz, dass wir uns so zurückkämpfen konnten. Wir haben viel Charakter im Team. Wir wollten ein Zeichen setzen. Das ist uns nach dem 0:3 auch gelungen. Den Start haben wir uns natürlich nicht so vorgestellt. Wir dürfen nicht so viele Strafen verursachen. Im letzten Drittel waren da auch vermeidbare dabei.“

MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner zieht das Fazit nach dem 3:6 gegen die USA: „Das ist sehr ärgerlich. Das DEB-Team ist brutal gut zurückgekommen im 2. Drittel. Dann war wieder ein Gegentreffer in Unterzahl ausschlaggebend, die Amerikaner waren da gnadenlos. Im 1. Drittel hatten wir unsere Probleme und keinen Zugriff zum Spiel. Die Probleme aus dem Spiel gegen der Schweiz haben sich fortgesetzt. Da war die Leichtigkeit weg. Umso beeindruckender war die Reaktion im 2. Drittel. Da war die Leichtigkeit wieder zurück.“

„Mir gefiel unser Start und unsere Reaktion im dritten Drittel“, sagte Ryan Warsofsky, Cheftrainer der US-amerikanischen Herren-Nationalmannschaft. „Sie (Deutschland) sind eine gute Mannschaft; sie sind gut trainiert und spielen hart. Wir wussten, dass es hart werden würde, und ich bin stolz auf unsere Jungs.“

Torhüter Philipp Grubauer: „Das erste Drittel war natürlich wieder nicht überragend. Aber ab dem zweiten Drittel sind wir unglaublich rausgekommen und haben Gas gegeben. Genau das haben wir uns vorgenommen. Wenn wir so weiterspielen, können wir jeden schlagen. Wir müssen konstant spielen und konstanter stehen. Wir müssen das Spiel besser lesen und auf den Mann aggressiv draufgehen. Jetzt schauen wir die Sachen an, die wir im ersten Drittel anders gemacht haben. Aber wir schauen auch die guten Sachen an, das ist auch wichtig. Und dann geht es weiter gegen Tschechien.“

Verteidiger Eric Mik: „Ich bin froh, dass es mit meinem ersten Tor funktioniert hat. Aber es wäre natürlich schöner, hätten wir heute noch auch noch Punkte geholt. Im ersten Drittel haben wir die Kleinigkeiten nicht richtig gemacht und die wichtigen Zweikämpfe nicht gewonnen. Das haben wir im zweiten Drittel besser gemacht, wir haben einfacher gespielt. Wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst und man hat gesehen, dass wir mit den großen Teams mithalten können. Es sind die Chancenverwertung und die Kleinigkeiten, die wir weiter verbessern müssen.“

Spielübersicht USA – GER

• Torschütze Team GER: Erik Mik (29.), Jonas Müller (35.), Wojciech Stachowiak (36.)

• Schussverhältnis: USA 44 – Deutschland 21

• Strafminuten: USA 4 – Deutschland 10

• Starting Goalie: Philipp Grubauer

• Kapitän: Moritz Seider (C), Marc Michaelis (A), Jonas Müller (A)

• Bester Spieler des Spiels Team GER: Philipp Grubauer

• Zuschauerzahl: 9.595

IIHF-Statistik USA – GER

https://www.iihf.com/en/events/2025/wm/gamecenter/playbyplay/62057/38-usa-vs-ger

WM – live bei MagentaSport

MagentaSport zeigt alle deutschen WM-Partien, 6 k.o.-Spiele (zweimal Viertelfinale, zweimal Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale) plus 5 weitere Top-Begegnungen aus der Gruppenphase. Insgesamt über 60 Stunden live, täglich mit einem WM-Update: der beste WM-Service direkt aus Dänemark und Schweden.

Gruppenphase

Sonntag, 18.05.2025

ab 16.00 Uhr: USA – Kasachstan

Montag, 19.05.2025

ab 15.30 Uhr: Deutschland – Tschechien

Dienstag, 20.05.2025

ab 19.30 Uhr: Deutschland – Dänemark

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV