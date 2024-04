Wichtige VertragsverlÃ¤ngerungen bei den Schwarz-Gelben: Matyas Stransky und Nicolas Neuber tragen weiter das ERC-Trikot

Sonthofen. (PM ERC) Gute Nachrichten für alle Fans des ERC Sonthofen: Mit Matyas Stransky und Nicolas Neuber haben zwei Sympathieträger der Schwarz-Gelben ihre Arbeitspapiere...

Sonthofen. (PM ERC) Gute Nachrichten für alle Fans des ERC Sonthofen: Mit Matyas Stransky und Nicolas Neuber haben zwei Sympathieträger der Schwarz-Gelben ihre Arbeitspapiere beim Traditionsverein verlängert.

Stürmer Stransky war in der vergangenen Saison erneut einer der Topscorer des Teams, Verteidiger Neuber eine wichtige Säule im Abwehrverbund.

Der ERC Sonthofen vermeldet die ersten Vertragsverlängerungen: Matyas Stransky und Nicolas Neuber werden auch in der kommenden Saison das Trikot der Sonthofer überstreifen. Ein Blick auf die Statistiken der abgelaufenen Landesliga-Spielzeit reicht, um den Wert der beiden für den ERC einzuordnen: Offensivkraft Stransky erzielte in 24 Hauptrundenspielen starke 34 Punkte (20 Tore, 14 Assists), in den Playoffs gar 14 Punkte in sieben Partien (vier Tore, zehn Assists).

Mit dieser Ausbeute lieferte der junge Sympathieträger eine starke Saison ab, gehörte zu den besten Scorern bei den Oberallgäuern und war eine wichtige Säule auf dem Weg ins Playoff-Halbfinale.

Dies trifft auch auf Nicolas Neuber zu. Als Defensivmann liegt das Hauptaugenmerk des 26-Jährigen zwar vorrangig auf der Torvermeidung, dank seiner läuferischen Stärke und spielerischen Übersicht suchte er aber immer wieder den Weg zum gegnerischen Tor.

Und das mit Erfolg: In der Hauptrunde war Neuber siebtbester Punktesammler seines Teams. Der gebürtige Halblecher schoss einen Treffer und steuerte 16 Torvorlagen bei. In den darauffolgenden Playoffs präsentierte sich der Abwehrmann in bärenstarker Verfassung und erzielte sechs Punkte (zwei Tore, vier Assists). Aufgrund einer Nackenverletzung, die ihm ein Gegenspieler im Viertelfinale gegen Reichersbeuern zuzog, konnte er allerdings nur fünf Partien absolvieren.

Die Verantwortlichen des ERC freuen sich, mit Matyas Stransky und Nicolas Neuber zwei wichtige, personelle Bausteine für die kommende Saison vermelden zu können – und die Fans der Schwarz-Gelben dürfen sich auf hoffentlich viele weitere Tore der beiden Spieler freuen.

Die Kaderplanungen beim ERC Sonthofen laufen weiter. In den kommenden Tagen wird der Verein über Vertragsverlängerungen und Zugänge informieren.