Wie der Vater so der Sohn: Mit Christopher Mitchell verpflichten die Sharks den Sohn von Ex EAK StÃ¼rmer Larry Mitchell

Kempten. (PM ESC) Lange ist es her, aber Markus Russler erinnert sich noch gut daran, in der Saison 92/93 war es als der junge Goalie hinten den Kasten sauber hielt und Mitchell vorne in nur 22 Spielen satte 59 Punkte einfuhr.

Er war ein absoluter Punktegarant während seiner gesamten Karriere, die er in einigen DEL und DEL2 Vereinen verbrachte. Unter anderem auch beim aktuellen DEL2 Vizemeister in Bad Nauheim, dort kam dann sein Junior Christopher zur Welt. Die Gene des Vaters , der nach einigen Trainerstationen in der DEL, unter anderem lange Jahre beim Augsburger EV inzwischen als Sportlicher Leiter bei den Kloten Flyers in der Schweiz arbeitet, hat der Filius auf jeden Fall übernommen. Beim HC Landsberg ausgebildet hat er dort auch seine gesamte bisherige Laufbahn verbracht. 2 Jahre Erfahrung in der Bayernliga und drei weitere in der Oberliga bringt der 23jährige Stürmer mit nach Kempten. Coach Sven Curmann kennt ihn bereits bestens aus seiner Landsberger Zeit und weiß was er an der Neuverpflichtung hat:“ Wir freuen uns über die Verpflichtung von Chris, durch seine neue Arbeitsstelle als Lehrer in Kempten ist dies möglich geworden. Er macht uns sowohl in der Breite wie auch in der Spitze stärker, Er hat einen großen Hockey Sachverstand und weiß wie er damit Räume für seine Mitspieler schafft. Er war bisher nicht der Spieler der nach außen besonders auffällt, aber jener der die wichtige Arbeit erledigt und seine Vorgaben zu 100% umsetzt. Chris ist menschlich und charakterlich unglaublich wertvoll, eine Bereicherung für jede Mannschaft. Er stellt den Teamgedanken zu jeder Zeit an die erste Stelle.“

Mitchell eilt der Ruf voraus als Stürmer unheimlich stark in der Arbeit nach hinten zu sein, dies wird auch seine hauptsächliche Aufgabe bei den Sharks sein, die Defensive zu stärken. Zudem dürfte die zukünftige Nr. 94 als einer der besten Unterzahlspieler der Liga gelten. Auf jeden Fall eine wertvolle Verpflichtung auf die sich die Kemptener Fans freuen dürfen.

Mit nun 3 Torhütern, 8 Verteidigern, 12 Stürmern plus Förderlizenzen und Wechselspielern ist der Kader der Sharks gut bestückt und komplett. Auch die auswärtigen und Importspieler trudeln inzwischen nach und nach in Kempten ein, so dass die Coaches nun mit allen Spielern in die heiße Phase der Saisonvorbereitung starten können.

