Wieder auf Waldkraiburger Eis: Tomas Vrba ist zurÃ¼ck bei den LÃ¶wen

Waldkraiburg. (PM EHC) Die Waldkraiburger Löwen basteln weiter an ihrem Bayernligakader für die Saison 2024/2025.

Nach dem erfolgreichen Aufstieg zurück in das bayerische Eishockey-Oberhaus am 1. April, blieb dem Verein nicht viel Zeit sich auf dem Erfolg und den Glücksgefühlen auszuruhen. Es gilt die kommende Saison planerisch anzugehen und auch die Fans, jene Zuschauer, welche diese letzte Landesliga-Saison nicht nur verziehen, sondern euphorisch begleitet haben, mit Neuigkeiten zu ihren Löwen zu versorgen.

So kündigt der Verein aus der Innstadt den Neu- oder vielmehr Wiederzugang von Tomas Vrba an. Tomas verbrachte seine letzten sechs Spielzeiten rund 26 Kilometer weiter westlich beim ESC Dorfen. Dorthin verschlug es ihn, nachdem er bereits zwei angebrochene Saisons in Waldkraiburgs Oberliga-Team gespielt hatte. Bevor es den heute 36-jährigen Deutsch-Tschechen in die Industriestadt verschlug, absolvierte er 223 Spiele in der Oberliga für die Icefighters Leipzig und beim EHV Schönheide09, dort erzielte er insgesamt 322 Punkte. Bei den Eispiraten aus dem Landkreis Erding konnte Vrba auch immer wieder zeigen, dass er auch im gehobeneren Eishockeyalter weiß, wo das Tor steht. Mit 61 Punkten war seine beste Saison im „Bierzelt“ die von 2021 bis 2022. Mit 61 Punkten (24 Tore, 37 Vorlagen) begeisterte er die anwesenden Dorfener Zuschauer. Das einzige Tor von Vrba gegen seinen nun nicht mehr Ex-Club datiert vom 17.11.2019. Dort markierte er, nach einem sehenswerten Solo, das zwischenzeitliche 0:1, welches letztlich in einem 6:1 für die Löwen aus Waldkraiburg endete. Selbst in der vergangenen Saison, welche mit Skandalen um Zahlungsunfähigkeit und historisch niedrigem Zuschauerzuspruch gut und gerne als „Seuchensaison“ für den Verein von der Isen bezeichnet werden kann, zeigte Vrba seine Leistung. Zwar konnte er mit 27 Punkten aus 25 Spielen (15 Tore, 12 Vorlagen) das Piratenschiff nicht vor dem Untergang retten, dennoch kann man ihm nicht vorwerfen die Arbeit eingestellt zu haben.

Der EHC Waldkraiburg freut sich sehr Tomas wieder in der eigenen Kabine sitzen zu haben und rechnet nicht nur damit, dass er dazu beitragen wird das Punktekonto der Löwen zu füllen, sondern auch damit, dass er mit seiner enormen Erfahrung und der „Ruhe des Alters“ ein Anker für die „jungen Wilden“ im Team darstellt. Vrba wird mit der Rückennummer 9 auflaufen. aha