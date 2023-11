Wichtige Spiele fÃ¼r die EislÃ¶wen vor der LÃ¤nderspielpause

Artikel anhören Dresden. (PM Eislöwen) Auf die Dresdner Eislöwen warten noch zwei Aufgaben in der DEL2 vor der Länderspielpause. Freitagabend ist die Mannschaft von...

Artikel anhören Artikel anhören

Dresden. (PM Eislöwen) Auf die Dresdner Eislöwen warten noch zwei Aufgaben in der DEL2 vor der Länderspielpause.

Freitagabend ist die Mannschaft von Cheftrainer Corey Neilson beim EV Landshut gefordert. Spielbeginn ist 19:30 Uhr. Am Sonntag kommen die Krefeld Pinguine nach Dresden. Dann wird um 17 Uhr gespielt.

Das Heimspiel gegen Krefeld wird vom Eislöwenpartner Skoda Automobile Freital präsentiert, der eine besondere Aktion geplant hat. Gegen die Vorlage der Dauerkarte oder des Tagestickets erhalten Besucher unter der Nennung des Kennwortes „SkodaFreital“ in der Eislöwen-Geschäftsstelle, dem Fanshop oder an der Abendkasse Kindertickets kostenfrei dazu. Ausgenommen sind Tickets der Kategorie I.

Die Eislöwen werden das Auswärtsspiel am Sonntag mit Corey Neilson an der Bande angehen. Die sportliche Situation wurde mit allen Beteiligten ausgewertet, auch mit der Mannschaft. Das Team hat sowohl gegen Regensburg als auch gegen Bietigheim zuletzt über weite Strecken spielbestimmend agiert, den Sieg aber nicht eingefahren.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Wir haben in den letzten 14 Tagen sehr viel gesprochen und auch Verständnis für die Kritik unserer Fans nach acht Niederlagen aus den letzten zehn Spielen. Die letzten beiden Spiele gegen Regensburg und Bietigheim dürfen wir so nicht verlieren. Gerade mit Blick auf das Bietigheimspiel habe ich heute morgen deutliche Worte an das Team gerichtet. Es gibt keine Ausreden mehr. Die Mannschaft muss am Wochenende abliefern.“

Von einem Endspiel für Coach Corey Neilson wollte Roos nicht sprechen. Viel mehr von der Pflicht für die Mannschaft.

Corey Neilson, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Das ist ein Teil des Trainergeschäfts, dass der Druck hoch ist. Das kenne ich mein ganzes Leben. Wir haben es in vielen Spielen geschafft einen Teil unseres Plans durchzuziehen. Sei es das Forechecking und die Special Teams in einem Spiel oder die Defensivarbeit und die Breakouts in der eigenen Zone in einem anderen Spiel. Wir schaffen es zu selten alle Details in einem Spiel zu vereinen und das bleibt letztlich das Ziel. Aber natürlich kenne ich das Geschäft und weiß, am Ende geht es um das Ergebnis.“

Für Eislöwen-Stürmer Marco Baßler wird es ein besonderes Spiel am Freitag, wartet mit dem EV Landshut der Heimatverein des 24-Jährigen.

Marco Baßler, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Natürlich fiebere ich dem Spiel in Landshut besonders entgegen. Rosenheim war schon besonders, da es sich für mich wie ein Derby angefühlt hat. Mit Landshut wartet jetzt mein Verein, bei dem ich aufgewachsen bin. Wir haben im Heimspiel gezeigt, dass wir sie schlagen können. Genauso haben wir es in Krefeld gezeigt. Ich freue mich auf die beiden Spiele.“

19:30 Uhr ist am Freitagabend Spielbeginn in Landshut.

6079 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten