Wichtiger AuswÃ¤rtssieg fÃ¼r die EislÃ¶wen in Landshut

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben drei wichtige Punkte in der DEL2 gesammelt.

Im Auswärtsspiel beim EV Landshut feierten die Blau-Weißen am Freitagabend einen 2:1-Erfolg. Es waren drei hart erkämpfte Punkte über 60 Minuten.

Die Partie in Landshut begann mit zwei Teams, die nicht vor Selbstvertrauen strotzten, aber mit Tempo versuchten den Gegner unter Druck zu setzen. Das erste Ausrufezeichen konnten dabei die Eislöwen setzen. In der zehnten Minute zog Arne Uplegger von der blauen Linie ab. Yannick Drews nutzte den Platz vorm Tor und fälschte unhaltbar für EVL-Keeper Vogl ab. David Rundqvist hätte kurz darauf beinahe auf 2:0 erhöht. Für Landshut hatte Brett Cameron nach einem Sololauf die beste Chance. Der Innenpfosten verhinderte den Ausgleich.

Im zweiten Drittel spielten beide Teams weiter auf Augenhöhe mit leichten Chancenvorteilen für den EV Landshut. Marco Pfleger und erneut Cameron hatten die besten Chancen, scheiterten aber am guten Janick Schwendener.

Im Schlussabschnitt konnten die Eislöwen eine Unterzahl überstehen, mussten aber kurz darauf den Ausgleich hinnehmen. Jakob Mayenschein wurde vor dem Dresdner Tor mustergültig freigespielt und traf zum 1:1 (46.). Beide Teams kämpften weiter um jeden Meter auf dem Eis. Die Entscheidung brachte am Ende ein Bully in der Landshuter Zone. Lukas Koziol gewann das Anspiel in der 54. Minute. Simon Karlsson zog von der blauen Linie ab und weil Vogl den Puck nicht festhalten konnte, verwertete Georgiy Saakyan den Nachschuss zum 2:1-Siegtreffer.

Corey Neilson, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Ich bin sehr glücklich und zufrieden über den Auftritt und den leidenschaftlichen Einsatz meiner Mannschaft. Wir hatten einen sehr schweren Oktober mit einigen unnötigen Niederlagen und fehlendem Glück. Das haben wir uns heute auch mit erarbeitet. Wir haben hart gespielt, waren defensiv sehr kompakt und haben einem Team mit großer Offensivpower nur wenige Chancen gegeben. Unser Unterzahlspiel war exzellent und wir hatten wieder einen sehr guten Janick Schwendener. Dazu haben wir die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen.“

Weiter geht es für die Eislöwen am Sonntag mit dem Heimspiel um 17:00 Uhr gegen Krefeld. Das Spiel wird präsentiert von Skoda Automobile Freital. Der Eislöwenpartner hat eine Aktion gestartet. Bei Vorlage der Dauerkarte oder des Tagestickets gibt es kostenfrei Kindertickets dazu, wenn das Kennwort „SkodaFreital“ genannt wird. Ausgenommen sind Tickets der Kategorie I.

