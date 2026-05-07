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Wichtiger Baustein bleibt: Westerkamp stürmt weiter für den Phoenix

7. Mai 20261 Mins read9
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Brian Westerkamp - © Sportfoto-Sale (DR)
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Grefrath. (PM GEG) Der Grefrath Phoenix setzt auch in der kommenden Saison 2026/27 auf Kontinuität und Offensivkraft: Brian Westerkamp bleibt an der Niers.

Der 24-jährige Angreifer hat seinen Vertrag verlängert und soll nach seiner starken Rückkehr eine zentrale Rolle im Angriffsspiel der Blau-Gelben einnehmen.

Seit seinem Wechsel zur Saison 2022/23 vom Krefelder EV hat sich der gebürtige Hannoveraner schnell zu einem Leistungsträger entwickelt. Seine Dynamik, Wendigkeit und sein ausgeprägter Zug zum Tor machen den gelernten Center zu einem unangenehmen Gegenspieler für jede Defensive. Auch wenn ihn eine langwierige Verletzung die komplette Spielzeit 2024/25 kostete, bewies Westerkamp in der vergangenen Saison eindrucksvoll seine Comeback-Qualitäten. Insgesamt 10 Tore und 18 Assists in 40 Einsätzen im Phoenix-Trikot unterstreichen seinen enormen Wert für das Team.

„Ich fühle mich hier sehr wohl und freue mich, meinen Weg weiterhin mit dem Team fortzusetzen. Wir haben gemeinsam noch viel vor und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, unsere Ziele zu erreichen“, erklärt Westerkamp zu seiner Vertragsverlängerung. Worte, die den eingeschlagenen Weg beim Phoenix unterstreichen: Kontinuität, Zusammenhalt und klare Ambitionen.

Auch Trainer Christian Tebbe zeigt sich erfreut über den Verbleib seines Angreifers: „Brian ist ein Kämpfer und bringt genau die Mentalität mit, die wir beim Phoenix brauchen. Sein Zug zum Tor und sein starkes Zweikampfverhalten machen ihn für uns extrem wertvoll. Nach seiner Verletzung hat er sich eindrucksvoll zurückgekämpft – für uns ist er ein absoluter Glücksgriff, sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine.“

Beim Grefrath Phoenix geht es damit Schlag auf Schlag. Bereits am 7. Mai steht die diesjährige Mitgliederversammlung an, bei der die Weichen für die Zukunft gestellt und ein neues Vorstandsteam installiert werden soll. Im Anschluss daran nimmt auch die Kader- und Saisonplanung weiter Fahrt auf.

Mit der Verlängerung von Brian Westerkamp setzt der Phoenix ein klares Zeichen: Der Verein baut weiterhin auf bewährte Kräfte – und hat für die kommende Saison noch einiges vor.

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