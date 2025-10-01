Wichtige Spiele für die Ice Dragons am langen Wochenende

Herford. (PM HEV) Duelle mit Spannung – der Herforder Eishockey Verein blickt auf ein Wochenende mit wichtigen Spielen in der Oberliga Nord Hauptrunde voraus.

Am Freitag kommt es um 20.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ zum Drachenduell mit den TecArt Black Dragons Erfurt, am Sonntag geht es für die Ice Dragons zu den Herne Miners.

Vier Spiele haben die Ostwestfalen inzwischen absolviert und jedes Mal gab es viel Lob. Mit vier Zählern auf der Habenseite ist man zwar nicht unzufrieden, jedoch bestand durchaus die Möglichkeit noch mehr Punkte einzufahren. Bei den Hannover Scorpions (1:2), bei den Füchsen Duisburg (2:3 nach Verlängerung) und beim 2:3 gegen die Hannover Indians unterlag man nach großem Kampf jeweils unglücklich. „Mit der Spielweise und der kämpferischen Einstellung bin ich sehr zufrieden, mit der Punkteausbeute jedoch nicht“, äußerte sich Henry Thom nach dem vergangenen Wochenende.

Gegen Erfurt und in Herne wollen die Ice Dragons nun unbedingt das eigene Punktekonto aufbessern, jedoch weiß man in Herford, dass erneut eine kämpferisch gute Leistung in beiden Spielen notwendig ist. Immerhin feierten die Black Dragons aus Erfurt am vergangenen Sonntag den ersten Saisonsieg gegen die hoch gehandelten Icefighters Leipzig, während die Herner EV Miners sogar ein 6-Punkte-Wochenende mit Siegen in Leipzig und gegen Hamm feiern durfte.

Henry Thom blickte nach der unglücklichen Niederlage gegen die Hannover Indians am vergangenen Sonntag zunächst einmal nur auf die Heimbegegnung gegen Erfurt: „Uns erwartet wieder ein intensives Spiel. Die Duelle mit Erfurt waren häufig äußerst knapp und wir müssen den Kampf annehmen, wie in den ersten vier Spielen.“ Zwar kassierte das HEV-Team lediglich 8 Gegentreffer in den ersten vier Saisonspielen, allerdings erzielte man auch nur 8 eigene Treffer. Nun soll diese Quote in den beiden kommenden Duellen zugunsten der Offensive verbessert werden.

Tickets für die Freitagsbegegnung gegen Erfurt gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr an der Abendkasse. Zudem werden die Begegnungen der Oberliga live auf sprade.tv übertragen. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins empfehlen die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit, um lange Warteschlangen zu vermeiden.

