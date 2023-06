Wichtige Stütze im Angriff verlängert beim TEV

Miesbach. (PM TEV) Mit Felix Feuerreiter hat einer der besten Bayernligastürmer der vergangenen Jahre seine erneute Zusage beim TEV gegeben und wird auch in...

Miesbach. (PM TEV) Mit Felix Feuerreiter hat einer der besten Bayernligastürmer der vergangenen Jahre seine erneute Zusage beim TEV gegeben und wird auch in der Saison 2023/2024 für den TEV auf Torejagd gehen.

Nachdem Florian Feuerreiter für die kommende Saison seine Rückkehr erklärt hat, stürmen die beiden Feuerreiter-Brüder nun wieder gemeinsam für den TEV.

Felix kam früh im Nachwuchs von seinem Heimatverein dem ESC Holzkirchen zum TEV und durchlief dann alle Großfeld-Nachwuchsteams des TEV’s und schaffte bereits mit 18 Jahren den Sprung in die Bayernligamannschaft der Kreisstädter. In den folgenden Jahren entwickelte sich der 28-jährige Holzkirchner zu einem nicht mehr wegzudenkenden Führungsspieler, der in der Saison 2021/2022 vom bayernhockey.com Gremium zum Spieler der Saison gewählt wurde.

„Ich bin glücklich, dass wir den besten Spieler der vergangenen Saison halten konnten. Felix ist mit das Herz des Vereins. Er ist im besten Eishockey-Alter – ein Athlet, den man sich als Trainer nur wünschen kann. Ein echter Leader auf und neben dem Eis.“

Mit diesen Worten beschrieb Ex Trainer Michael Baindl den Linkschützen vor der vergangenen Saison.

Auch in der abgelaufenen Saison wusste Felix wieder zu überzeugen. In 41 Spielen erzielte er 20 Tore und legte 25 Treffer auf. Passend zur Playoffzeit kam Felix in Topform und ging für sein Team voran. So gelangen ihm in den neun Playoffspielen 7 Tore. Insgesamt stand Felix Feuerreiter bisher in 10 Spielzeiten 335 Mal für den TEV auf dem Eis und schoss dabei 132 Mal ins gegnerische Tor und bereitete 128 Tore vor.

Felix Feuerreiter blickt mit Vorfreude auf die kommende Saison: „Ich freue mich sehr nächstes Jahr erneut für den TEV auflaufen zu können. Umso mehr freut es mich auch, das mein Bruder wieder mit an Board ist und wir wieder gemeinsam auf dem Eis stehen werden. Die Liga ist dieses Jahr noch einmal an Mannschaften gewachsen und auch die Qualität ist dadurch noch einmal größer geworden. Umso schöner wird es dann wieder vor unseren Fans mit guter Stimmung zu spielen.“

