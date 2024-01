Wichtiger Heimsieg fÃ¼r den TEV

Artikel anhören Miesbach. (PM TEV) Zum Sponsorenabend hatte der TEV am Sonntagabend gegen den HC Landsberg eingeladen und die Sponsoren sollten einen souveränen Heimsieg...

Miesbach. (PM TEV) Zum Sponsorenabend hatte der TEV am Sonntagabend gegen den HC Landsberg eingeladen und die Sponsoren sollten einen souveränen Heimsieg des TEV’s zu sehen bekommen.

Zudem feierte Matthias Bergmann sein 1000.Seniorenspiel und wurde dementsprechend geehrt. Der TEV spielte mit der gleichen Aufstellung wie am Freitag in Kempten.

Wieder einmal legte der TEV los wie die Feuerwehr und Patrick Asselin traf noch in der ersten Minute zum 1:0. In der Folge hatte der TEV die Partie im Griff und weitere Chancen die Michael Güßbacher im Landsberger Tor vereitelte. Machtlos war er in der 16.Minute als sein Verteidiger Edgar Protcenko in eigener Überzahl einen Pass von Florian Feuerreiter ins eigene Tor abfälschte. Im selben Überzahlspiel kam Landsberg aber durch Lars Grötzinger wieder auf 2:1 heran. Doch in der 18.Spielminute erhöhte Bohumil Slavicek mit einer schönen Einzelaktion ebenfalls in Überzahl auf 3:1.

Im Mittelabschnitt hatte der TEV weiterhin das Heft in der Hand, doch Tore sollten keine fallen und es ging mit 3:1 in den Schlussabschnitt.

Auch dort war der TEV überlegen und nach einer schönen Kombination markierte Aziz Ehliz in der 49.Spielminute das vorentscheidende 4:1. Gästetrainer Martin Hoffmann ging früh das Risiko des sechsten Feldspielers als Landsberg in Überzahl spielte, was Felix Feuerreiter fünf Minuten vor Schluss eiskalt zum 5:1 nutzte. Den Schlusspunkt setzte wiederum Aziz Ehliz, der in der 59.Spielminute zum 6:1 vollstreckte. Der TEV feierte damit einen nie gefährdeten Heimsieg und konnte das direkte Duell gegen den HC Landsberg für sich entscheiden und somit wichtige Punkte im Kampf um die ersten vier Plätze einfahren.

Am Freitag geht es für den TEV zum Derby gegen den EHC Klostersee in die Grafinger Scheune, ehe man zwei Tage später am Kreissparkassen Jugendtag auf die EA Schongau trifft. Dabei haben alle unter 18 Jahren freien Eintritt zur Partie.