Wichtige Vertragsverlängerung beim ERSC: Timon Bätge weiter im Löwen-Trikot

Amberg. (PM ERSC) Das ist sicherlich eine sehr gute Nachricht für die Verantwortlichen und die Fans des ERSC Amberg: Timon Bätge wird auch in der kommenden Saison eine Position im Tor des Eishockey-Bayernligisten einnehmen.

Der 23-jährige war in der abgelaufenen Spielzeit ein großer Rückhalt für die Wild Lions, wurde im Dezember sogar zum Spieler des Monats in der Liga gekürt.

In einer Botschaft über die Sozialen Medien gab er am Sonntagabend seinen Verbleib beim ERSC bekannt: „Ich möchte zunächst den Amberger Fans besonders danken für deren tolle Unterstützung in den Heim- und Auswärtsspielen. Ich möchte euch sagen, dass ich auch in der nächsten Spielzeit in Amberg bleibe und meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert habe“, so der Top-Torhüter, der nun bereits in seine vierte Saison beim ERSC Amberg gehen wird. Nach Stürmer Shawn Campbell und Kapitän Kevin Schmitt ist Timon Bätge der dritte Spieler im Löwen-Kader, der seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben hat.

