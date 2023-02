Wetten, dassâ€¦. ??? -SC Riessersee am Sonntag um 18 Uhr gegen die TÃ¶lzer LÃ¶wen

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Bevor es am Sonntag im Olympia-Eissportzentrum wieder heißt „Derbytime“, müssen die Weiß-Blauen am Freitag um 20 Uhr noch in Landsberg bei...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Bevor es am Sonntag im Olympia-Eissportzentrum wieder heißt „Derbytime“, müssen die Weiß-Blauen am Freitag um 20 Uhr noch in Landsberg bei den Riverkings antreten.

Am Sonntag ist es dann um 18 Uhr wieder soweit – der SC Riessersee empfängt im immer jungen Derby zum 265. Mal die Tölzer Löwen. In dieser Saison kreuzten die beiden Altmeister bereits dreimal die Schläger, die Garmisch-Partenkirchner konnten zweimal das Eis siegreich verlassen. Aktuell stehen die Löwen auf Tabellenplatz 9 und die Schwarz-Gelben sind mitten im Kampf um die Playoffqualifikation. Der SCR rangiert nach wie vor auf einem hervorragenden vierten Tabellenplatz und diese Position, die in der ersten Playoffrunde das Heimrecht garantiert, soll in den nächsten Begegnungen zementiert werden.

Simon Mayr, Kapitän der Weiß-Blauen betont: „Das Wochenende wird sehr wichtig für uns sein. Zunächst am Freitag in Landsberg, wo es für uns bisher nicht einfach war, zu bestehen. Am Sonntag dann das große Derby gegen Tölz. Ich finde die „Freibier“-Aktion klasse, zumal ich bei der letzten großen Aktion gegen Tölz in der DEL2 dabei und das Stadion so richtig „on fire“ war! Ich kann mich noch dran erinnern, dass damals bereits beim Aufwärmen auf dem Eis richtig gute Stimmung im Stadion war. Ich würde mich auf eine ähnliche Atmosphäre sehr freuen, weil das Team dadurch nochmal richtig gepusht wird. Dennoch wird es auch gegen Tölz wieder sehr schwierig werden. Die Ergebnisse aus den letzten Spielen sind bekannt. Deswegen wollen wir uns unbedingt zuhause durchsetzen und die drei Punkte einfahren.“

Die „Wette“ ist am laufen und sollten mehr als 5.000 Zuschauer den Weg ins Olympia-Eissportzentrum finden, dann gibt es vom Partner des SC Riessersee, der Brauerei Kaltenberg, 500 Liter Freibier bzw. natürlich auch alkoholfreie Kaltgetränke.Dreizehn von 5.000 Fans kommen von der Prinzengarde Großweil Jumping Jacks. Die Tanzgruppe mit weiß-blauem Herz wird in der ersten Drittelpause für gute Stimmung auf dem Eis sorgen und eine kurze Performance präsentieren.

Im alten Foyer (Nordseite) präsentieren sich einige Weiß-Blaue Partner den Stadionbesuchern mit einem Informationsstand. Neben spannenden Fakten über die Sponsoren gibt es auch das eine oder andere Give Away.

Tickets für das 265. Derby gegen die Tölzer Löwen (Sonntag, 12. Februar um 18 Uhr) können über den Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 vorab bestellt werden. Die Abendkasse hat jeweils 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet, zuzüglich einer Tageskassengebühr von € 1,00.

