Wichtiger Baustein fÃ¼r die Defensive der Selber WÃ¶lfe

Selb. (PM Wölfe) Der Abwehrverbund der Selber Wölfe nimmt weitere Formen an.

Mit dem 27-jährigen Stephan Tramm konnten die Verantwortlichen den nächsten erfahrenen und langjährigen DEL2 Verteidiger von sich überzeugen.

Gemeinsame Zeit in Leipzig

Der in Hamburg geborene Rechtsschütze blickt bereits auf 270 Spiele in der DEL2 zurück, wovon er vier Jahre für die Kassel Huskies und ein Jahr für die Starbulls Rosenheim im Einsatz war. Nach seiner Station in Rosenheim wechselte Stephan Tramm in der vergangenen Saison zu den Hannover Scorpions in die Oberliga Nord. In der dritten deutschen Eishockeyliga stehen ebenfalls beachtliche 220 Einsätze zu Buche. Drei Jahre verbrachte Stephan Tramm bei den EXA Icefighters Leipzig, in diesem Zeitraum arbeitete er mit Wölfe- Geschäftsführer Sven Gerike zusammen, wodurch der Kontakt der beiden nie abriss und bereits seit vielen Jahren besteht, wie beide berichten. „Sven Gerike war zu meiner Zeit in Leipzig mein Trainer und der Kontakt ist über die Jahre hinweg nie abgerissen. Vor ein paar Wochen hat sich Sven Gerike dann telefonisch bei mir gemeldet und mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, für Selb zu spielen. Nach ein bis zwei weiteren Telefonaten war mir schnell klar, dass ich Bock auf die Aufgabe hier habe, und wir sind uns dann schnell einig geworden.“ Der Geschäftsführer der Selber Wölfe gibt ebenfalls einen Einblick über seine Zusammenarbeit mit Stephan Tramm aus der Vergangenheit und berichtet über seine Stärken und was man von ihm auf und neben dem Eis erwarten darf. „Ich kenne Stephan Tramm nun bereits seit knapp zehn Jahren. Hiervon durfte ich bereits drei Jahre gemeinsam mit ihm in Leipzig zusammenarbeiten. Er hat sich damals sehr stark entwickelt und ist dann auch vollkommen zurecht den Schritt nach Kassel in die DEL2 gegangen. Hier hat er ebenfalls über mehrere Jahre seine Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Der Kontakt zu ihm ist nie abgebrochen und ich freue mich, dass wir ihn überzeugen konnten, sich uns anzuschließen. Er wird uns in allen Bereichen weiterhelfen. „Trammi“ ist ein ganz wichtiges Puzzlestück in unserer Planung gewesen und er wird uns in allen Belangen auf und neben dem Eis weiterhelfen. Und genau das ist auch unsere Erwartungshaltung.“

Nur Gutes über die Organisation gehört

„Der Standort Selb hat sich sehr um mich bemüht, was mir imponiert hat. Von einigen ehemaligen Spielern habe ich auch nur positives Feedback über deren Zeit bei den Wölfen gehört und wie wohl sie sich hier gefühlt haben. Außerdem ist mir aus einigen Duellen mit den Selber Wölfen natürlich auch die gute Stimmung in der NETZSCH Arena in Erinnerung geblieben und ich kann mich an einige hitzige Spiele erinnern. Nun freue ich mich, künftig selbst das Trikot der Selber Wölfe tragen zu dürfen.“

Defensiv stabil mit schnellen Pässen nach vorne

Auf die Frage, wo der Neuzugang seine Qualitäten auf dem Eis sieht, äußerte sich Stephan Tramm wie folgt: „Meine persönlichen Stärken liegen ganz klar in der Defensive. Zweikämpfe zu führen und das Spiel lesen zu können, sowie das Spiel mit einem schnellen ersten Pass in die Offensive einzuleiten. Außerdem möchte ich mit meinem Kampfgeist vorangehen und möglichst ein ekliger Gegenspieler sein.“

Sommervorbereitung in Hamburg

„Den Sommer über verbringe ich in meiner Heimatstadt Hamburg. Das Sommertraining gestalte ich hier, wie jedes Jahr, mit meinem Personal-Coach, mit dem ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite und dem ich absolut vertraue. Auch wenn es ein kurzer Sommer ist, werde ich top fit in Selb ankommen und freue mich auf die Herausforderung und alles, was auf mich zukommt. Ganz klar, ich will mit Leistung vorangehen und einen wichtigen Teil dazu beitragen, eine erfolgreiche Saison mit den Selber Wölfen zu spielen.“

