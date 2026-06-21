Wichtige Personalentscheidung beim ERC: Lynnden Pastachak verlängert in Sonthofen

Sonthofen. (PM ERC) Der kanadische Stürmer mit der Nummer 22 verlängert beim Landesligisten.

Seine starke Ausbeute, seine herausragende Stocktechnik und seine robuste Spielweise gaben letztlich den Ausschlag für den Verbleib des Kanadiers.

Der ERC Sonthofen hat eine wesentliche Personalentscheidung für die kommende Spielzeit vermeldet. Wie die Vereinsführung bekannt gab, hat Top-Torjäger Lynnden Pastachak seinen Vertrag verlängert. Der spielstarke Kanadier wird damit auch in der nächsten Saison das schwarz-gelbe Trikot mit der Rückennummer 22 tragen.

Pastachak war im Jahr 2025 als Neuzugang an die Hindelanger Straße gewechselt. Die in ihn gesetzten Erwartungen hat der Angreifer seither erfüllt. Mit seiner Torgefährlichkeit avancierte er binnen kurzer Zeit zu einem Leistungsträger in der Offensive und zu einem wichtigen Faktor im Spiel des ERC.

Ein Blick auf die Zahlen der vergangenen Spielzeit verdeutlicht den Wert des Kontingentspielers für das Team. Bereits in der regulären Hauptrunde zeigte sich Pastachak überaus treffsicher und verbuchte eine Top-Quote: In 25 absolvierten Partien schraubte er sein Punktekonto auf 34 Scorerpunkte hoch. Seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Gehäuse und seine Übersicht machten ihn zu einem zentralen Fixpunkt im Offensivspiel des Vereins.

Auch in der entscheidenden Phase der Saison lieferte die Nummer 22 verlässliche Leistungen ab. In den Playoffs erwies sich Pastachak als eine feste Stütze der Mannschaft. In 6 Playoff-Spielen erzielte der Stürmer 7 Tore und steuerte eine Torvorlage bei. Gerade in engen Spielphasen war auf den Kanadier Verlass.

Neben seiner statistischen Ausbeute ist es vor allem seine Spielweise, die ihn auszeichnet. Pastachak gilt als technisch herausragender Stockspieler – seine engen Bewegungen und die Scheibenkontrolle auf engstem Raum fallen auf. Kombiniert wird diese feine Technik mit einer robusten Spielweise. Er sucht den Zweikampf, zeigt vollen Einsatz und setzt seinen Körper im Forechecking effektiv ein. Diese Mischung aus technischem Vermögen und physischer Präsenz macht ihn zu einem wertvollen Akteur im Kader.

Abseits des Eises glänzt der Angreifer ebenfalls: In der Kabine und im Umfeld des Vereins wird er als bodenständiger, nahbarer und rundum feiner Kerl geschätzt, der sich perfekt in die Mannschaft integriert hat.

Mit dieser Vertragsverlängerung treibt der ERC Sonthofen seine Kaderplanungen für die neue Saison weiter voran. Die Fans dürfen sich somit auch in der kommenden Spielzeit auf die Nummer 22 im Sturmzentrum der Schwarz-Gelben freuen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Lynnden Pastachak @ Elite Prospects

257 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro