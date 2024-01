Wie schneidet Eishockey im Vergleich zu anderen Wintersportarten in Deutschland ab?

Artikel anhören Anzeige Die Bundesrepublik gilt gemeinhin als Land des Fußballs. Das runde Leder ist die beliebteste Sportart, das hat auch mit...

Artikel anhören Artikel anhören

Anzeige

Die Bundesrepublik gilt gemeinhin als Land des Fußballs. Das runde Leder ist die beliebteste Sportart, das hat auch mit den Erfolgen der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft und den größten Klubs im Lande zu tun.

Doch Eishockey hat es geschafft, sich einen Platz unter den beliebtesten Sportarten Deutschlands zu erobern. Das ist nicht weiter erstaunlich, schließlich wird auch der Wintersport hierzulande großgeschrieben. Eishockey kann sich also durchaus mit Ski alpin, Skispringen und Biathlon messen.

Skispringen ist der beliebteste Wintersport

Die Bevölkerung betreibt laut Umfragen im Vergleich relativ wenig Wintersport selbst. Hier dominieren ganz klar das Skifahren und der Schlitten, bzw. das Snowboard. Die meisten Bundesbürger konzentrieren sich jedoch lieber darauf, ihre Lieblinge im Fernsehen zu beobachten. Dort haben sich die Skispringer zu den beliebtesten Wintersportlern aufgeschwungen.

Eishockey animiert zu Wetten

Sie generierten das meiste Interesse, gefolgt vom Biathlon, Ski alpin und den Snowboardern. Eishockey muss sich hingegen mit einem Platz weiter hinten begnügen. Das gilt jedoch nicht für jene Zuschauer, die sich auch für Sportwetten interessieren. Dort hat Eishockey den Spitzenplatz im Wintersport erobert. Betrachtet man die Einsätze, die in Deutschland für Sportwetten ausgegeben werden, dann befindet sich Eishockey mitten unter den größten Sportarten des Landes.

Die Hitliste wird von König Fußball angeführt, daher folgen Tennis, Handball, Basketball und Eishockey. Damit schlägt die Wintersportart sogar höchst populäre Sportarten wie Boxen und die Formel 1. Das ist angesichts der Möglichkeiten, die der Sport beim Wetten bietet, nicht allzu überraschend. Schließlich ermöglicht der Mannschaftssport, ähnlich wie Fußball, zahllose Möglichkeiten, Ergebnisse vorauszusagen.

Die Popularität wächst weiter an

Begibt man sich auf Spurensuche quer durch das Land, dann zeigt sich, dass die Popularität sehr stark von den lokalen Gegebenheiten abhängt. Wenn eine starke lokale Mannschaft in der Deutschen Eishockey Liga auftrumpfen kann, dann kann sie auch auf einen starken Anhang zählen. Die heimische Liga hat sich immerhin zu einer bemerkenswerten Ansammlung starker Teams aufgeschwungen, das ist auch in den stärksten Ligen der Welt nicht unbemerkt geblieben. Dieser Trend findet auch in den Zuschauerzahlen im Fernsehen seinen Niederschlag. Noch kann es Eishockey nicht mit den Quotenrennern beim Skispringen oder beim Biathlon aufnehmen, doch die Richtung stimmt. Die Gesamtzuschauerzahlen bleiben hinter jenen der beliebtesten Wintersportarten zurück, doch je erfolgreicher die heimischen Teams und Stars werden, desto mehr Fans ziehen sie auch vor die Bildschirme.

Je mehr Interesse, desto besser die Finanzierung

Das sollte in Zukunft auch der Infrastruktur im Lande zugutekommen. Schließlich profitiert die Errichtung neuer und moderner Sportstätten auch vom gestiegenen Zuschauerinteresse, das zumeist vermehrt öffentliche Gelder freigibt. Noch steht Eishockey ein wenig im Schatten seiner „großen Konkurrenten“, doch das könnte sich bei fortlaufendem Erfolg bald ändern.

Sportliche Ausnahmeerfolge, wie der Einzug in das Finale des olympischen Eishockeyturniers in Südkorea, richten das sportliche Augenmerk verstärkt auf diesen Wintersport. Der bisher größte Erfolg der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft hat aufgezeigt, welches Potenzial hier noch für die Zukunft schlummert. Immerhin animieren große Events zahlreiche Nachwuchssportler, ihren Idolen nachzueifern.

Aushängeschild Leon Draisaitl

Zu diesen zählt zweifellos der bekanntesten deutsche Eishockey-Spieler Leon Draisaitl. Der Star der Edmonton Oilers zählt zu den größten Stars der National Hockey League und kann die Popularität seines Sports in der Heimat im Alleingang befördern. Derzeit befindet sich seine Mannschaft in einer Aufholjagd und nimmt nach sieben Siegen in Serie die Play-offs der National Hockey League ins Visier.

Quoten-Erfolge bei Nischensendern

Von diesen Dimensionen kann das deutsche Eishockey derzeit jedoch nur träumen. Die Medienpräsenz ist hierzulande ebenso aufbaufähig, wie das Sponsoring. Noch erhalten die Teams und Spieler in Deutschland weniger lukrative Verträge, wie ihre Kollegen aus anderen Wintersportarten. Die Übertragung der Spiele findet nicht in den größten Sendern zu den Top-Sendezeiten statt. Daher können sich die Nischensender, wie Sport1, über großartige Quoten freuen.

Was hier möglich ist, stellte zuletzt der Finaleinzug der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 unter Beweis. Das zeigte, dass der Erfolg beim Massenpublikum von international konstant guten Leistungen abhängt.

Die deutschen Regeln erzwingen einen Sieger

Eishockey hat in Deutschland durchaus das Potenzial, zu einer der größten Wintersportarten aufzusteigen. Immerhin handelt es sich um die schnellste Teamsportart der Welt, die jede Menge Action am Eis ermöglicht. Dazu tragen auch die Regeln der Deutschen Eishockey Liga bei. Diese lässt keine Remis im Spielbetrieb zu, damit entfallen taktische Spiele, die lediglich auf einen Punktegewinn abzielen.

Gibt es am Ende der regulären Spielzeit keinen Sieger, dann geht es in die Verlängerung. Fällt auch dort keine endgültige Entscheidung, muss ein Penaltyschießen über den Sieger des Spiels entscheiden. Diese Regeln garantieren Spannung bis zuletzt und fordern die Spieler bis an ihre Grenzen.

Fazit

Der Sport kann auf eine treue Anhängerschaft zählen und überzeugt mit seiner Professionalität. Noch steht Eishockey im Schatten von Skispringen, Biathlon und Ski alpin, doch das muss nicht immer so bleiben. Eishockey hat in den letzten Jahren weiter an Boden gewonnen, jetzt liegt es am Sport und seinen Verantwortlichen, eine neue Begeisterung zu entfachen.

1106 Bei Sprade-TV werden die Spiele der DEL2, aus den Oberligen Nord -und Süd, sowie ausgewählte Spiele der Bayernliga und Regionalliga live übertragen. Wie beurteilen Sie die Übertragungen von Sprade-TV nach Schulnoten? 1 - sehr gut 2 - gut 3 - befriedigend 4 - ausrechend 5- mangelhaft 6 - ungenügend Keine Meinung, habe ich noch nie gesehen oder gehört.

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

*Werbehinweis – Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.