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Eishockey zählt zu den dynamischsten und spannendsten Sportarten weltweit. Fans, Wettfreunde und Einsteiger stellen häufig die gleiche Frage: Wie lange geht ein Eishockeyspiel und wie lange dauert eigentlich ein Eishockeyspiel? Die Antwort ist weit komplizierter, als man zuvor denken würde, denn die tatsächliche Spielzeit kann erheblich von der traditionellen Ansetzung abweichen.

Eishockey hat in Deutschland einen hohen Bekanntheitsgrad, vor allem durch die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Teams aus München, Berlin, Köln und Mannheim tragen dieser erfrischenden Sportart in Deutschland weiteres Ansehen zu. Wer Spiele besuchen oder Sportwetten platzieren möchte, der sollte die unterschiedlichen Zeitabläufe kennen.

Offizielle Spieldauer im Eishockey

Die Regel ist klar und standardisiert. Ein Eishockeyspiel besteht aus drei Dritteln mit jeweils 20 Minuten effektiver Spielzeit. Das ergibt insgesamt 60 Minuten Nettospielzeit. Jedoch werden am Stück keine dieser 60 Minuten gespielt, 60 Min. werden vielmehr in die drei Stücke von gleichgroßer Länge unterteilt.

Aufbau der Spielzeit

Jedes Eishockeyspiel wird strukturell geregelt und unterscheidet sich von den meisten anderen Sportarten. Zwischen jedem Drittel noch eine Auszeit – jedoch jedes Mal anders genutzt. Bei jeder Spielunterbrechung stoppt die Spieluhr und dadurch natürlich auch von weiteren 20 Minuten bleibt. Diese Regelungen gelten in professionellen Ligen wie der DEL, der NHL oder etablierten internationalen Turnieren einheitlich.

Er lässt weltweit Spieler, Trainer und Zuschauer nach denselben zeitlichen Voraussetzungen arbeiten und genießt daher den undankbaren Ruhm des Standardisierers.

Warum ein Eishockeyspiel real länger dauert

Die reine Spielzeit beträgt zwar 60 Minuten, aber die wichtige Frage in der Praxis lautet eigentlich: „Wie lange dauert ein Eishockeyspiel mit Pausen?“ Ein durchschnittliches Eishockeyspiel dauert in der Realität zwischen zweieinhalb und drei Stunden. Diese gravierende Diskrepanz zwischen offizieller und tatsächlicher Dauer hat verschiedene Ursachen.

Faktoren, die die Spieldauer verlängern

Die tatsächliche Dauer des Eishockeyspiels wird von mehreren Elementen beeinflusst. Obwohl die Nettospielzeit fix ist, kann die dauer Eishockeyspiel durch verschiedene Faktoren länger werden:

Zwei offizielle Pausen zwischen den Dritteln verlängern das Spiel um jeweils 15 bis 18 Minuten;

Unterbrechungen durch Fouls, Strafzeiten und Videobeweis erzeugen zusätzliches Warten;

Time-outs der Mannschaften für Taktikbesprechungen stören Spielfluß;

Schlägereien während des Spiels oder länger Diskussionen mit den Schiedsrichternkönnen das Spiel aufhalten;

Und deshalb gibt es verhärtete Banden, schlechtes Eis und mitunter größere Reparaturen.

In Deutschland verwenden Eishockeymannschaften die Pausen in Spielen auch dazu, das Eis in Ordnung zu bringen. Spezielle Maschinen machen die Eisfläche wieder plan, weil das intensive Spiel sie aufwölbt.

Besondere Situationen im Spielverlauf

Wenn es nach 60 Minuten Spielzeit unentschieden steht, folgt die Verlängerung. Spielt man in der DEL erstmals fünf Minuten mit drei Feldspielern pro Mannschaft und Torwart. Wenn auch hier keine Entscheidung fällt, kommt es zu einem Penaltyschießen.

Diese zusätzlichen Phasen können die Gesamtspielzeit um 15 bis 30 Minuten verlängern. In Playoff-Spielen gelten oft unterschiedliche Regeln. Hier kann es infolge zu Verlängerungen um 20 Minuten kommen, bis ein Tor geschossen wird.

Übersicht der Zeitabschnitte

Um die Frage „Wie lange dauert ein Eishockeyspiel“ zufriedenstellend zu beantworten, benoetigt es eine ganze exakte Aufteilung nach verschiedenen Zeittakten:

Erstes Drittel mit 20 Minuten Nettospielzeit tut das Übrige:

Die erste Pause dauert etwa 15-18 Minuten fürs Eis und die erholten Spieler eingedeckt;

Das zweite Drittel verläuft weitere 20 Minuten so;

Die zweite Pause entspricht der ersten, 15 bis 18 Minuten Dauer;

Das dritte Drittel macht mit den letzten 20 Minuten Spielzeit langsam den Sack zu;,

An einem Unentschieden erwogenen Verlängern kommen noch einmal ein paar Minuten hinzu;

Das zum Schluss: Penaltyschiessen dauert je nach Punktestand und Richter so nicht mehr als 5 bis 10 Minuten.

Rechnet man alle Komponenten zusammen, ergibt sich eine Gesamtdauer von etwa 150 bis 180 Minuten für ein reguläres Spiel.

Eishockey-Wetten

Leon.bet bietet ein umfassendes Sportwettenprogramm, darunter auch für Eishockey. Auf der offiziellen Website finden Nutzer eine eigene Kategorie für „Ice Hockey“ mit Live-Wetten (In-Play) und einer Auswahl an Wettmärkten für internationale und nationale Ligen.

Für Eishockeyfans bedeutet das konkret:

Wettende können Spiele sowohl vor dem Match (Pre-Match) als auch während des Spiels live tippen.

Leon.bet bewirbt unterm Menüpunkt „Bets/Hockey“ Quoten für NHL und andere bedeutende Hockey-Ligen.

Das Live-Wetten-Feature erlaubt Echtzeit-Quoten und schnelle Entscheidungen, ein Vorteil, wenn man den Spielverlauf und die Dynamik eines Eishockeyspiels (z. B. Drittelwechsel, Unterbrechungen, Pausen) einschätzt.

Daher kann die Kombination aus realer Spielstruktur und dem Wettangebot bei Leon.bet für informierte Wetter sinnvoll sein, insbesondere bei Live-Wetten, wo Zeitpunkte wie Drittelenden, Powerplays oder späte Treffer oft entscheiden.

Bedeutung der Spieldauer für Sportwetten

Die tatsächliche Spieldauer hat direkten Einfluss auf verschiedene Wettstrategien. Erfahrene Wettende berücksichtigen nicht nur die 60 Minuten Nettospielzeit, sondern auch die Wahrscheinlichkeit von Verlängerungen und die typische Tordynamik in verschiedenen Spielphasen.

Strategische Überlegungen

Man sagt, dass statistisch gesehen die meisten Hockeyspieltore im letzten Drittel fallen. Teams drängen entschlossener nach vorn, ausgepowerte Spieler machen mehr Fehler, und oft muss der Torwart weg für einen zusätzlichen Feldspieler. Diese Faktoren machen den letzten Drittel besonders spannend für Über-/Unter-Tor-Wetten.

In den vergangenen Jahren haben sich Eishockey wetten in Deutschland stark etabliert. DEL-Begegnungen ziehen regelmäßig Tausende Wettenden an, die auf Begegnungen zwischen den traditionellen Rivalen Eagle Mannheim und Eisbären Berlin setzen. Die Kammertemperaturen um sechs Molpunkt über dem Gefrierpunkt und klare Zeitaufteilungen sind zwei Argumente dafür.

Rekordspiele im Eishockey

Die Geschichte des Eishockeys kennt einige außergewöhnliche Spiele, bei denen die normale Spieldauer weit überschritten wurde. Das längste Spiel der NHL-Geschichte fand 1936 zwischen den Detroit Red Wings und Montreal Maroons statt und dauerte über sechs Stunden mit insgesamt sechs Verlängerungen.

Marathonspiele und ihre Bedeutung

Es gab auch in Deutschland ausgefallene Überlängespiele. In der DEL kam es mehrfach zu Playoffspielen mit mehrfacher Verlängerung, die die Spieler an ihre Grenzen brachten und auch die Fans. Einer solchen Marathonpartie entsteht, wenn beide Teams defensiv taktieren und keinen Fehler machen. Das Spiel dauert jedoch an diesem Mal.

Fazit

Wie lange die Eishockey Spieldauer wirklich ist, kann nicht durch eine einzige Zahl beantwortet werden. Theoretisch beträgt die offizielle Zeit 60 Minuten, aber insgesamt dauert ein durchschnittliches Spiel mit allen Pausen und Unterbrechungen zwei Stunden und eine halbe bis drei. Deshalb sollten Fans deutscher Spiele und Motorsportbegeisterte ihre Zeit genau planen.

Die Kombination aus intensivem Spieltempo, regelmäßigen Pausen und möglichen Verlängerungen macht jedes Eishockeyspiel zu einem einzigartigen Erlebnis.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert ein Eishockeyspiel in der DEL?

Ein DEL-Spiel dauert offiziell 60 Minuten (3x 20 Minuten), mit Pausen und Unterbrechungen jedoch etwa 2,5 bis 3 Stunden.

Warum gibt es zwischen den Dritteln so lange Pausen?

Die Pausen dienen der Eisaufbereitung, Erholung der Spieler und taktischen Besprechungen. Zudem wird die Eisfläche maschinell geglättet.

Was passiert bei Unentschieden nach 60 Minuten?

In der regulären Saison folgt eine fünfminütige Verlängerung (3 gegen 3), danach ein Penaltyschießen. In den Playoffs wird bis zum entscheidenden Tor gespielt.

Wie lange dauerte das längste Eishockeyspiel?

Das längste NHL-Spiel dauerte über sechs Stunden mit sechs Verlängerungen im Jahr 1936 zwischen Detroit Red Wings und Montreal Maroons.

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