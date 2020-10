Wie Sie Gewinne im Online Casino am besten auszahlen

Anzeige Du hast beim Zocken im Online Casino gewonnen und weisst nicht genau, wie du dir den Gewinn auszahlen lassen sollst? Keine Sorge, Ute...

Du hast beim Zocken im Online Casino gewonnen und weisst nicht genau, wie du dir den Gewinn auszahlen lassen sollst? Keine Sorge, Ute Schreiner von CasinoNow hat die Lösung für dich bereit.

In diesem Ratgeber findest du die beste Gewinnauszahlung im Online Casino und alles was du rund um dieses Thema sonst noch wissen musst. Denn als Online Spieler ist es natürlich das Schönste, wenn du beim Zocken auch tatsächlich Gewinne erzielst, sie auszahlen lässt und so wirklich vom gewonnenen Cash profitieren kannst. Wenn du zu den Glücklichen gehörst, wirst du dir aussuchen müssen, wie du die Gewinnauszahlung handhaben möchtest den es gibt Unterschiede. Doch keine Angst, hier findest du einen Vergleich verschiedener Methoden mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen sowie eine Anleitung für den besten Weg, um dir Gewinne auszahlen zu lassen.

Auf was es beim Online Zocken zu achten gilt

Das Spielen im Online Casino hat viele Vorteile. Auf der einen Seite gibt es mittlerweile viele bekannte und erfolgreiche Software Hersteller, die immer mehr tolle Spiele liefern. Egal ob Spielautomaten, Live-Dealer oder klassische Kartenspiele und Sportwetten, die Spiele werden qualitativ immer besser und bieten neben überzeugender Grafik auch kreative und spannende Spielerlebnisse. Zudem buhlen die diversen Anbieter immer wieder um neue Spieler und bieten deshalb regelmässig ein vielfältiges Bonus-Angebot an, das sensationelle Gewinne ermöglicht.

Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass die Gewinnauszahlungen unterschiedlich geregelt sein können und es auch schwarze Schafe unter den Online Casinos gibt. Um dieses Risiko auf ein Minimum zu reduzieren, empfehlen wir Spielern immer auf die Qualität des Anbieters zu achten und nur sichere und vertrauenswürdige auszuwählen. Wir haben dazu für unsere User und Userinnen alle Anbieter in Österreich untersucht und eine Liste der Besten Online Casinos für Österreich 2020 zusammengestellt.

Ebenfalls wichtig ist es, jeweils die Gewinnauszahlungskonditionen der einzelnen Anbieter genau zu studieren. Diese können unlimitiert sein, aber auch auf einen bestimmten Betrag begrenzt sein. Zudem kann die Dauer der Auszahlung von Anbieter zu Anbieter oder auch je nach Auszahlungsart variieren, genauso wie es die anfallenden Gebühren können.

Die 5 besten Zahlungsmethoden für Gewinnauszahlungen

Es gibt mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, um sich seinen Gewinn im Online Casino ausbezahlen zu lassen – vorausgesetzt du spielst im Casino um Geld in einem Echtgeld Casino. Dabei können die Optionen je nach Casino variieren. Die am häufigsten angebotenen und genutzten Methoden zeigen wir dir hier:

Visa / Mastercard

Visa und Mastercard gehören zu den am häufigsten benutzten Kreditkarten und werden weltweit eingesetzt, so auch in den meisten Online Casinos. Der Vorteil liegt hier klar auf der Hand: Spieler können bargeldlos sowohl Einzahlungen tätigen als auch Auszahlungen anfordern. Die Auszahlungsdauer beträgt im Allgemeinen 24 Stunden, wobei es bei Mastercard vorkommen kann, dass Auszahlungen von gewissen Internet Casinos nicht akzeptiert werden.

Klassische Banküberweisung

Wer lieber auf sogenanntes Plastikgeld verzichtet und den klassischen Weg über die Bank gehen möchte, kann dies problemlos tun. Wir haben bis anhin kein Online Casino gefunden, das Banküberweisungen nicht akzeptiert hat. Der einzige Wehrmutstropfen liegt daran, dass Banküberweisungen bis zu drei-vier Tage dauern können und du dadurch etwas länger auf die Gewinnauszahlung warten musst.

Paypal

Bei Paypal handelt es sich um einen der bekanntesten E-Wallet-Anbieter und es gibt sogar Casinos mit Paypal die auf Online Gambling Paypal spezialisiert sind. Der Vorteil liegt hier einerseits in der einfachen Handhabung, als auch darin, dass die privaten Kontodaten nicht an den Anbieter weitergegeben werden. Nutzer können zudem auswählen, ob sie sich das Geld anschliessend auf das eigene Bankkonto überweisen oder es auf dem E-Wallet behalten. Leider hat Paypal in neuester Zeit die Zusammenarbeit mit vielen Online Casinos eingestellt und kann nicht mehr überall verwendet werden.

Neteller / Skrill

Neteller und Skrill sind ebenfalls E-Wallets und eine gute Alternative zu PayPal. Sowohl Neteller als auch Skrill haben rasant an Beliebtheit gewonnen und bieten den klaren Vorteil, dass einerseits keine Kontodaten an das Online Casino weitergegeben werden, andererseits das Geld innert weniger Minuten auf den E-Wallet erhältlich ist. Auch was die Zahlungskonditionen und Gebühren anbelangt sind diese Anbieter wirklich attraktiv.

Paysafecard

Eine sehr empfehlenswerte Möglichkeit zur Gewinnauszahlung in Online Casinos ist auch die Paysafecard und es gibt mittlerweile viele Casinos mit Paysafecard. Der Vorteil liegt klar darin, dass man für die Benutzung einzig eine PIN-Nummer kaufen muss, ohne dabei persönliche Daten zu hinterlegen. Somit bietet die Paysafecard eine sehr sichere Zahlungsabwicklung und du kannst sowohl mit Paysafe einzahlen als auch auszahlen.

Gewinnauszahlung im Online Casino – Anleitung

Um eine Problemlose Gewinnauszahlung zu gewährleisten, empfehlen wir dir auf folgende Punkte zu achten und sie Schritt für Schritt durchzugehen:

Ganz allgemein gilt es, ein vertrauenswürdiges und seriöses Casino Anbieter zu finden. Achte dabei auf die Lizenzierung des Casinos und auch auf entsprechende Spieler-Bewertungen.

Um in einem Online Casino echtes Geld zu gewinnen, musst du auch um Echtgeld spielen und entsprechend Echtgeld einzahlen. Achte hier auf die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, die angeboten werden und welches die jeweiligen Zahlungskonditionen sind.

Für das Spiel um Echtgeld brauchst du zudem ein Konto im Online Casino deiner Wahl. Die Konto-Eröffnung ist meist kinderleicht und auf vielen Seiten findest du auch hilfreiche Anleitungen dazu. Bedenke hier, dass je nach Anbieter die Konto-Verifizierung ein bis zwei Tage dauern kann und Ein- und Auszahlungen erst ab der Verifizierung getätigt werden können.

Ein ebenfalls wichtiger Punkt ist abzuklären, ob das Online Casino selbst gewisse Bedingungen an Auszahlungen stellt, wie beispielsweise, dass Gewinne nur bis zu einer bestimmten Höhe ausbezahlt werden.

Wenn du all diese Punkte beachtest und für dich entscheidest, steht deinem Spielspass und einer erfreulichen Gewinnauszahlung nichts mehr im Weg!

