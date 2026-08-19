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win2 day Ice Hockey League

Wichtig auch für Groundhopper: Update zu den Duellen des Open-Air-Events in Bischofshofen

19. August 20261 Mins read40
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Wien. (PM ICEHL) Die Paarungen für das geplante Open-Air-Event der win2day ICE Hockey League am letzten Jännerwochenende an der Skisprungschanze in Bischofshofen stehen fest.

Aus logistischen und veranstaltungstechnischen Gründen wurden die ursprünglich vorgesehenen Begegnungen getauscht.

Am Samstag, 30. Jänner, trifft der EC iDM Wärmepumpen VSV auf die Steinbach Black Wings Linz. Am Sonntag, 31. Jänner, kommt es zum Duell zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem EC-KAC. Bei den beiden Spielen des Open-Air-Events fungieren der Skiclub Bischofshofen und die win2day ICE Hockey League als Veranstalter.

Weitere Details zum Open-Air-Event sowie Informationen zum Ticketverkauf werden im Rahmen der Saisonstart-Pressekonferenz am 15. September in Bischofshofen bekannt gegeben.

Die Anpassung der beiden Paarungen hat zudem Änderungen im Spielplan der win2day ICE Hockey League zur Folge:

• RBS – OLL: 18.12. → 10.12.
• RBS – BWL: 31.01. → 18.12.
• RBS – KAC: 22.12. → 31.01.
• VSV – BWL: 30.10. → 30.01.
• VSV – KAC: 30.01. → 11.11.

Sollte der EC-KAC das Achtelfinale der Champions Hockey League erreichen, würde sich für das Spiel VSV – KAC folgende weitere Anpassung ergeben:

• VSV – KAC: 11.11. → 13.01.

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