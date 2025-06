Wie Algorithmen Eishockeyspiele und Online-Casinospiele gleichermaÃŸen beeinflussen

Anzeige

Künstliche Intelligenz, Algorithmen und Digitalisierung sind Trends der Stunde. Das gilt nicht nur für die Wirtschaft oder Spiele, sondern auch für den Sport. Vor allem, wenn es darum geht, Leistung zu beschreiben und damit Schwachstellen aufzudecken, kommen immer mehr Algorithmen ins Spiel, die das Eishockey zunehmend steuern.

Wertvolle Informationen

Sie sind damit zu einem zentralen Steuerungselement geworden. Das gilt für Eishockey ebenso wie für Spiele. Im Eishockey sind sie dagegen zu einem Schlüsselelement in zahlreichen Bereichen geworden. Dazu zählen die Leistungsverbesserung ebenso wie die Entwicklung einer Spielstrategie oder die Bewertung der Leistung.

Algorithmen sammeln unentwegt riesige Mengen an Daten, analysieren und interpretieren diese und liefern so am Ende klare Fakten für Training und Strategie. Messen und untersuchen lassen sich nahezu alle Aspekte des Spiels.

Dies ist längst zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Analyse geworden. Schon die bekannte Filmfigur Gordon Gekko sagte einst im Hollywood-Blockbuster „Wall Street“: „Die wertvollste Ware, die ich kenne, ist Information“. Das gilt heute für nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens und erst recht dann, wenn man etwas verbessern möchte.

Sammeln, analysieren und simulieren

Damit ein Eishockey-Trainer seine Mannschaft weiterentwickeln kann, benötigt er zunächst sämtliche verfügbaren Informationen über seine Spieler und deren Gegner. Algorithmen zeigen sich dabei als unbestechlich in der Sammlung und Interpretation. Sie sammeln alle Daten zu Schusswinkel, Passgenauigkeit, Puck-Besitz, Zweikampfbilanzen und den Heatmaps der Spieler.

Damit nicht genug können die Algorithmen bereits aufgrund der riesigen Datenmengen vorhersagen, welche Verletzungsrisiken bei welchem Spieler vorliegen oder beispielsweise eine ideale Spielerreihe definieren. Diese Analysefähigkeiten werden auch beim Scouting eingesetzt, um den idealen Spieler für die eigene Mannschaft möglichst früh zu entdecken und so einen Vorteil gegenüber den Konkurrenten herauszuarbeiten.

Das hilft auch den Trainern, ihre Spieler taktisch ideal auf den nächsten Gegner auszurichten, schließlich arbeitet die Videotechnologie in Kombination mit GPS-Trackern wesentlich präziser als das beste menschliche Auge. Doch die Technologie blickt nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Schließlich kann die Wahrscheinlichkeitsrechnung Situationen am Eis voraussagen und Spiele simulieren.

Algorithmen geben damit der Mannschaftsleitung mächtige Instrumente in die Hand. Sie können diese dazu nutzen, um unterschiedliche Szenarien zu entwerfen und ihre taktischen Entscheidungen auf diese abzustimmen.

Der Zufall hat System

Dieses Prinzip kennt die Spielebranche bereits seit langer Zeit. Dort sind Wahrscheinlichkeiten und Algorithmen eine Grundvoraussetzung für den geregelten Ablauf zahlreicher Spiele. Das gilt auch und vor allem für die Online-Casinos, die den fairen Ablauf ihrer Spiele nachweisen und garantieren müssen.

Dafür sorgen Algorithmen in Form von Zufallsgeneratoren. Diese erweisen sich bei genauerer Betrachtung als komplexe mathematische Systeme. Sie werden von Algorithmen gesteuert, die statistisch faire Spielergebnisse steuern sollen. Sichtbar wird dies in Spielen wie Blackjack oder Spielautomaten.

Wer im Netz beste Online Casinos der Schweiz sucht, findet eine große Anzahl an Online-Casinos, die genau auf diese Technologie setzen. Schließlich legt die Schweiz großen Wert auf Legalität im Netz und lizenziert ausschließlich heimische Spielbanken, um faire Spielbedingungen für die Bevölkerung garantieren zu können. Die im Hintergrund arbeitenden Algorithmen werden regelmäßig von unabhängigen Prüforganisationen unter die Lupe genommen und auf Herz und Nieren getestet.

Doch Algorithmen können noch sehr viel mehr. Sie überwachen den Ablauf der Spiele und decken bei Bedarf betrügerisches Verhalten auf. Aktivitäten von Bots oder ungewöhnlichem Verhalten werden so schneller erkannt und können so schneller bekämpft werden. Selbstverständlich übernehmen diese Aufgaben ebenfalls Algorithmen.

Doch auch beim Spielen selbst ist der maschinelle Helfer unverzichtbar geworden. Er analysiert das Spielverhalten, schlägt auf Basis dessen passende Games, Boni oder Aktionen vor. Das hilft, Kunden an das jeweilige Unternehmen zu binden und deren Vorlieben perfekt zu bedienen.

Die Maschine generiert Wissen, das erfolgreich eingesetzt wird

Damit zeigt sich, dass Algorithmen in beiden Bereichen höchst erfolgreich zum Einsatz kommen. Sie helfen dabei, die eigene Leistung zu verbessern, Daten zu analysieren und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Mithilfe von Vorhersagemodellen können Szenarien entwickelt und erfolgreich implementiert werden. Diese Entscheidungshilfe ist beim Eishockey unverzichtbar geworden. Doch da dieses Instrument grundsätzlich allen Teams zur Verfügung steht, kommt es darauf an, aus den gewonnenen Erkenntnissen die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Dies gilt noch immer für alle Bereiche, in denen maschinelles Lernen und computergestützte Analyse eingesetzt werden. Doch das Optimierungspotenzial ist gewaltig gewachsen. Allerdings sind schnelle Reaktionen gefragt, denn nur so hält das jeweilige Team sein Potenzial immer am obersten Bereich des Limits. Doch wie bei jeder Innovation bestehen auch hier Chancen und Risiken.

Noch lange nicht perfekt

Algorithmen sind weiterhin alles andere als perfekt. Dies zeigte sich zuletzt am Beispiel der sogenannten Large Language Models wie ChatGPT. Diese neigen dazu, zu „labern“. Immer wieder ertappen User den Bot dabei, wie er um den heißen Brei herumredet oder gar Dinge erfindet. Daneben scheinen die Modelle sogar explizite Befehle zu umgehen, wenn sie sich dadurch „bedroht“ fühlen. Sie können sich selbst klonen, um sich zu „verstecken“. Solange die Forschung solche Entwicklungen nicht in den Griff bekommt, können diese Systeme nicht vollständig selbst agieren.

Menschliche Kreativität und Aufsicht sind also auch weiterhin gefragt. Das gilt für den Sport Eishockey ebenso wie für Spiele. Schließlich lassen sich Erfolgsfaktoren wie mentale Stärke oder die Dynamik in einem Teamspiel wie Eishockey noch schwer replizieren. Die alleinige Entscheidung auf Basis von Daten bleibt also vorerst noch problematisch.

Der Mensch bleibt vorerst entscheidend

Doch die Entwicklung in diesem Bereich schreitet mit Riesenschritten voran. Das lässt erwarten, dass Algorithmen in Zukunft noch mehr Einfluss bei der Gestaltung unserer Wirklichkeit, sei es im Sport oder im Spiel, erhalten werden. Ethik wird daher auch in diesem Bereich immer mehr zum Thema. Mit Transparenz, Datenschutz und einer verantwortungsvollen Nutzung unter menschlicher Kontrolle können Algorithmen jedoch die Grenzen des Möglichen weit nach oben verschieben. Das digitale Herz durchdringt immer mehr Bereiche der Freizeit und wird damit verstärkt zum Erfolgsfaktor.

