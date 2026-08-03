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Wichtige Härtetests: U20-Nationalmannschaft muss in der Slowakei zwei knappe Niederlagen hinnehmen

3. August 20261 Mins read44
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Piestany. (PM DEB) Mit den beiden Länderspielen in Piestany (Slowakei) ist für die U20-Nationalmannschaft der erste internationale Vergleich der Saison 2026/2027 abgeschlossen.

Gegen die Slowakei musste sich das Team von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter zweimal knapp geschlagen geben.

Intensive Länderspiele gegen die Slowakei

Im ersten Aufeinandertreffen unterlag die deutsche Mannschaft denkbar knapp mit 2:3 nach Verlängerung. Die deutschen Treffer erzielten Rihards Griva und Tobias Krestan. Einen Tag später musste sich die U20-Nationalmannschaft mit 1:2 geschlagen geben. Den Treffer für die DEB-Auswahl erzielte Timo Kose. Im Anschluss an die beiden Länderspiele trat die Mannschaft die Heimreise nach Deutschland an.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Die Maßnahme war ein wichtiger Bestandteil unserer Saisonvorbereitung. Mit intensiven Trainingsinhalten und einem klaren Fokus auf die Details konnten wir wichtige Grundlagen für die kommenden internationalen Aufgaben schaffen. Die Slowakei war hierbei der erwartet starke Gegner mit viel internationaler Qualität in ihren Reihen. In beiden Spielen hatten wir unsere Chancen, konnten diese jedoch noch nicht konsequent nutzen. Unabhängig von den Ergebnissen stand für uns die Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund. Dabei war von Spiel eins zu Spiel zwei bereits eine deutliche Steigerung erkennbar. Nun werden wir die richtigen Schlüsse aus der Maßnahme ziehen, um uns gezielt auf die nächsten Aufgaben vorzubereiten.“

U20-Teamchef Korbinian Holzer: „Wir haben als Mannschaft wichtige Schritte in unserer Entwicklung gemacht. Auch wenn wir uns von den Spielergebnissen etwas mehr erhofft haben, sehen wir klar die positiven Fortschritte im Team. Die Spieler haben die Inhalte der Coaches verinnerlicht und die Vorgaben sowohl im Training als auch in den Spielen gut umgesetzt. Besonders die Grundlagen, die wir uns vorgenommen hatten, wurden mit einer starken Einstellung und hoher Intensität erarbeitet. Darauf können wir aufbauen. Jetzt geht es darum, dass die Spieler gesund in ihre Vereine zurückkehren und sich dort weiterentwickeln. Im November in Finnland wollen wir dann an die gezeigten Leistungen anknüpfen und den nächsten Schritt in Richtung Weltmeisterschaft gehen.“

Ergebnisse U20-Länderspiele in Piestany

30.07.2026 I Slowakei – Deutschland 3:2 n.V. (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
31.07.2026 I Slowakei – Deutschland 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

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