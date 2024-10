Wichtiger Sieg: Indians schlagen TÃ¶lzer LÃ¶wen

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen holt drei wichtige Punkte bei den Tölzer Löwen und festigt damit den dritten Tabellenplatz. Nach zuletzt unglücklichen Spielen gewann...

Nach zuletzt unglücklichen Spielen gewann das Team von Daniel Huhn mit 5:2 und ging verdient als Sieger vom Eis. Am Dienstag geht es bereits in Peiting weiter, das nächste Heimspiel findet am Freitag gegen Deggendorf statt (18:30 Uhr).

Es dauerte zu Beginn etwas bis die Indians ins Spiel fanden. Die Partie war durchaus sehr zerfahren, ehe das 1:0 für Memmingen wie ein Brustlöser wirkte. Eddy Homjakovs umkurvte den Löwen-Goalie Kolarz und netzte zum 1:0 ein. Völlig verdient war dann noch das 2:0 vor der Pause. Tobi Meier versenkte auf Vorarbeit von Brett Schaefer.

Kurz nach Wiederbeginn erhöhten die Indians durch Markus Lillich auf 3:0. Insgesamt waren die Memminger wieder besser im Spiel als noch zuletzt. Dennoch hatten auch die Hausherren ihre Drangphasen und verkürzten gegen Ende des zweiten Drittels durch ihren aktuellen Topscorer, Reto Schüpping, auf 1:3. Etwas ärgerlich aus Sicht der Indians, da dieser Treffer die Hausherren wieder zurück ins Spiel brachte.

Im letzten Drittel verkürzten die Tölzer Löwen noch einmal, durch einen sehenswerten Treffer von Topi Piipponen auf 2:3, doch Memmingen antwortete prompt. Denis Fominych wurde mustergültig von Dominik Meisinger bedient und schob zum 4:2 für den ECDC ein. Der schnelle Gegenschlag des ECDC zeigte Wirkung, die Rot-Weißen blieben konzentriert und hielten Tölz weitestgehend vom eigenen Tor fern. Den Deckel drauf machte dann Markus Lillich mit dem 5:2 aus ganz spitzem Winkel. Memmingen ließ nichts mehr anbrennen und sicherte sich drei wichtige Punkte in Oberbayern.

Weiter geht es am Dienstag um 19:30 Uhr beim EC Peiting. Die Indians wollen hier erneut punkten, bei den kampfstarken Gastgebern wird aber voller Einsatz nötig sein, um mit etwas Zählbarem den Heimweg anzutreten. Am Freitag gastiert dann der Deggendorfer SC zum nächsten Heimspiel am Hühnerberg. Spielbeginn gegen den aktuellen Tabellenführer aus Niederbayern ist, aufgrund des Feiertags, bereits um 18:30 Uhr. Karten für das Topspiel der Oberliga-Süd sind bereits online im VVK verfügbar.

Tölzer Löwen-ECDC Memmingen 2:5 (2:0/1:1/1:2)

Tore: 0:1 (9.) Homjakovs (Schmidbauer), 0:2 (18.) Meier (Schafer), 0:3 (23.) Lillich (Peleikis, Spurgeon), 1:3 (36.) Schüpping (Schönberger, 5-4), 2:3 (47.) Piipponen (Fischhaber), 2:4 (48.) Fominych (Pekr, Meisinger), 2:5 (55.) Lillich

Strafminuten: Bad Tölz 12 – Memmingen 8

