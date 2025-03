Wichtige Personalentscheidung bei den LÃ¶wen Waldkraiburg

Waldkraiburg. (PM Löwen) Nach der Saison ist vor der Saison. Das ist bei den Löwen aus Waldkraiburg ebenso wie bei allen anderen Sportvereinen.

Nun ist die Saison für den EHC Waldkraiburg in der Eishockey Bayernliga schon so früh beendet, wie schon seit langem nicht mehr, was dem Verein Zeit gab, sich bereits um wichtige Personalien für die kommende Spielzeit zu kümmern.

Einer der wichtigsten Namen ist hierbei Jakub Šrámek. Der seit dem 04. März 32-jährige Stürmer hat die Fans des EHC Waldkraiburg regelmäßig begeistert und gleichermaßen seine Gegenspieler zur Verzweiflung gebracht. Oftmals fuhr Šrámek durch die gegnerischen Linien, als sähe nur er Schwachstellen dort, wo andere sie nicht sehen. Vor dem Tor bewahrte er sich stets seine Coolness, die ihm mehr als nur einmal den wichtigen Torerfolg brachte.

Als Gegner des EHC Waldkraiburg spielte er 2023/2024 und auch die Jahre davor beim ESC Haßfurt in der Eishockey Landesliga. Dort wurden die Verantwortlichen der Löwen, vor allem aber Coach Jürgen Lederer auf Šrámek aufmerksam. Durch das Hintergrundwissen von Daniel Hora, der seit der Landesliga-Saison bei den Löwen spielt und zuvor ein Mannschaftskollege von Šrámek war, wurde man sich in Waldkraiburg sehr schnell einig, dass man den tschechischen Meister von 2014/2015 (HC Litvínov) gerne im Trikot der Löwen sehen würde. Einen guten Hinweis auf die Stärke von Šrámek gab auch sein Ausflug in die Bayernliga zum EHC Königsbrunn in der Saison 2019/2020. Dort erzielte er in 36 Saisonspielen ganze 68 Punkte. Warum man ihn in Königsbrunn nicht behalten konnte oder wollte, ist nicht bekannt.

Durch seine Verletzung, die ihm in Dingolfing ohne Not zugefügt wurde, kam Šrámek in dieser Saison lediglich auf 29 Spiele. Dennoch steht er höchst respektabel noch auf dem 11. Platz der Scorerliste der Bayernliga und hat ausschließlich Spieler vor sich, die mindestens fünf, maximal elf Spiele mehr bestreiten konnten als er.

Der EHC Waldkraiburg freut sich sehr, bereits so früh einen wichtigen Baustein für die Mannschaft der kommenden Saison bekanntgeben zu können und kann es kaum erwarten mit Jakub Šrámek wieder in die dann neue Saison zu starten. aha

