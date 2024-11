Wie viel verdient ein NHL-Spieler? Die unglaublichen Gehälter, die dich umhauen werden!

Anzeige Die National Hockey League (NHL) gehört zu den beliebtesten Sportligen der Welt und bringt dementsprechend auch viel Geld ein. Kein Wunder, dass...

Die National Hockey League (NHL) gehört zu den beliebtesten Sportligen der Welt und bringt dementsprechend auch viel Geld ein. Kein Wunder, dass auch die Spieler davon profitieren und gut bezahlt werden. Was verdient ein Eishockey Spieler in der NHL also? Die Gestaltung von Gehältern funktioniert bei der NHL nach einem ganz besonderen Prinzip und man muss sich an viele Regeln halten: Gehaltsobergrenzen, Leistungsprämien und die Aufteilung der Einnahmen haben alle einen Einfluss darauf, wie viel ein NHL Spieler verdient. Wie genau das alles funktioniert und was die Top-Gehälter von NHL Spielern sind, verraten wir in diesem Artikel.

Was ist die Gehaltsobergrenze in der NHL?

Wie für fast alle Sportarten in den USA üblich, gibt es auch bei der NHL eine Gehaltsobergrenze. Im Gegensatz zu einem Fußball-Spieler gibt es für NHL Spieler also eine ganz klare Grenze in Sachen Gehalt. Jedes Team bekommt das gleiche Budget, mit dem die Spieler bezahlt werden können. So wird verhindert, dass Teams mit mehr Einnahmen gegenüber Teams mit schwächeren Finanzen einen Vorteil haben. Die Gehaltsobergrenze soll also für mehr Fairness sorgen.

Obergrenze für die Saison 2023/24 : 83,5 Millionen US-Dollar.

Mindestanforderung: Teams müssen mindestens 61,7 Millionen US-Dollar ausgeben.

Wie groß das Budget für die Teams ist, wird jedes Jahr neu berechnet. Dabei wird beachtet, wie groß die Einnahmen in der vorherigen Saison waren. Dazu gehört, wie viele Tickets und Merchandise-Artikel verkauft wurden und wie viel Geld man für die Übertragungsrechte bekommen hat.

Die Spitzenverdiener der NHL

Trotz der Gehaltsobergrenze müssen die Top-Spieler in der NHL nicht am Hungertuch nagen. Sie erhalten dennoch Gehälter, von denen die meisten nur träumen können. Hier sind einige der bestbezahlten NHL-Spieler der Saison 2023/24:

Spieler Team Gehalt (2023/24) Mit Signing-Bonus? Connor McDavid Edmonton Oilers 12,5 Millionen USD Ja Nathan MacKinnon Colorado Avalanche 12,6 Millionen USD Ja Auston Matthews Toronto Maple Leafs 13,25 Millionen USD Ja Erik Karlsson Pittsburgh Penguins 11,5 Millionen USD Ja

Ein Signing-Bonus ist ein Betrag, den Spieler erhalten, allein dafür, dass Sie den Vertrag unterschreiben. Denn einige Teile des Gehalts der Spieler sind abhängig davon, wie oft und wie gut sie spielen und ob sie wegen Krankheiten ausfallen. Der Signing Bonus ist dagegen garantiert.

Einstiegsverträge in der NHL

Für alle, die es gerade in die NHL geschafft haben, gibt es noch strengere Regeln. Sogenannte Rookies bekommen Entry-Level Contracts (ELCs). Dadurch soll verhindert werden, dass junge Spieler schon zu Beginn riesige Gehälter fordern.

Die Besonderheiten von ELCs:

Laufzeit: Begrenzt auf drei Jahre

Gehaltsobergrenze: Grenze für das Grundgehalt sind 950.000 US-Dollar pro Jahr

Leistungsboni: Spieler können für Erfolge wie Tore oder Mannschaftserfolge zusätzliche Vergütungen erhalten.

So möchte man für mehr Chancengleichheit sorgen. Die jungen Spieler sollen erst einmal zeigen, was sie können, bevor sie große Verträge unterschreiben..

Langzeitverträge in der NHL

Spieler haben danach auch die Möglichkeit, einen Langzeitvertrag zu unterschreiben. Diese haben ihre Vor- und Nachteile. Der größte Vorteil für die Spieler ist, dass sie ein sicheres Einkommen über mehrere Jahre erhalten. So können die Sportler ihre finanzielle Zukunft besser planen. Auch die Teams profitieren davon, wenn sie langjährige Teammitglieder haben, die ihr Zusammenspiel über lange Zeit verbessern können.

Auf der anderen Seite besteht in einem Sport wie Eishockey natürlich immer ein großes Risiko. Der Spieler könnte sich verletzen und so länger ausfallen und das Team schwächen. Über lange Zeit kann im Alter auch die Leistung des Spielers nachlassen.

Beispiele sind der 15-Jahres-Vertrag von Rick DiPietro mit den New York Islanders, der einige Probleme verursachte. Der 13-jährige Vertrag von Alex Ovechkin über 124 Millionen US-Dollar mit den Washington Capitals, hat sich dagegen für das Team ausgezahlt. Auch der Kölner, Leon Draisaitl, konnte von dem Unterschreiben eines Langzeitvertrags profitieren. Der Stern berichtet:

“Draisaitls neuer Kontrakt läuft ab dem nächsten Jahr für acht Jahre, insgesamt kassiert er 112 Millionen Dollar in dieser Zeit.”

Herausforderungen und Kritik

Die gehaltsobergrenze wurde eingeführt, um für mehr Fairness zu sorgen. Allerdings gibt es wegen dem Prinzip auch immer mal wieder Schwierigkeiten.

Escrow-Kontroverse: Um eine faire Verteilung der Gehälter zu garantieren, wird ein Teil der Gehälter der Spieler einbehalten. Erst am Ende der Saison wird dann berechnet, wer wie viel erhält. So können die Einnahmen der Spieler ausgeglichen werden. Für die Spieler ist dieser Prozess aber natürlich unliebsam, da sie nicht wissen, ob sie den im Vetrag besprochenen Betrag auch tatsächlich erhalten, oder ob ein Teil ihres Gehalts an andere geht.

Umgang mit der Gehaltsobergrenze: Für die Teams bedeutet die Gehaltsobergrenze ein ständiges kalkulieren, welche Spieler man sich noch leisten kann, oder ob Gehaltsanteile übernommen werden müssen, um die Regeln einzuhalten.

Vergleich mit anderen Ligen : Die Gehälter in der NHL sind zwar wettbewerbsfähig, aber niedriger als in der NBA oder MLB. Das liegt daran, dass es im Eishockey weniger Leute gibt, die Geld ausgeben, als in anderen Sportarten.

Ein anderes Problem ist auch die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern in allen Sportarten. Die deutsche Hockey-Europameisterin Kira Horn sagte im Interview mit der Welt:

„Wir bekommen in der Damen-Mannschaft feste Gehälter. Die sind aber niedriger als bei den Herren“

Fazit

Also, wie viel verdient ein Eishockeyspieler in der NHL? Objektiv betrachtet werden Spieler in der NHL extrem gut bezahlt. Natürlich gibt es Sportarten ohne Gehaltsobergrenze, in denen wesentlich höhere Gehälter gezahlt werden. Allerdings gehört Hockey auch nicht zu den einkommensstärksten Sportarten wie Fußball oder American Football. Dafür bietet die NHL viele verschiedene Verdienstmöglichkeiten, von einfachen Verträgen bis zu sehr gut bezahlten Stars. Die aktuellsten Nachrichten, lustige Memes und mehr findest du im NHL Reddit.

