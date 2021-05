Wie bekomme ich ungesicherte Kredite?

Anzeige Ein ungesichertes Darlehen ist leicht zu bekommen. Verwenden Sie zunächst einen Kreditvergleich, um das richtige Kreditangebot für Sie zu finden. Vergleichen Sie Beträge,...

Ein ungesichertes Darlehen ist leicht zu bekommen. Verwenden Sie zunächst einen Kreditvergleich, um das richtige Kreditangebot für Sie zu finden. Vergleichen Sie Beträge, tatsächliche jährliche Zinssätze, Darlehenslaufzeiten und Altersgrenzen einfach mit einem beliebigen Darlehensrechner. Sobald Sie ein geeignetes Darlehen gefunden haben, können Sie sich direkt online bewerben.

Denken Sie daran, den Antrag sorgfältig auszufüllen. Um sich zu bewerben, müssen Sie sich ausweisen und das Formular korrekt ausfüllen. Die Bearbeitungszeit für einen Kreditantrag hängt von dem Betrag ab, den Sie beantragen. Bewerbungen werden in der Regel tagsüber bearbeitet. Bei kleinen Beträgen kann die Entscheidung sofort getroffen werden und das Geld kann innerhalb einer Stunde auf dem Konto eingehen. Bei größeren Beträgen dauert die Bearbeitung in der Regel bis zu 1-3 Tage.

Ein Antrag wird höchstwahrscheinlich schneller und für einen größeren Betrag genehmigt, wenn Sie ein gutes Einkommen und eine gute Kreditwürdigkeit haben. Der Antragsteller muss in der Regel eine ständige Adresse in Deutschland, die deutsche Staatsbürgerschaft und eine offizielle Adresse in Deutschland haben.

Als arbeitsloser Kreditnehmer fragen Sie sich wahrscheinlich: Bekomme ich auch ohne Einkommensnachweis Kredit? Die gute Nachricht ist – Ja! Auch ohne Einkommensnachweis oder Gehaltsnachweis können Sie einen Kredit erhalten. Sie können beispielsweise diese Möglichkeiten nutzen um einen Kredit ohne Einkommensnachweis zu erhalten.

