Wichtiger Baustein – Dennis Palka bleibt auch in der kommenden Saison ein Miner

Herne. (PM HEV) Für Dennis Palka ist die aktuelle Saison aufgrund einer Oberkörperverletzung zwar vorzeitig beendet, jedoch freut sich der HEV, bekanntgeben zu können, dass der Außenstürmer seinen Vertrag verlängert hat und auch in der kommenden Spielzeit 2026/27 für die Miners auflaufen wird.

Dennis Palka kam im Sommer von den Hannover Indians nach Herne und übernahm als vierter Mann im Kapitänsteam sofort Verantwortung am Gysenberg. Ob als Kapitän oder Assistenzkapitän – Palka fiel vor allem durch seinen unermüdlichen Einsatz und wichtige Tore auf. Diese Qualitäten soll Hernes Nummer 27 auch in der nächsten Saison wieder einbringen. „Bei Dennis war es von beiden Seiten schnell klar, dass es passt. Zum einen fühlt er sich mit seiner Familie am Standort sehr wohl, zum anderen ist er für uns ein wichtiger Baustein. Palle bringt auf und neben dem Eis ein passendes Gesamtpaket mit, das wir sehr schätzen“, freut sich Geschäftsleiter Dominik Kastner über die Verlängerung. Mit seiner Erfahrung zählt er zu den Führungsspielern im Team und soll auch den jungen Akteuren im Kader bei ihrer Weiterentwicklung helfen.

Mit 2019/20 wird die kommende Saison bereits seine dritte Spielzeit für Grün-Weiß-Rot sein und auch Palka selbst freut sich, weiterhin ein Teil der Miners zu sein: „Die Verhandlungen liefen schnell und unkompliziert. Ich bin überzeugt von der Arbeit, die im Hintergrund gemacht wird und fühle mich hier gut aufgehoben. Ich will ein Teil davon sein, wenn wir nächste Saison wieder angreifen und erfolgreicheres Eishockey bieten können. Auch aktuell hauen wir aber alles raus, was in der Mannschaft steckt, um die Playoffs zu erreichen. Daher kommt Freitag alle in die Halle und feuert die Jungs an!“