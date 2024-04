Wichtige Bausteine fÃ¼r die TEV-Offensive

Miesbach. (PM TEV) Eine ganz wichtige Personalie konnte der TEV Miesbach im Rahmen der Saisonabschlussfeier bekannt geben. Mit Christian Neuert bleibt ein Führungsspieler des...

Miesbach. (PM TEV) Eine ganz wichtige Personalie konnte der TEV Miesbach im Rahmen der Saisonabschlussfeier bekannt geben.

Mit Christian Neuert bleibt ein Führungsspieler des TEV’s auch in der Saison 2024/2025 an der Schlierach.

Lange mussten sich die TEV Fans gedulden, ehe sie Neuzugang Christian Neuert in der abgelaufen Saison bestaunen durften, da der Angreifer sich beruflich noch in Nordamerika befand. Aber das Warten sollte sich auszahlen und Neuert spielte sich sofort in die Herzen der Fans und erzielte 18 Tore in seiner ersten Saison im rot-weißen Trikot. In 27 Spielen legte er zudem weitere 22 Tore auf. Zusammen mit Patrick Asselin bildete er die torgefährlichste TEV Reihe und auch im kommenden Jahr sollen die beiden Angreifer wieder die starke Achse beim TEV bilden. Neuert, der mit der Nummer 13 für den TEV aufläuft gelang zudem gegen Geretsried wohl einer der schnellsten Hattrick in der TEV Geschichte. Für seine drei Treffer brauchte er nur 122 Sekunden.