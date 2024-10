Wie in den 90ern! EVL geht in Retro-Trikots ins Derby

Landshut. (PM EVL) Wie in alten Zeiten! Der EV Landshut geht in einem stylischen Retro-Trikot ins Derby am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Starbulls...

Landshut. (PM EVL) Wie in alten Zeiten! Der EV Landshut geht in einem stylischen Retro-Trikot ins Derby am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Starbulls Rosenheim.

Damit erinnern die Landshuter an die erfolgreiche Zeit der Landshut Cannibals in den 90er-Jahren und beteiligen sich gleichzeitig am Retro-Spieltag des Erzrivalen von der Mangfall. Am 28. Dezember wird dann beim Derby in der Fanatec Arena der große Retro-Tag des EVL gefeiert.

Zur Vorstellung der Trikots, das sich im Design an das Kult-Dress der 90er-jahre anlehnt, trafen sich Mitglieder des aktuellen Teams um Kapitän Andreas Schwarz zusammen mit EVLUrgestein Eduard Uvira im Gasthaus zur Schleuse zum „Karteln“ und einem gemeinsamen Fototermin. Dabei wusste „Edi“ natürlich auch von der „guten, alten Zeit“ zu berichten. Der heute 63-Jährige wurde 1985 Eishockey-Weltmeister, trug zwischen 1993 und 2001 in insgesamt sieben Spielzeiten das EVL-Trikot und ging in insgesamt 337 Spielen für die Dreihelmenstädter aufs Eis.

Seine Nachfolger wollen das legendäre Trikot nun mit Stolz im Derby präsentieren. Am Freitag kommt im Rahmen des Rosenheimer Retro-Tags einmalig das weiße Auswärtstrikot zum Einsatz. Beim Landshuter Retro-Tag am 28. Dezember – die Fanatec Arena ist für dieses Spiel bereits ausverkauft – läuft der EVL im schicken blauen Heimdress auf.

Beide Trikotvarianten sind ab sofort zum Preis von 84,95 Euro im EVL-Fanshop erhältlich. Die Gameworn-Trikots beider Partien werden im Anschluss über den EVL-Fanshop versteigert.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV