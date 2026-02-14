Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd EV Füssen Wie vor 60 Jahren – Tölz schlägt Füssen!
EV FüssenTölzer Löwen

Wie vor 60 Jahren – Tölz schlägt Füssen!

14. Februar 20261 Mins read88
Share
Alex Grossrubatscher von den Tölzer Löwen - © Philipp Schmitz, Tölzer Löwen
Share

Bad Tölz. (PM Löwen) Der erste gefährliche Torschuss kam sinnbildlich vom 17-jährigen Quirin Schlager.

Zwei junge Lineups trafen nämlich in Bad Tölz aufeinander, wobei den Hausherren die komplette erste Reihe krankheits- und verletzungsbedingt fehlte. Das erste Tor gelang Nikita Naumann für die Gäste, der Stürmer überraschte Enrico Salvarani aus spitzem Winkel (6.). Die Antwort kam wenig später von Toms Prokopovics, der nach einem Abpraller goldrichtig stand und ausgleichen konnte (9.). Die Partie lief fast ohne Unterbrechungen ab, vor allem die neutrale Zone war umkämpft. Eine längere Druckphase des EVF kurz vor Ende des ersten Drittel überstanden die Löwen unbeschadet.

In den zweiten Abschnitt starteten die Buam sehr gut durch ein Tor der vierten Reihe. Quirin Schlager blockte an der eigenen blauen Linie einen Angriff der Füssener, ging nach und fand den mitgelaufenen Kilian Kathan, der elegant einnetzte (23.). Danach wurde es einmal eng, als Goldhelm Bauer Neudecker auf und davon war, jedoch an Salvarani scheiterte. Es folgten die ersten Strafzeiten der Partie: zunächst konnten die Gäste ihr Powerplay nicht nutzen, wenig später machten es die Löwen besser. Toms Prokopovics traf von der blauen Linie an Freund und Feind vorbei ins Tor (32.). Füssens Torhüter Timotej Pancur machte trotz der drei Gegentreffer eine gute Figur und parierte im weiteren Verlauf des Drittels stark. Auf der Gegenseite unterlief Florian Krumpe ein seltener Fehler, wodurch Simon Boyko plötzlich allein vor dem Tölzer Tor auftauchte und eiskalt abschloss – 3:2 (34.).

Die letzten zwanzig Minuten verliefen zunächst ausgeglichen, ehe Füssen auf den Ausgleich drängte. Wie erwartet brachten Bauer Neudecker und Simon Boyko viel Unruhe, schafften es jedoch nicht auf die Anzeigetafel. Ein weiteres Powerplay blieb ungenutzt, wenig später hatte Niklas Jentsch bei einem Lattentreffer Pech. Die Tölzer hielten ihre Gäste clever vom Tor weg. Falls doch einmal ein Schuss durchkam, war Salvarani gewohnt sicher zur Stelle. Kurz vor Schluss nahm Daniel Jun seine Auszeit, doch auch mit sechs Feldspielern sollte kein Tor mehr gelingen.
(Philipp Schmitz)

741
Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

Folgt uns

Share
Previous post Eisadler komplettieren Kader mit US-Stürmer Scott Moyer

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EV FüssenTransfer-News

EV Füssen bindet Torhüter Timotej Pancur

Füssen. (PM EVF) Chance erhalten und Chance genutzt. Absolut positiv überrascht hat...

By11. Februar 2026
Selber WölfeTölzer Löwen

Die Special Teams machen den Unterschied: Selber Wölfe verlieren in Tölz

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe starteten gut ins Spiel und gingen...

By9. Februar 2026
EV FüssenTransfer-News

EV Füssen verlängert mit Trainer Daniel Jun

Füssen. (PM EVF) Der EV Füssen setzt früh auf Planungssicherheit und kann...

By29. Januar 2026
EV FüssenHeilbronner Falken

Füssen siegt gegen Heilbronn in der Verlängerung

Füssen. (PM EVF) Mit viel Einsatz konnte der EVF den Tabellenfünften aus...

By24. Januar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten