Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Herner EV Wichtiger Baustein – Dennis Palka bleibt auch in der kommenden Saison ein Miner
Herner EVTransfer-News

Wichtiger Baustein – Dennis Palka bleibt auch in der kommenden Saison ein Miner

25. Februar 20261 Mins read33
Share
Dennis Palka - HEV - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Herne. (PM HEV) Für Dennis Palka ist die aktuelle Saison aufgrund einer Oberkörperverletzung zwar vorzeitig beendet, jedoch freut sich der HEV, bekanntgeben zu können, dass der Außenstürmer seinen Vertrag verlängert hat und auch in der kommenden Spielzeit 2026/27 für die Miners auflaufen wird.

Dennis Palka kam im Sommer von den Hannover Indians nach Herne und übernahm als vierter Mann im Kapitänsteam sofort Verantwortung am Gysenberg. Ob als Kapitän oder Assistenzkapitän – Palka fiel vor allem durch seinen unermüdlichen Einsatz und wichtige Tore auf. Diese Qualitäten soll Hernes Nummer 27 auch in der nächsten Saison wieder einbringen. „Bei Dennis war es von beiden Seiten schnell klar, dass es passt. Zum einen fühlt er sich mit seiner Familie am Standort sehr wohl, zum anderen ist er für uns ein wichtiger Baustein. Palle bringt auf und neben dem Eis ein passendes Gesamtpaket mit, das wir sehr schätzen“, freut sich Geschäftsleiter Dominik Kastner über die Verlängerung. Mit seiner Erfahrung zählt er zu den Führungsspielern im Team und soll auch den jungen Akteuren im Kader bei ihrer Weiterentwicklung helfen.

Mit 2019/20 wird die kommende Saison bereits seine dritte Spielzeit für Grün-Weiß-Rot sein und auch Palka selbst freut sich, weiterhin ein Teil der Miners zu sein: „Die Verhandlungen liefen schnell und unkompliziert. Ich bin überzeugt von der Arbeit, die im Hintergrund gemacht wird und fühle mich hier gut aufgehoben. Ich will ein Teil davon sein, wenn wir nächste Saison wieder angreifen und erfolgreicheres Eishockey bieten können. Auch aktuell hauen wir aber alles raus, was in der Mannschaft steckt, um die Playoffs zu erreichen. Daher kommt Freitag alle in die Halle und feuert die Jungs an!“

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
451
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post SC Riessersee verlängert Vertrag mit Lubor Dibelka nicht

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +SC RiesserseeTransfer-News

SC Riessersee verlängert Vertrag mit Lubor Dibelka nicht

Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee und Stürmer Lubor Dibelka gehen nach...

By25. Februar 2026
Herforder EVTransfer-News

Absoluter Showdown für die Ice Dragons – Marius Garten will Karriere beenden

Herford. (PM HEV) Für den Herforder Eishockey Verein stehen zum Abschluss der...

By25. Februar 2026
EV Lindau IslandersTransfer-News

Valentin Busch verlängert seinen Vertrag in Lindau, Coach Baindl geht am Saisonende

Lindau. (PM EVL / EM) Die Playoffs vor Augen, die kommende Saison...

By25. Februar 2026
EHC FreiburgTransfer-News

Erfahrener Torhüter verstärkt die Wölfe zur Absicherung im Saisonendspurt

Freiburg. (PM EHC) Der EHC Freiburg reagiert im Saisonendspurt und verpflichtet mit...

By25. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten