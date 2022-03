Wie lÃ¤uft eSport ab?

Anzeige Bei vielen Spielen im Internet gibt es inzwischen die Möglichkeit, gegen Freunde oder auch gegen fremde Menschen anzutreten und einen Wettkampf auszutragen. Dennoch...

Bei vielen Spielen im Internet gibt es inzwischen die Möglichkeit, gegen Freunde oder auch gegen fremde Menschen anzutreten und einen Wettkampf auszutragen. Dennoch wird in einem solchen Fall nicht von eSport gesprochen. Schließlich setzt eSport eine Art Ernsthaftigkeit voraus, was mit dem einfachen Spielen nicht vereinbar ist. Dabei hat eSport genau in diesem Aspekt einen großen Unterschied zum herkömmlichen Sport. Denn wenn ein Tennisspieler im Verein spielt oder auch wenn er nur als Hobby Tennis spielt – Tennis bleibt immer ein Sport. Ein Computerspiel hingegen kann nur als Unterhaltung gespielt werden oder es handelt sich tatsächlich um eSport.

Ähnlich wie bei gewöhnlichen Sportarten gibt es ebenso im eSport verschiedene Disziplinen, in denen der Spieler entweder alleine oder mit mehreren Spielern antritt. Inzwischen bieten viele Ligen wie zum Beispiel ElectronicSportsLeague oder Gamestar-Liga die Möglichkeit, im persönlichen Lieblingsspiel gegen andere Spieler mit festgelegten Regeln anzutreten. Hierbei gibt es verschiedene Optionen: Die Spielpaarungen legt die Liga fest, es gibt feste Spielpläne oder die eSportler fordern sich gegenseitig heraus. Sofern ein Spieler innerhalb einer Liga hohe Stufen erreicht, werden die Gegner immer häufiger vorgegeben. Anschließend werden die Ergebnisse der Spiele auf den Ligaseiten sowie auf der Homepage des Spielers oder der Mannschaft veröffentlicht. Interessierte und motivierte eSportler schauen hierbei immer wieder gerne bei www.fettspielen.de vorbei, um über ihren Lieblingssport immer gut informiert zu sein.

Ein Einzelspieler hat den Vorteil, dass ihr Organisationsaufwand im Vergleich zu einem Team deutlich geringer ist. Zum Beispiel sind sie an andere Teammitglieder nicht gebunden, sie sind von Formschwankungen anderer Spieler unabhängig und sie können zu jeder Uhrzeit trainieren, wann sie es wollen. Auch braucht ein Einzelspieler keine Hardware zu kaufen, was in einer Mannschaft oftmals nötig ist. Die eigene Konsole oder der Rechner reichen bei Einzelspielern völlig aus, um online gegen andere Spieler anzutreten. In Teams sieht das oftmals anders aus. Das Managen eines Clans oder Teams braucht ebenso wie im Verein einige Arbeit. Diese Voraussetzungen gibt es bei eSport-Teams: Für ein gemeinsames Spiel müssen zunächst die technischen Voraussetzungen vorhanden sein, das Miteinander muss harmonisch sein und Termine für das Training oder die Wettspiele müssen abgestimmt werden. Meist mieten die Mannschaften für gemeinsame Spiele leistungsstarke Rechner – und für diese Geräte wird jeden Monat eine Gebühr fällig. Gerade für Jugendliche ist dieser Umstand häufig eine starke Belastung.

Ein Team trainiert lange Zeit, um ein perfektes Zusammenspiel zu erreichen. Wenn sich die eSportler in höheren Spielklassen im Leistungsniveau kaum noch unterscheiden, dann wird über Sieg oder Niederlage insbesondere eine perfekte Automatisierung von den persönlichen Fähigkeiten und das Zusammenspiel entscheiden. Wie sollte der eSportler auf die gegnerischen Spielzüge reagieren, wie wird ein Überholmanöver erfolgreich verhindert oder wie kann sich ein Spieler auf einen hängenden Stürmer oder auf eine Abseitsfalle einstellen? Zum traditionellen Sport sind innerhalb eines Wettkampfes die taktische und psychologische Ebene mit Sicherheit die stärksten Berührungspunkte.

