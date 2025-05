Wichtiger Schritt fÃ¼r die sportliche Zukunft: Stadt WeiÃŸwasser und FÃ¼chse unterzeichnen VertrÃ¤ge

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Stadt Weißwasser/O.L. und die Lausitzer Füchse gehen gemeinsam einen wichtigen Schritt in Richtung sportlicher Zukunft: Oberbürgermeisterin Katja Dietrich und Dirk Rohrbach, Geschäftsführer der Lausitzer Füchse, haben gestern die überarbeiteten Verträge für die Nutzung der Eisarena Weißwasser unterzeichnet.

So konnte – wie bereit gestern veröffentlicht – der Lizenzantrag der Lausitzer Füchse fristgerecht eingereicht werden.

„Die Vertragsunterzeichnung ist ein starkes Signal für den Eishockeystandort Weißwasser und unsere Region“, so OB Dietrich. „Wir freuen uns auf eine weitere Saison voller Spannung, Emotionen und leidenschaftlicher Fankultur.“

In den kommenden Wochen stehen noch technische Anpassungen in der Arena an: Unter anderem werden neue Banden und moderne LED-Beleuchtung installiert, um den Anforderungen der DEL2 gerecht zu werden und den Fans ein optimales Spielerlebnis zu bieten.

Die Stadt Weißwasser/O.L. und die Lausitzer Füchse danken allen Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit und blicken voller Vorfreude auf die neue Saison.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV