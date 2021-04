Wetten auf verschiedene Esports-Spiele

Anzeige Esports befinden sich in diesen Tagen in einer enormen Expansion und es sieht so aus, als könnten sie in naher Zukunft die traditionellen...

Esports befinden sich in diesen Tagen in einer enormen Expansion und es sieht so aus, als könnten sie in naher Zukunft die traditionellen Sportspiele entthronen. Wir sprechen hier von Armeen von Spielern und während einige von ihnen zum Spaß spielen, wächst auch die Zahl der Profis ständig. So ist es kein Wunder, dass die Zahl der Turniere und Wettbewerbe jedes Jahr größer wird. Tausende von Spielern nehmen an Dutzenden von Spielen teil und die Buchmacher haben natürlich schon vor Jahren das volle Potenzial erkannt.

Daher ist es schwer vorstellbar, dass es einen großen Buchmacher gibt, der Esports nicht in seinem Angebot hat.

Die Anzahl der Events ist einfach riesig und es gibt immer etwas, auf das man Wetten abschließen kann. Das ist besonders bei jungen Leuten beliebt, die nicht wie bei traditionellen Sportarten wie Fußball, Basketball, Baseball, Pferderennen usw. bestimmte Tage warten wollen, um Wetten zu platzieren. Wenn wir außerdem die Altersgruppe von 18-25 Jahren nehmen, stellt sich heraus, dass mehr Spieler Wetten auf Esports als auf traditionelle Spiele abschließen.

Alles in allem gibt es keinen Grund, warum Sie diese Art des Wettens nicht auch einmal ausprobieren sollten. Die Dinge sind nicht so kompliziert, wie sie zunächst erscheinen mögen. Immerhin werden wir Ihnen einige der beliebtesten Wettarten im Esports erklären.

Beliebteste Esports-Spiele

Beginnen wir zunächst mit den beliebtesten Esports-Spielen. Auch wenn sich die Technologie in rasantem Tempo weiterentwickelt, stellt sich heraus, dass alte und bewährte Titel immer noch am beliebtesten sind. Obwohl es Dutzende von Esports-Spielen gibt, auf die Sie wetten können, sind Titel wie Counter-Strike, League of Legends und Dota 2 immer noch die beliebtesten. Natürlich gibt es auch Simulationen von traditionellen Sportspielen, wie Fifa, PES etc. World of Tanks, Battlefield und Extreme Masters sind ebenfalls sehr beliebte Spiele.

