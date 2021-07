Wieder 100% zurÃ¼ck: Jan Loboda geht wieder fÃ¼r die LÃ¶wen aufs Eis

Waldkraiburg. (PM Löwen) In Waldkraiburg oder gar in der gesamten Eishockey Bayernliga, dürfte dies das Comeback des Jahres sein, Jan Loboda will es, mit...

Waldkraiburg. (PM Löwen) In Waldkraiburg oder gar in der gesamten Eishockey Bayernliga, dürfte dies das Comeback des Jahres sein, Jan Loboda will es, mit stolzen 35 Jahren, noch einmal genau wissen und steigt zur Saison 2021/2022 wieder voll beim EHC Waldkraiburg mit ein. Seit der Saison 2013/2014, wo er zuletzt drei Spiele für den TSV Trostberg in der Landesliga absolvierte, gilt der damals 96 Kilogramm schwere Loboda offiziell als „Retired", also im Ruhestand. Dennoch absolvierte er seit dieser Zeit einige Spiele für die „Oans Bee", dem Bezirksliga-Team der Innstädter. Hier hielt er sich auch dauerhaft fit, um kein Rosten der Knochen zuzulassen. Dies war hauptsächlich zurückzuführen auf Änderungen seiner Arbeitszeiten, die das Spielen im Waldkraiburger Eishockey-Oberhaus nicht zuließen. Aufgrund von erneuten Änderungen im Arbeitsleben des ehemaligen slowenischen Meisters (Olimpija Ljubljana) und sechsfachen A-Nationalspielers, kann und wird er wieder für die erste Mannschaft der Löwen aufs Eis gehen. Mittlerweile entwickelte der körperlich sehr präsente Verteidiger heimatliche Gefühle für Waldkraiburg, was wohl auch der Grund dafür ist, dass er seit bereits etwa zehn Jahren in der Stadt wohnt. Dies könnte auch ein Grund dafür sein, dass er im Moment daran arbeitet einen deutschen Pass zu erhalten, was den positiven Nebeneffekt hätte, dass Loboda keine Kontingentstelle bei den Löwen besetzt und somit für den Verein eine größere Planungsvielfalt bestünde. Mit der neuen Nummer 90, Jan Loboda, erhält der EHC Waldkraiburg nicht nur einen sehr präsenten Verteidiger, der den gegnerischen Angreifern sicher ein ums andere Mal das Fürchten lehren wird, sondern auch einen mannschaftsdienlichen Spieler, der in seiner aktiven Zeit sehr genau wusste wo die Mitspieler aber auch das Tor stehen. Die Löwen freuen sich sehr auf diese Rückkehr und auf die kommende Saison mit Jan Loboda in der Verteidigung.