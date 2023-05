Wichtiger Baustein für die Verteidigung – Andreas Nowak geht in seine fünfte Saison beim TEV

Miesbach. (PM TEV) Eine ganz wichtige Vertragsverlängerung können die Verantwortlichen beim TEV vermelden. Andreas Nowak wird auch in der kommenden Saison einen wichtigen Part...

Miesbach. (PM TEV) Eine ganz wichtige Vertragsverlängerung können die Verantwortlichen beim TEV vermelden.

Andreas Nowak wird auch in der kommenden Saison einen wichtigen Part in der TEV Defensive einnehmen. Der 27-jährige Rosenheim kam vor der Saison 2019/2020 von seinem Heimatverein, den Starbulls Rosenheim an die Schlierach und entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einer festen Größe beim TEV. In der abgelaufenen Saison absolvierte Nowak 43 Spiele und erzielte dabei 8 Tore und bereitete 20 weitere Treffer vor. Somit kommt Nowak bisher auf 126 Spiele für den TEV in denen er 13 Tore erzielte und 43 Assists gab.

Andreas Nowak zur kommenden Saison: „Ich freue mich schon wahnsinnig in der kommenden Saison wieder mit den Jungs auf dem Eis stehen zu können und hoffe, dass wir an die Leistungen der letzten Saison anknüpfen können. Außerdem hoffe ich, dass die Unterstützung auf den Rängen genauso wie zum Ende der letzten Saison ist, damit es um so mehr Spaß macht.“

