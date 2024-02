Wichtiger Heimsieg: Indians bezwingen den EC Peiting

Memmingen (mfr). Wichtige drei Punkte für den ECDC Memmingen im Kampf um Platz 4. Die Indianer gewannen das Heimspiel am Freitagabend gegen den EC...

Memmingen (mfr). Wichtige drei Punkte für den ECDC Memmingen im Kampf um Platz 4. Die Indianer gewannen das Heimspiel am Freitagabend gegen den EC Peiting mit 5:2 vor knapp 1800 Zuschauern.

Am Sonntag geht die Reise zum Ligaprimus nach Weiden.

Die Memminger begannen mit Leon Meder im Tor und wollten die drei Punkte unbedingt am Hühnerberg behalten. Der ECDC ging, nach gutem Beginn, auch relativ früh in Führung. Matej Pekr markierte das wichtige 1:0 für die Hausherren. Die Rot-Weißen blieben zwar spielerisch das bessere Team, mussten aber in der 15.Minute den Ausgleich des ECP durch einen satten Schuss von Felix Brassard hinnehmen. Marcus Marsall war es aber dann, der die Indianer noch vor der Pause wieder mit 2:1 in Führung brachte.

Das zweite Drittel verlief dann zerfahrener auf Seiten der Maustädter. Denis Fominych musste wegen eines Bandenchecks für fünf Minuten in die Kühlbox, was die Memminger schadlos überstanden. Eine erneute Strafzeit nutzte der EC Peiting aber aus und glich durch Brett Ouderkirk zum 2:2 aus. Im weiteren Verlauf des DrSpielabschnitts ittel fanden die Mannen von Coach Huhn nur schwer wieder vollends den Zugriff, so ging es mit einem 2:2 in die Kabine.

Im letzten Drittel schalteten die Indianer wieder einen Gang höher, Eddy Homjakovs traf rund zwanzig Sekunden nach Wiederbeginn zum 3:2. Die Gastgeber waren daraufhin besser im Spiel und Peiting konnte nur noch wenig entgegensetzen. So war es erneut Eddy Homjakovs, der einen tollen Spielzug zum 4:2 vollenden konnte. Nur eine Minute später erhöhte Marcus Marsall mit seinem Doppelpack noch auf 5:2. Memmingen ließ nichts mehr zu und es blieb am Ende beim 5:2 Heimsieg für den ECDC. Dadurch wahren die Indians ihre gute Ausgangslage im Kampf um Platz 4 und den Vorsprung auf Verfolger Garmisch.

Im Endspurt der Hauptrunde geht es für die Indians mit einem schweren Auswärtsspiel am Sonntag weiter. Der ECDC trifft um 18:30 Uhr in der Oberpfalz auf den Tabellenführer aus Weiden. Das nächste Heimspiel am Hühnerberg findet am kommenden Freitag statt. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr. Tickets für das vorletzte Heimspiel der Hauptrunde sind bereits online verfügbar.

ECDC Memmingen – EC Peiting 5:2 (2:1/0:1/3:0)

Tore: 1:0 (4.) Pekr (Hafenrichter, Homjakovs), 1:1 (15.) Brassard, 2:1 (17.) Marsall (Busch, Peleikis), 2:2 (27.) Ouderkirk (Weyrich, Heger, 5-4), 3:2 (41.) Homjakovs (Svedlund, Pekr), 4:2 (48.) Homjakovs (Busch, Svedlund), 5:2 (49.) Marsall (Bräuner, Meier).

Strafminuten: Memmingen 11 – Peiting 2

Zuschauer: 1785