Wie ein roter Faden: ESC Kempten unterliegt mit 3:2 in Ulm

Kempten. (PM ESC) Auch zum vorletzten Vorbereitungsspiel vor der neuen Saison konnte Sven Curmann nicht seinen kompletten Kader aufbieten.

Zusätzlich zu Nikolas Oppenberger und Daniel Rau fielen auch noch Nikolai Streif und Filip Kokoska aus. Alles andere als ideale Bedingungen in der Vorbereitung für den Kemptener Coach. Dafür stand immerhin Jakob Nerb zum ersten Mal nach seiner langen Verletzung wieder in der Startformation der Sharks.

Kempten erneut von Beginn an aktiv und engagiert nach vorne startend, aber es zieht sich inzwischen wie ein roter Faden durch die Preseason der Allgäuer. Man liegt immer wieder recht schnell im Spiel zurück und schafft es nicht seine eigenen Chancen zu nutzen. Derer gab es durchaus genügend im ersten Abschnitt, 2 Überzahlspiele und einen Penalty dazu, den Sergei Topol vergab. Ulm wesentlich effektiver benötigte nicht viele Chancen um mit einer 2:0 Führung in die erste Pause zu gehen. Und auch im zweiten Drittel dauerte es nicht lang da zappelte der Puck schon wieder im Kemptener Netz. Ulm jetzt offensiver mit guten Chancen die Jakob Nerb die Chance gaben sich immer wieder mit starken Paraden auszuzeichnen. Und jetzt waren endlich auch die Gäste an der Reihe einen Treffer zu erzielen, Tomas Kulhanek verkürzte in Überzahl auf 3:1. Die Begegnung jetzt ausgeglichen, Chancen auf beiden Seiten aber keine weiteren Treffer bis zur Pause.

Ausgeglichen auch der Schlussabschnitt, vor allem die Torhüter Nerb und Heckenberger konnten sich immer wieder auszeichnen. 3 Minuten vor Spielende nutzte Kemptens Curmann eine Strafzeit der Gastgeber um seinen Goalie vom Eis zu nehmen und mit sechs gegen vier Feldspieler zu agieren. Und prompt dauerte es nur ein paar Sekunden da wurde sein Mut belohnt, Florian Höfler zog von der blauen Linie ab und Timo Schirrmacher konnte den Nachschuss verwerten. Letztendlich blieb es beim knappen Sieg der cleveren Ulmer. Kempten hat nun noch eine Woche sowie ein letztes Testspiel Zeit um den Schalter zur Punktrunde umzulegen.

Statistik:

VfE Ulm/Neu-Ulm – ESC Kempten 3:2 (2:0,1:1,0:1)

Tore:

1:0 Tischendorf (Bartuli)(6.),

2:0 Danzer (Miller,Tischer)(14.),

3:0 Danzer (Tischendorf,Der)(23.),

3:1 Kulhanek (Schirrmacher)(30.)

3:2 Schirrmacher (Höfler,Kulhanek)(58.).

Strafminuten:

VfE Ulm/Neu-Ulm: 12

ESC Kempten: 12

Zuschauer: 274