Wie vor 60 Jahren – Tölz schlägt Füssen!

Bad Tölz. (PM Löwen) Der erste gefährliche Torschuss kam sinnbildlich vom 17-jährigen Quirin Schlager.

Zwei junge Lineups trafen nämlich in Bad Tölz aufeinander, wobei den Hausherren die komplette erste Reihe krankheits- und verletzungsbedingt fehlte. Das erste Tor gelang Nikita Naumann für die Gäste, der Stürmer überraschte Enrico Salvarani aus spitzem Winkel (6.). Die Antwort kam wenig später von Toms Prokopovics, der nach einem Abpraller goldrichtig stand und ausgleichen konnte (9.). Die Partie lief fast ohne Unterbrechungen ab, vor allem die neutrale Zone war umkämpft. Eine längere Druckphase des EVF kurz vor Ende des ersten Drittel überstanden die Löwen unbeschadet.

In den zweiten Abschnitt starteten die Buam sehr gut durch ein Tor der vierten Reihe. Quirin Schlager blockte an der eigenen blauen Linie einen Angriff der Füssener, ging nach und fand den mitgelaufenen Kilian Kathan, der elegant einnetzte (23.). Danach wurde es einmal eng, als Goldhelm Bauer Neudecker auf und davon war, jedoch an Salvarani scheiterte. Es folgten die ersten Strafzeiten der Partie: zunächst konnten die Gäste ihr Powerplay nicht nutzen, wenig später machten es die Löwen besser. Toms Prokopovics traf von der blauen Linie an Freund und Feind vorbei ins Tor (32.). Füssens Torhüter Timotej Pancur machte trotz der drei Gegentreffer eine gute Figur und parierte im weiteren Verlauf des Drittels stark. Auf der Gegenseite unterlief Florian Krumpe ein seltener Fehler, wodurch Simon Boyko plötzlich allein vor dem Tölzer Tor auftauchte und eiskalt abschloss – 3:2 (34.).

Die letzten zwanzig Minuten verliefen zunächst ausgeglichen, ehe Füssen auf den Ausgleich drängte. Wie erwartet brachten Bauer Neudecker und Simon Boyko viel Unruhe, schafften es jedoch nicht auf die Anzeigetafel. Ein weiteres Powerplay blieb ungenutzt, wenig später hatte Niklas Jentsch bei einem Lattentreffer Pech. Die Tölzer hielten ihre Gäste clever vom Tor weg. Falls doch einmal ein Schuss durchkam, war Salvarani gewohnt sicher zur Stelle. Kurz vor Schluss nahm Daniel Jun seine Auszeit, doch auch mit sechs Feldspielern sollte kein Tor mehr gelingen.

(Philipp Schmitz)