Wie sicher sind auslÃ¤ndische Online Casinos?

Wer bei Online Casinos ins Impressum schaut, stell meist fest, dass deren Sitz auf Malta, Gibraltar oder Curacao ist. Ein Grund zur Sorge? Ganz im Gegenteil. In diesem Artikel erfahren Sie mehr darüber, weshalb Online Casinos an diesen Standorten ganz besonders häufig ihren Firmensitz haben und welche Vorteile sich daraus für Sie als Spieler ergeben.

Einige Spieler sind besorgt, wenn sie feststellen, dass das Online Casino bei dem sie unter Umständen schon etliche Male eingezahlt haben, seinen Sitz gar nicht in Deutschland hat. Wer wenig mit der Materie vertraut ist, könnte vermuten, dass dahinter ein Trick steckt und man letztendlich keine Chance hat, die Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen, wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat.

Tatsächlich ist es aber so, dass Online Casinos dort gegründet werden, wo eine Infrastruktur besteht, die eine solche Gründung überhaupt erst ermöglicht. Ein Standort wie Malta bietet gleich mehrere Vorteile. Zum einen gibt es auf Malta eine Aufsichtsbehörde, die den Unternehmen eine Lizenz genehmigen kann, um Glücksspiel legal betreiben zu dürfen. Dies ist die Grundvoraussetzung für die Gründung von einem seriösen Online Casino. Die Aufsichtsbehörde auf Malta heißt MGA (Maltese Gambling Association) und genießt einen guten Ruf in der Szene, ebenso wie die Aufsichtsbehörden von Curacao und Gibraltar. An dieser Stelle fragen Sie sich vielleicht, was genau eine solche Aufsichtsbehörde tut. Wir haben schon angemerkt, dass die Aufsichtsbehörden dafür verantwortlich sind, den Online Casinos die Lizenz für legales Glücksspiel im Internet auszustellen (und gegebenenfalls auch wieder zu entziehen, falls dies notwendig werden sollte). In einer solchen Lizenz sind vor allen Dingen Regulierungen festgelegt, die Sie als Spieler schützen. Dies beinhaltet einerseits den Schutz Ihrer sensiblen Daten, darunter auch den Daten, die mit Ihren Zahlungen in Verbindung stehen. Wenn Ihre Kreditkartendaten in die falschen Hände gelangen würden, könnte dies katastrophale Folgen zur Folge haben. Daher wird genau festgelegt, welche Daten ein Online Casino abfragen und speichern darf, und wie diese Daten gesichert werden müssen. Aber nicht nur Ihre Daten werden durch eine solche Glücksspiellizenz geschützt, sondern auch das Spielerlebnis selbst. Wer schon einmal eine Pechsträhne in einem Online Casino erfahren musste, der hat sich vielleicht gefragt, ob sein Spiel nicht von außen beeinflusst wurde. In einer Lizenz sind Regeln festgelegt, die sich genau gegen solche Machenschaften richten. Es wird festgelegt, welche Arten von Spielen angeboten werden dürfen, welche Quoten eingehalten werden müssen und wie der Random Number Generator (RNG), der Zufallsgenerator der einzelnen Spiele beschaffen sein muss. Wenn Sie bei einem ausländischen Online Casino spielen, das seinen Sitz beispielsweise in Malta oder Curacao hat, müssen Sie sich also keine Sorgen um betrügerische Handlungen seitens des Anbieters machen, sondern können sich gewiss sein, dass eine Aufsichtsbehörde strengstens darauf achtet, dass alle Dinge seinen korrekten Lauf nehmen. Im Zweifelsfall können Sie sogar selbst mit den Aufsichtsbehörden in Kontakt treten.

Bis ein Online Casino seine Lizenz erhält, muss es etliche Auflagen erfüllen, die die Sicherheit der Plattform als Ziel haben. Nur dann wird eine Plattform zum Glücksspiel zugelassen. Die enormen Anstrengungen und Kosten, die ein Anbieter für das Erlangen der Lizenz aufwenden muss, dienen Ihnen zudem als zusätzliche Sicherheit. Kein Online Casino wird die Lizenz aufs Spiel setzen, denn der Verlust dieser würde zur Folge haben, dass der Anbieter seine virtuellen Türen schließen muss und all seine Kunden verliert. Damit wären nicht nur die Plattform selbst und alle Kunden verloren, sondern auch all die harte Arbeit, Zeit und Kosten, die das Casino von dessen Gründung an einbringen musste, um überhaupt erst so weit zu kommen.

Fazit

Der Sitz des Online Casinos im Ausland sollte für Sie keinesfalls ein Grund zur Sorge sein. Wichtig ist, dass Sie darauf achten, dass der Anbieter über eine Lizenz verfügt, die das Glücksspiel legal und sicher macht. Dann können Sie sich sicher sein, dass alle Sicherheitsstandards der Branche eingehalten werden und Sie diesbezüglich auf der sicheren Seite sind. Als Garantie für Gewinne sollte dies aber nicht verstanden werden, denn es handelt sich natürlich weiterhin um Glücksspiel, bei dem sowohl Gewinne als auch Verluste möglich sind.

