Die 20 besten Sportwetten Anbieter fÃ¼r die Schweiz im Test 2025

Wer auf der Suche nach dem besten Sportwetten Anbieter Schweiz ist, dann ist er hier genau richtig. Zahlreiche Online Buchmacher haben wir besucht und verschiedene Kriterien genauer unter die Lupe genommen, um eine Top 20 Liste der besten Anbieter für Wettexperten und -Anfänger vorstellen zu können.

Von Sportwetten Boni bis hin zu Gratiswetten, sowie allen Vor- und Nachteilen, die Sie bei den von uns präsentierten, vertrauenswürdigen Wettanbietern nutzen können. Zudem, stellen wir Ihnen Online Wettportale vor, die neben attraktiven Gewinnspielen auch sehr gute Sportwettmöglichkeiten bieten.

Top 20 Beste Wettanbieter Schweiz 2025:

20Bet – bekanntester und beliebtester Online Buchmacher; Bahigo – bester Sportwetten Anbieter für Anfänger; Sportaza – beste Auswahl an Bonusangeboten; Nomini– starker und bunter Online Buchmacher; 22Bet – für Anfänger und Wett-Experten geeignet; MegaPari – enormes Wettangebot mit fairen Quoten; N1Bet – viele Boni für das Kombiwetten; Betonic– große Auswahl an virtuellen Sportarten; GG Bet– immer wieder Überraschungen durch neue Boni; Playzilla – virtuelle Sportarten mit hervorragender Grafik; Betmaster – kleines und übersichtliches Wettprogramm; Fezbet – perfekte Mobile Sportwetten-App; Rabona– namhafter und großer Sportwetten Anbieter; WallaceBet – stellt mehrere Neukundenprämien zur Verfügung; NetBet – einer der bekanntesten Wettanbieter; Wazamba – bester Online Buchmacher für Gäste mittleren Alters; Casinoly – bietet sowohl breites als auch tiefes Wettangebot; Ivibet – übersichtlicher Wettanbieter mit fairen Angeboten; Campeonbet – überzeugt mit mehreren Vorzügen; BetOnline – seit über 25 Jahren auf dem Markt.

Beste Sportwetten Anbieter für die Schweiz

Auf den ersten Blick mögen die Unterschiede zwischen verschiedenen Sportwettenanbietern oft schwer zu erkennen sein, aber eine detaillierte Recherche enthüllt die individuellen Stärken jedes Anbieters. Sowohl das Wettangebot als auch die Registrierungs- und Zahlungsprozesse müssen nahtlos funktionieren, um Ihnen als Wettenden ein optimales Erlebnis zu bieten. Natürlich darf ein Wettanbieter keine Kompromisse bei der Sicherheit eingehen, denn letztlich geht es hier um echtes Geld.

1. 20Bet – größte Auswahl an Wettmärkten

20Bet Sportwetten: 9/10 Punkten

Der namhafte Sportwetten Anbieter stellt ein umfangreiches Wettsortiment zur Verfügung. Neben vielen regulären Wettmöglichkeiten können Gäste Live Wetten in unterschiedlichen Sportarten platzieren. Aus Analysen geht hervor, dass der Quotenschlüssel bei 20Bet weit über 90% liegt.

Die meisten Buchmacher legen zwar den Hauptfokus in die beliebte Sportart Fußball, aber auch alternative Wettoptionen müssen parat stehen, um als beste Sportwetten Webseite betitelt werden zu können. Bei 20Bet können Tipps in Eishockey, Darts, Volleyball, Tennis und vielen anderen Sportevents eingereicht werden. Als moderner Buchmacher bietet 20Bet zudem viele Möglichkeiten an, um in E-Sports Turnieren Wetten zu platzieren.

Für schnellen Zugriff auf das Wettangebot stellt das Unternehmen eine kostenlose Wett-App zum kostenlosen Download zur Verfügung.

20Bet Bonus: 9/10 Punkten

Wer bereit ist, mindestens 10 Euro für das Online Sportwetten zu investieren, wird mit einem 100% Bonus im Wert von bis zu 100 Euro für das Platzieren von Kombiwetten mit einer Mindestquote von 2 belohnt.

Nachdem die Prämie fünfmal innerhalb von 7 Tagen für das Wetten genutzt wurde und sich dann zur Auszahlung anfordern lässt, kann ein weiterer Bonus von Bestandskunden beansprucht werden. Im aktuellen Angebot befinden sich Freiwetten, Wett-Turniere, ein Sport-VIP-Programm und vieles mehr. Zudem haben Gäste die Möglichkeit, täglich eine Prognose zu erstellen und bei Erfolg Boni zu kassieren.

Wer sich dazu entscheidet, seine Sportwetten Schweiz bei 20Bet zu platzieren, erhält eine große Wettauswahl, äußerst faire Wettquoten und viele weitere Vorzüge. Diese Chance solltest du dir nicht entgehen lassen.

2. Bahigo – schlichter Online Buchmacher ohne Schnickschnack

Bahigo Sportwetten: 9/10 Punkten

In der Regel stehen im Bereich Fußball über 1.000 Wettoptionen zur Verfügung. Aber auch in der Rubrik Basketball ist eine reichliche Wettauswahl vorhanden. Wer hingegen bevorzugt Wetten in unpopuläreren Sportarten platziert, findet bei Bahigo einige Möglichkeiten, denn auch Motorsport und Golf befinden sich unter anderem im Wettprogramm.

Selbstverständlich befinden sich bei einem der besten Sportwetten Anbieter auch viele Live Wetten im Sortiment. Um Gewinnchancen zu optimieren, können Nutzer auf das Ergebnis eines Echtzeit Events tippen, um beste Quoten auszureizen. Mit etwas mehr Risikofreude lassen sich bei Bahigo auch Kombiwetten platzieren, um möglichst hohe Gewinnsummen zu erzielen.

Bahigo Bonus: 8/10 Punkten

Neukunden erhalten bei Bahigo für die erste Transaktion einen Sportbonus im Wert von 100% bis zu 200 CHF. Die zweite Einzahlung wird mit einem weiteren Bonus im gleichen Wert belohnt. Bucht ein Kunde das erste Mal Guthaben von mindestens 200 CHF auf sein Sportwetten-Konto, erhält er zusätzlich 4x 25 CHF Freiwetten.

Durch den exklusiven Bahigo Bonusclub können Gäste Punkte sammeln, indem Wetten platziert werden. Je mehr gewettet wird, umso höher steigen Nutzer im Rang auf, wodurch viele weitere Prämien vom Online Buchmacher Schweiz gewährt werden.

Anfänger genießen die schlichte und einfache Oberfläche der Online Sportwetten-Webseite. Wer über relativ wenig Erfahrung verfügt, erstellt bei Bahigo einen Account, um schnell und einfach Sportwetten online platzieren zu können.

3. Sportaza – Rubrik „erhöhte Quoten“ macht Tippen einfach

Sportaza Sportwetten: 8/10 Punkten

Die größte Auswahl an Online Sportwetten Schweiz finden Buchmacher-Gäste in der Regel im Fußballsortiment. Sportaza bietet in der Rubrik natürlich eine vorzügliche Auswahl an aktuell knapp 1.000 Wettmöglichkeiten.

Aber nicht nur Fußball-Fans, auch Freunde des Golf-, Tennis-, oder Darts-Spiels können bei Sportaza Wetten Schweiz platzieren. Besonders hervorzuheben ist vor allem der E-Sport-Bereich, indem sich eine Vielzahl an Wetten einreichen la.

Zudem gibt es auch einige alternative Wettoptionen. Unter anderem kann auf politische Ereignisse getippt werden. Um Gewinnchancen zu optimieren, können Gäste die Rubrik „Erhöhte Quoten“ öffnen, in der sich vorzügliche Sportwetten befinden.

Sportaza Bonus: 8/10 Punkten

Für das Online Wetten Schweiz bietet Sportaza einen großzügigen Neukundenbonus. Durch eine Mindesteinzahlung im Wert von 22 CHF kann die Prämie im Wert von 100% bis zu 220 CHF beansprucht werden, nachdem der eingezahlte Betrag einmal in Sportwetten mit einer Mindestquote von 1.5 eingesetzt wurde.

Wurde der Willkommensbonus genutzt, stehen weitere Präsente zur Verfügung. Wöchentlich gibt es einen Sportwetten Bonus von 50% bis zu 550 CHF, ein Cashback von 10% bis zu 550 CHF, einen Kombiwetten-Boost bis zu 100% und viele weitere Angebote.

Durch das exklusive VIP-Programm genießen Gäste, die des Öfteren Wetten platzieren, viele weitere Vorteile. Das Auszahlungslimit erhöht sich, Cashbacks werden größer und ein persönlicher Manager wird durch das Erreichen eines bestimmten Ranges gewährt.

Nutze noch heute den Willkommensbonus, damit du dich selbst vom beliebten Online Buchmacher überzeugen kannst.

Verpassen Sie nicht der neue Testbericht: Wettanbieter Österreich 2025 – Die besten Anbieter für Sportwetten

4. Nomini – Sportwetten-Seite in moderner Optik

Nomini Sportwetten: 8/10 Punkten

Mit über 30 Sportarten kann sich das Wettsortiment des Online Buchmachers sehen lassen. Besucher finden eine große Auswahl an Wettmöglichkeiten in Fußball, American Football und E-Sports vor. Weniger Wettoptionen stehen in unpopulären Sportarten wie Wasserball, Snooker, Pesapallo und Rugby zur Verfügung. Wer möchte, kann bei Nomini auch auf politische Ereignisse tippen.

Für noch mehr Nervenkitzel bietet der Buchmacher monatlich über 50.000 Live Wetten an, in denen sich die dynamischen Quoten mit Glück und Kenntnis zum eigenen Vorteil nutzen lassen. Direkt bei Nomine lassen sich Fußball, Basketball oder andere Live Events per Streaming verfolgen, sodass beste Wettquoten ausgereizt werden können.

Nomini Bonus: 9/10 Punkten

Bevor ein Kundenkonto erstellt wird, können Gäste eine der Früchte wählen, um den entsprechenden Bonus zu kassieren. Wer sich anmeldet, um Sportwetten zu platzieren, sollte den Brokkoli wählen. Durch eine Einzahlung von mindestens 22 СHF erhalten Besucher dadurch einen Sportwetten-Bonus von 100% bis zu 110 CHF.

Zuvor muss der Ersteinzahlungsbetrag jedoch in Wetten mit einer Mindestquote von 1.5 genutzt werden. Nachdem die Sportwetten abgeschlossen sind, wird der Bonus auf den Account gebucht. Anschließend müssen Gäste den Bonus- und Einzahlungsbetrag lediglich 5-mal in Sportwetten Online Schweiz platzieren, damit das Bonusguthaben in Echtgeld umgewandelt wird.

Bestandskunden profitieren von Cashback Angeboten, wöchentlichen Boni, einem Sport Jackpot und weiteren Prämien. Schnappe dir den Brokkoli und freue dich über die vielen Vorzüge, welche Nomini zur Verfügung stellt.

5. 22Bet – buntes und vielfältiges Wettprogramm für Neulinge und Experten

22 Bet Sportwetten: 9/10 Punkten

Sowohl Anfänger als auch erfahrene Gäste werden von 22Bet bestens bedient. Über 1.000 tägliche Events, hunderte von Wettmärkten und Wettbewerben stehen parat, um Wetten in der Schweiz zu platzieren. Je nach Interesse kann auf Großereignisse in Fußball, Eishockey oder Basketball getippt oder es können Wetten in unpopulären Wasserball- oder Cricket-Spielen abgeschlossen werden.

Besonders hervorzuheben ist, dass auch ein äußerst verrücktes Wettangebot zur Verfügung steht. Auf Angel-Events, auf Windhunderennen und sogar auf das bevorstehende Wetter kann getippt werden, wodurch jede Menge Unterhaltung geboten wird.

Über 100 Wettmöglichkeiten befinden sich aktuell beispielsweise der Rubrik „politische Ereignisse“. Für noch einfacheren Zugriff auf das bunte Wettprogramm wird eine App zur Verfügung gestellt.

22Bet Bonus

Mit einer Einzahlung von mindestens einem Euro kann der Neukundenbonus im Wert von 100% bis zu 122 CHF in Anspruch genommen werden. Damit dieser automatisch auf das Kundenkonto gebucht wird, müssen Kunden die Schaltfläche „An Bonusangeboten teilnehmen“ aktivieren.

Wer sich mit den Willkommensbonus von dem Online Buchmacher überzeugen konnte, kann weitere Prämien beanspruchen. Freitags gibt es beispielsweise einen Reload Bonus von 100% bis zu 100 CHF. Über eine Pechsträhne müssen sich Gäste des Sportwetten Anbieter nicht sonderlich aufregen, da es für eine Reihe von verlorenen Wetten einen Spezialbonus gibt. Außerdem kann der Bet Booster zum eigenen Vorteil genutzt werden.

6. MegaPari – beeindruckendes Wettangebot und Boni mit fairen Bedingungen

Megapari Sportwetten

Allein in Fußball finden Megapari Besucher über 1.000 Möglichkeiten vor, um eine Sportwette zu platzieren. Die weltgrößten Ligen sind ebenso zu finden wie internationale Events, die Champions League und Europameisterschaft. Auch auf Fußballspiele kleinere Vereine kann gewettet werden. Ebenso vielfältig ist das Wettangebot in Basketball, Tennis und Eishockey. Insgesamt befinden sich über 40 Sportarten im Wettsortiment des Online Buchmachers.

Beste Sportwetten Anbieter bieten natürlich viele Wettoptionen im beliebten E-Sports an. Gäste können daher bei Megapari in den Spielen Counter Strike, Call of Duty oder League of Legends Wetten platzieren. Aktuell befinden sich in der Rubrik E-Sports über 100 Wettmöglichkeiten.

Megapari Bonus

Der Neukundenbonus in Höhe von 100% bis zu 96 CHF ist wegen dem Wert zwar nicht sonderlich hervorzuheben, da viele Online Buchmacher gleichwertige Prämien anbieten, aber die Umsatzbedingungen sind äußerst gnädig. Nur der Bonusbetrag muss mindestens 5-mal für das Wetten genutzt werden, während bei anderen Anbietern oft auch der eingezahlte Betrag des Öfteren eingesetzt werden muss. Zudem reicht es aus, auf Events mit einer Mindestquote von 1.4 zu wetten, damit sich der Bonus in Echtgeld umwandeln lässt.

Die Treue bei Megapari lohnt sich, denn viele Boni richten sich an Bestandskunden. Unter anderem profitieren Besucher von Cashback-Angeboten, Reload-Boni und dem VIP-Programm.

Wenn du nach Abwechslung und fairen Bonusangeboten suchst, kannst du deine Suche jetzt beenden. Megapari bietet alles, was du für das Platzieren deiner Wetten benötigst.

7. N1Bet – relativ breites, aber nicht tiefes Wettangebot

N1 Sportwetten

Zwar legt N1 wie fast alle Online Buchmacher Schweiz den Fokus in die Sportart Fußball, aber im Vergleich zu anderen Anbietern sind etwas weniger Wettmöglichkeiten in der Sparte vorhanden. Dafür befinden sich in der Rubrik Tennis beispielsweise äußerst viele Wettoptionen. Eine externe Sparte wird mit E-Sports angeboten, wo sich unter anderem Top Sports wie League of Legends und Kings of Glory ebenso befinden wie die anderen E-Sportarten Starcraft und Rush Soccer.

Spannend sind auch die vielen Live Wettoptionen, die nicht nur in der Sportart Fußball vorhanden sind, sondern auch in unpopulären Tennis-, Volleyball- oder E-Sports-Events. Auf politische Ereignisse kann bei N1 ebenso gewettet werden, wodurch auch Besucher ohne Sportkenntnisse bedient werden.

N1 Bonus

Neue Kunden erhalten einen Combo-Boost von bis zu 25%. Außerdem wird eine Gratiswette in Höhe von 50% bis zu 200 Euro ermöglicht, welche für sämtliche Ereignisse verwendet werden kann.

Zudem gibt es aktuell einen Combo-Boost in Eishockey, American Football, Basketball, Fußball und vielen weiteren Events. Daher lohnt sich die Anmeldung vor allem für Gäste, die Wert auf Kombi Boost Angebote mit fairen Umsatzbedingungen legen, um Sportwetten in der Schweiz zu platzieren.

Weitere Vorteile, die für treue Gäste zur Verfügung gestellt werden, sind unter anderem Freebets, Turniere und der Lootbox Bonus.

Wer bevorzugt Kombiwetten platziert, profitiert von den vielen Combi-Booster des Online Buchmachers. Schaue dir selbst die vielen Angebote an.

Setzen Sie auf den Besten. Wetten Sie noch heute mit N1Bet!

8. Betonic – Sportwetten-Anbieter mit edler Nutzeroberfläche

Betonic Sportwetten

Aktuell befinden sich über 55 unterschiedliche Sportarten im Wettprogramm. In Fußball finden Gäste aktuell über 950, in Tennis über 300 und in Tischtennis über 100 Wettmöglichkeiten. Ebenso lassen sich bei Betonic in unpopulären Sportarten wie Handball, Netzball, Futsal, Hockey und Wasserpolo Wetten platzieren. Im Live Wetten Bereich befinden sich einige Angebote, um auf ein Ergebnis oder anderes Ereignis zu tippen.

Für Gäste, die keine Kenntnisse über eine Sportart oder Mannschaft besitzen, eignet sich die Rubrik virtueller Sport, in der sich zahlreiche Möglichkeiten befinden, um den Unterhaltungswert des Wettens zu genießen. Je nach Geschmack kann auf Hunderennen, Keno oder Motorradrennen getippt werden.

Betonic Bonus

Im Sportwetten Vergleich stellen wir fest, dass Gäste einen Bonus in Höhe von 100% bis zu 100 Euro erhalten, wenn sie den Bonuscode „BETONIC100“ angeben. Eine Einzahlung von mindestens 10 Euro reicht aus, um anschließend den Bonus zu aktivieren. In Wetten mit einer Mindestquote von 2.0 kann die Prämie genutzt werden, damit sich diese nach dem 10-maligen Einsetzen zur Auszahlung anfordern lässt.

Aktuell genießen Bestandskunden Aktionen wie eine Gratiswette für die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft, einen Bonus von 50% bis zu 50 Euro und monatliche Free-Bet-Tokens. Damit Gäste treu bleiben und das Wetten in vollen Zügen genießen können, bietet Betonic immer wieder neue Boni je nach Saison und Events an.

Wer Sportwetten online platzieren möchte, kann bei Betonic ohne Bedenken ein Kundenkonto eröffnen.

9. GG.Bet – regelmäßig neue Bonusangebote

GG.Bet Sportwetten

Bei dem Wettanbieter Schweiz kommen alle Gäste auf ihre Kosten. Die Auswahl an Wettmöglichkeiten ist riesig. Je nach Geschmack können Wetten in Fußball, Darts, Basketball, Kricket, Biathlon, Handball oder anderen Sportarten abgeschlossen werden.

Viele Wettoptionen befinden sich außerdem im E-Sports-Bereich. Dort sind die Spiele Dota, Starcraft 2, Call of Duty und viele weitere zu finden. Da einige Buchmacher in der Sportart relativ wenig informiert sind, sind oft äußerst lukrative Wettquoten vorhanden.

Wer kein Interesse an Sport hat, muss auf den Spaß am Wetten nicht verzichten. In der Sparte „Special“ befinden sich unterschiedliche Events, die je nach Saison zur Verfügung variieren.

GG.Bet Bonus

GG.Bet bietet je nach Saison unterschiedliche Boni an. Nachdem ein Kundenkonto erstellt wurde, werden einige Boni zugänglich. Damit ein Einzahlungsbonus vergeben wird, müssen mindestens 10 Euro für das Online Wetten eingezahlt werden.

Aktuell gibt es bei GG.Bet sommerliche Boni, Gratiswetten und Sportwetten-Versicherungen. Da Promotionen von Online Buchmacher ständig ausgetauscht werden, sollten Gäste des Öfteren in der Rubrik „Promotions“ nachschauen. Um keines der Angebote zu verpassen, kann zudem die Sportwetten App heruntergeladen werden.

So können Nutzer auch unterwegs jederzeit in den Boni stöbern, eine Wette platzieren oder eine Ein- bzw. Auszahlung durchführen. Durch den Twitter- und Instagram-Kanal von GG.Bet werden Kunden ebenfalls über Neuigkeiten informiert.

Platziere deine Wetten bei GG.Bet mit Prämien, die sich den aktuellen Events anpassen.

10. PlayZilla – fairer Sportwetten Anbieter mit unterhaltsamen Wettoptionen

Playzilla Sportwetten

Wer bei Playzilla eine Wette platzieren möchte, steht zunächst vor einer großen Auswahl. In der Sparte Fußball bietet der seriöse Online Wettanbieter eine Vielzahl an Ländern, in denen Gäste auf verschiedene Events tippen können.

Eine weitere große Auswahl an Wettmöglichkeiten befindet sich in der Sportart Tennis. In den Bereichen E-Sports und Tischtennis legt der Buchmacher ebenfalls Wert auf ein umfangreiches Wettangebot. Abgerundet wird das Sortiment mit unpopuläreren Arten wie Golf, Boxen und Skispringen.

Damit beste Übersicht erzielt wird, können Ereignisse mit Filtern sortiert werden. So lassen sich heutige oder bevorstehende Spiele sofort anzeigen, sodass schnell und einfach eine Wette im favorisierten Sportmatch platziert werden kann.

Playzilla Bonus

Wie viele Buchmacher bietet auch der Wettanbieter Schweiz einen Bonus in Höhe von 100% bis zu 100 Euro, wenn Gäste einen Kunden-Account eröffnen und eine Transkation durchführen. Um sich für die Prämie zu qualifizieren, muss ein Mindestbetrag von 10 Euro eingezahlt werden, welcher anschließend einmal für eine Sportwette mit Mindestquote von 1.8 genutzt wird.

Ansonsten warten auf Besucher täglich 16 neue Bonusangebote, wöchentliche Boni, Cashback-Angebote, Kombiwetten-Booster und viele weitere Prämien. Über vorzeitige Gewinnauszahlungen und die Möglichkeit, einen Jackpot zu gewinnen, können sich Kunden von Playzilla ebenfalls freuen. Da die Angebote mit fairen Bedingungen bestückt sind, sodass Gewinnchancen ermöglicht werden, nehmen Gäste Boni gern in Anspruch.

Beste Online Buchmacher bieten sowohl großen Unterhaltungswert als auch reale Gewinnchancen. Daher kannst du dich bei Playzilla ohne Bedenken anmelden.

11. Betmaster – kleines, aber feines Wettangebot

Betmaster Sportwetten

Obwohl der Titel des Online Buchmachers hohe Erwartungen schürt, wird von Betmaster ein relativ kleines Angebot an Sportwetten zur Verfügung gestellt. Lediglich knapp über zehn verschiedene Sportarten befinden sich im Programm.

Das liegt daran, dass sich das Unternehmen auf populäre Sportereignisse konzentriert und dort eine Vielzahl an Wettmöglichkeiten bietet. Wichtige Events in Fußball, Basketball, Tennis und American Football stehen unter anderem im Vordergrund. Auf beliebte E-Sport Ereignisse wurde ebenfalls nicht verzichtet. In der Rubrik befinden sich viele Möglichkeiten, um auf Ergebnisse zu tippen.

Der Vorteil an dem schmalen Angebot ist neben den fairen Wettquoten die hervorragende Übersichtlichkeit, wodurch sich auch Anfänger schnell zurechtfinden.

Betmaster Bonus

Neue Kunden haben die Möglichkeit, durch die Einzahlung von nur 10 Euro einen Bonus im Wert von 40 Euro anzufordern. Dabei handelt es sich um vier Freiwetten mit einer Wertigkeit von jeweils 10 Euro. Wetten, die mit dem Bonusguthaben platziert werden, müssen eine Mindestquote von 1.7 aufweisen.

Wer sich nach der Nutzung der Neukundenprämie entschließt, erneut Guthaben auf sein Kundenkonto zu buchen, kann einen weiteren Bonus beanspruchen. Betmaster bietet unter anderem Freiwetten und Cashback-Prämien, wodurch sich die Treue durchaus lohnt.

Als Anfänger oder Experte einer populären Sportart solltest du die Gewinnchancen bei Betmaster nicht verpassen.

12. Fezbet – großer Wettanbieter mit vielen außergewöhnlichen Wettoptionen

Fezbet Sportwetten

Viele seriöse Sportwettenanbieter legen den Fokus in die Sportarten Fußball und Tennis, wo eine Vielzahl an Wettoptionen zur Verfügung gestellt wird. Auch Fezbet bietet in den Bereichen äußerst viele Angebote. Sowohl in bevorstehenden Events als auch in Matches, die gerade übertragen werden, lassen sich Wetten einreichen. Ob einfach nur auf das Ergebnis mit und ohne Handicap oder auf Halbzeitstände getippt wird, entscheiden Gäste selbst.

In über 30 weiteren Sportarten wie E-Sports, Rugby, Biathlon, Boxen und Darts können Nutzer Wetten einreichen. Aber auch Spezial-Wetten befinden sich im Sortiment, wodurch unter anderem auch auf Ergebnisse einer Präsidentenwahl getippt werden kann.

Fezbet Bonus

Die erste Einzahlung von mindestens 20 Euro wird mit einem Sportwettenbonus von 100% bis zu 200 Euro belohnt. Mit dem Guthaben können Gäste viele Wetten mit einer Mindestquote von 1.5 platzieren.

Für das fünffache Einsetzen gibt Fezbet 30 Tage lang Zeit, wodurch sich der Bonus in Echtgeld umwandeln lässt. Ansonsten genießen Kunden viele weitere Boni, die nach dem Verbrauch des Neukundenbonus genutzt werden können.

Wer bei Fezbet Sportwetten online platziert, wird in das exklusive VIP-Programm aufgenommen. Durch die Erhöhung des Levels steigt das monatliche Auszahlungslimit, der Wechselkurs wird lukrativer und Cashback Angebote und ein persönlicher Manager werden gewährt.

Wenn du ein Wettprogramm mit großer Abwechslung suchst, bist du bei Fezbet richtig.

13. Rabona – vorzüglicher Chat- und Telefonsupport für Schweizer

Rabona Sportwetten

Rabona bietet ein außerordentliches Wettprogramm mit über verschiedenen Sportarten, damit Sportwetten Schweiz online platziert werden können. Rudern, Bogenschießen und Squash sind zum Beispiel Arten, die nicht jeder Online Buchmacher in seinem Sortiment führt. Im Fußball-Bereich ist Rabona mit unzähligen Ligen und Events äußerst breit aufgestellt, wodurch jeder Gast fündig wird.

Äußerst groß ist auch die Sparte Pferderennen. Besucher haben die Möglichkeit, auf ein Pferd oder einen Wettbewerb zu setzen. Zudem befinden sich einige virtuelle Sportarten im Programm, wodurch das Live Wetten jederzeit ermöglicht wird. Ein weiterer Pluspunkt kann durch das riesige E-Sports-Sortiment vergeben werden, indem aktuell über 200 Wettoptionen zu finden sind.

Rabona Bonus

Dass sich der legale Online Wettanbieter auf den Fußball-Bereich konzentriert, wird bereits durch den Titel verraten. Neue Kunden erhalten einen Sportwetten-Bonus von 100% bis zu 220 CHF, der jedoch nicht sofort nach der Einzahlung verfügbar ist. Damit der Bonus gewährt wird, muss zunächst mindestens einmal eine Wette mit einer Quote von 1.5 oder höher platziert werden. Anschließend können Gäste den Willkommensbonus anfordern.

Bestandskunden erhalten einen wöchentlichen Bonus in Höhe von 50% bis zu 550 CHF, einen Pferderennen-Bonus von 50% bis zu 55 CHF, einen Kombiwetten-Boost von bis zu 100% und einen Cashback-Bonus bis zu 550 CHF. Zudem gibt es einen Jackpot in Höhe von 16.500 CHF zu gewinnen und einige weitere Prämien.

Du legst neben einem großen Wettprogramm und vorzüglichen Boni Wert auf vorzüglichen Kundensupport. Dann lasse dich von Rabona überzeugen.

14. WallaceBet – viele Funktionen sorgen für einfaches und schnellen Wetten

WallaceBet Sportwetten

Während der Online Buchmacher im Bereich Fußball äußerst gut aufgestellt ist, schwächelt er in weiteren Sportarten etwas. Im Vergleich zu anderen Sportwetten Anbietern sind in Tennis beispielsweise rund 50 Wettoptionen weniger vorhanden. Daher ist WallaceBet vor allem für Fußball-Freunde empfehlenswert.

Über 30 weitere Sportarten, unter denen sich auch einige unpopuläre Kategorien wie Lacrosse, Gaelic Hurling und Bowls befinden, sorgen für jede Menge Abwechslung. Im Bereich Spezial beispielsweise sind auch politische Events vorhanden, auf deren Ausgang getippt werden kann.

Auch im Live Wetten Bereich ist die Auswahl an Möglichkeiten in der Sportart Fußball am größten. Aber auch in Tennis und E-Sports können unter andrem Wetten platziert werden, während ein Event gerade abgehalten wird.

WallaceBet – Bonus

Wer Online Sportwetten Schweiz legal platzieren möchte, erstellt einen Account bei WallaceBet. Anschließend kann entweder der Neukundenbonus in Höhe von 100% bis zu 100 Euro oder die Gratiswette im Wert von 25 Euro in Anspruch genommen werden. Nachdem die Prämie verbraucht wurde, endet der Spaß an Sportwetten mit Bonus nicht.

Freitags vergibt WallaceBet Gratiswetten im Wert von 15 Euro und am Wochenende gibt es einen Reload-Bonus von 50% bis zu 100 Euro. In einigen Märkten lassen sich Tipps abgeben, welche schon vor dem Ende mit einem Gewinn honoriert werden. Außerdem profitieren WallaceBet Gäste von der Bet Builder Funktion, wodurch persönliche Wetten erstellt werden können.

Als Fußball-Experte kannst du bei WallaceBet beste Quoten ausreizen. Ohne Bedenken kannst du noch heute ein Kundenkonto erstellen.

15. NetBet – bekannter Wettanbieter mit ausgewähltem Programm

Netbet Sportwetten

Über 30 Disziplinen stehen bei Netbet parat, damit Gäste Wette platzieren können. Sowohl in der Sparte Fußball als auch in anderen Sportarten werden viele attraktive Wettquoten angeboten. Fans des Tennis beispielsweise finden ein äußerst großes Wettangebot vor.

Im englischen Fußball kann bis in die 7. Liga-Ebene gewettet werden. In anderen Arten gibt es hingegen nur Top-Ligen und bestimmte Wettbewerbe. Auch einige nicht sportliche Ereignisse sind vorhanden, um Tipps abzugeben.

Wer Live Wetten bevorzugt, wird bei Netbet nicht enttäuscht. Wettscheine können während laufenden Turnieren abgegeben werden, um anschließend das Match mit großer Spannung in Echtzeit zu verfolgen.

Netbet Bonus

Der legale Online Wettanbieter überzeugt mit einer Gratiswette im Wert von 50 Euro, welche von Neukunden in Empfang genommen werden kann, sobald ein Kundenkonto erstellt und Guthaben eingezahlt wird. Nachdem eine oder mehrere Online Wetten in der Schweiz mit einer Mindestquote von 2.0 platziert wurden, wird der Bonus überreicht.

Zwar ist kein VIP-Programm vorhanden, die Treue wirkt sich dennoch lukrativ aus. Immer wieder werden von Netbet Freiwetten, Reload Boni und weitere Präsente für das erneute Einzahlen vergeben. Bevor eine Prämie angenommen wird, sollten sich Gäste jedoch über die Bedingungen informieren, sodass es bei der späteren Gewinnauszahlung nicht zu Problemen kommt.

Netbet ist ein namhafter und fairer Glücksspielbetrieb und Online Buchmacher. Daher kannst du ohne Bedenken einen Account erstellen, um die vielen Vorzüge zu genießen.

16. Wazamba – Wettangebot in trendiger Optik

Wazamba Sportwetten

Während dem Wettanbieter Vergleich fällt Wazamba durch seine trendige Gestaltung aus der Rolle. Farbenfroh präsentiert sich das Sportwetten-Angebot in seiner wahren Größe. Klassische Sportarten wie Baseball, Fußball, Tennis, Radsport und Tennis stehen unter anderem zur Verfügung. Aber auch auf musikalische oder politische Ereignisse kann bei Wazamba gewettet werden.

Überzeugend ist auch die Auswahl an E-Sports Wettmöglichkeiten und der Pferderennen-Bereich, indem auf Pferde und Wettbewerbe getippt werden kann.

Unterhaltsam und spannend wird das Platzieren von Live Wetten durch das Echtzeit-Streaming, da Gäste direkt zusehen können. Natürlich wird eine Live Wette auch wegen der erhöhten Gewinnchance eingereicht, da während eines Turniers die schwankende Quote zum eigenen Vorteil genutzt werden kann.

Wazamba Bonus

In der Kategorie „Aktionen“ wählen Gäste den Sport-Bereich, um die vielen aktuellen Prämien zu vergleichen. Um die besten Online Sportwetten Schweiz einzureichen, kann der Neukundenbonus in Höhe von 100% bis zu 220 CHF genutzt werden.

Nachdem die Prämie verbraucht wurde, warten viele weitere Boni. Unter anderem warten der Cashback Bonus von bis zu 550 CHF, ein wöchentlicher Reload Bonus von 50% bis zu 550 CHF und 16 tägliche Angebote. Wazamba treibt den Unterhaltungswert der Sportwetten um Echtgeld noch weiter in die Höhe, indem es einen Jackpot bietet. Wer bevorzugt Kombiwetten abschließt, kann beispielsweise auch den Kombiwetten Boost von bis zu 100% für sich nutzen.

Melde dich beim trendigen Online Buchmacher an, um noch mehr Spaß während des Wettens zu genießen.

17. Casinoly – verfügt über Vielfalt und Tiefe im Wettbereich

Casinoly Sportwetten

Der neue Wettanbieter ist erst seit dem Jahr 2021 auf dem Markt und überzeugt seitdem mit seinem großen und unterhaltsamen Angebot. Vor allem im Bereich Fußball liegt der Fokus, aber auch die Auswahl an Tennis Wettoptionen ist überragend. In den über 30 weiteren Sparten befinden sich unter anderem Möglichkeiten, um in Basketball VR, Motorradrennen, Handball, Darts, Golf oder Pesapallo Wetten einzureichen.

Selbstverständlich bietet der seriöse Wettanbieter auch einen Live Wetten Bereich an, indem oft lukrative Quoten vorhanden sind, wodurch hohe Gewinnbeträge ermöglicht werden. Wer sich wegen einem Spielausgang nicht sicher ist, kann beispielsweise in einigen Turnieren auch einfach auf Gerade oder Ungerade setzen.

Casinoly Bonus

Wie viele beste Wettanbieter stellt auch Casinoly eine ganze Palette an Angeboten zur Verfügung, damit das Wetten noch lukrativer und unterhaltsamer wird. Neben dem Ersteinzahlerbonus in Höhe von 100% bis zu 200 Euro wird ein Cashback Bonus von 10% bis zu 500 Euro ermöglicht.

Gäste, die den ersten Bonus bereits verbraucht haben, können den Reload Boni von bis zu 100% immer wieder nutzen. Wer mindestens 200 Euro nutzt, um virtuelle Sportwetten abzuschließen, erhält einen Bonus von 10% bis zu 500 Euro in Form einer Gratiswette. Damit eine Prämie zur Verfügung gestellt wird, sollten sich Gäste zuvor mit dem Live-Chat des Buchmachers in Verbindung setzen.

Überzeuge dich selbst vom neuen Sportwettenanbieter, indem du ein Kundenkonto frei von Risiken erstellst.

18. Ivibet – favorisierter Wettanbieter mit fairen Bonusangeboten

Ivibet Sportwetten

Aktuell befinden sich über 1.700 Wettoptionen für bevorstehende Veranstaltungen und über 45 Live Wetten im Sortiment des Online Buchmachers. Das Wettangebot besteht aus über 35 Sportarten wie Fußball, Australian Football, Basketball 3×3, Indy Racing, Stock Car Racing, Speedway und mehr.

Durch Filter lässt sich das Wettangebot alphabetisch, nach Beliebtheit oder nach Ländern sortieren, sodass bevorzugte Wettoptionen sofort angezeigt werden und nicht lange gesucht werden muss. Je nach Interesse lassen sich Outright-, Langzeit oder andere Wetten platzieren, um beste Wettquoten auszureizen. Besonders hervorzuheben ist, dass Ivibet in den meisten Sportarten umfassend und verständlich über die Wettregeln informiert.

Ivibet Bonus

Wer einen Account erstellt und das erste Mal bei Ivibet einzahlt, kann einen Wettbonus in Höhe von 100% bis zu 150 Euro beanspruchen. Eine Transaktion von zehn Euro reicht übrigens aus, um den Bonus zu kassieren. Automatisch wird die Prämie nach der Einzahlung auf das Kundenkonto gebucht, es sei denn, es wurde das Kästchen „kein Bonus“ angekreuzt.

Weitere Angebote sind Prognosen, wodurch Freiwetten von bis zu 1.000 Euro erhältlich sind und Wetturniere mit satten Preisgeldern. Ivibet stellt übrigens auch eine Cashout-Funktion zur Verfügung, wodurch eine platzierte Wette zurückgenommen werden kann, sobald das Turnier nicht wie erhofft verläuft.

19. CampeonBet – mehrfach ausgezeichneter Glücksspielanbieter

Campeonbet Sportwetten

Das Wettsortiment präsentiert sich auf dunklem Hintergrund, wodurch Angebote bestens hervorstechen. Gut strukturiert und sortiert finden Gäste favorisierte Wettangebote sofort. Im Sportwetten Test stellt sich heraus, dass eine große Auswahl in den beliebtesten Sportarten der Schweiz vorhanden ist.

Im Bereich Fußball lassen sich Tipps auf bevorstehende Events ebenso abgeben wie in Live Spielen. Ob Einzel- oder Kombiwette, bei Campeonbet werden alle Interessen bestens bedient. Weitere Sportarten wie Rugby, Baseball, Tennis und Biathlon runden unter anderem das Angebot ab. Sowohl in der Breite als auch in der Tiefe überzeugt das Campeonbet Wettangebot.

Campeonbet Bonus

In den Werbeaktionen befinden sich mehrere Angebote, wodurch Kunden zum Wetten animiert werden. Damit Besucher den lukrativen Neukundenbonus in Höhe von 100% bis zu 100 Euro beanspruchen können, muss ein Kundenkonto erstellt und eine Transaktion von mindestens 30 Euro durchgeführt werden.

Anschließend kann durch das erneute Aufladen von Guthaben ein Reload Bonus von 40% bis zu 100 Euro angenommen oder abgelehnt werden. Bevor eine Auszahlung der Boni-Guthaben angefordert werden kann, müssen Gäste den Betrag mindestens 7-mal für das Wetten auf Sport verwenden. Weitere Vorteile, die Campeonbet seinen Besuchern bietet, sind der Bet Builder, Bore Draw Bonus und die Möglichkeit der vorzeitigen Auszahlung.

Finde heraus, warum Campeonbet mehrfach ausgezeichnet wurde. Du wirst sicherlich nicht enttäuscht sein.

20. BetOnline – einer der ältesten Online Buchmacher

BetOnline Sportwetten

Bestimmt haben schon viele Experten BetOnline einem Wettanbieter Test unterzogen. Schließlich ist der Buchmacher schon seit über 25 Jahren auf dem Markt und noch heute beliebt. Da der Betrieb über viel Erfahrung verfügt, werden selbstverständlich beste Wettoptionen ermöglicht. Live-Spiele in allen populären Veranstaltungen wie MLB, NHL, NFL, NBA, Fußball, Rugby, Tennis und anderen Sportarten sind ebenso vorhanden wie Optionen, um Langzeitwetten zu platzieren.

In der Breite sticht der Wettanbieter hervor, da sogar in Lotterien oder Wrestling Wetten abgeschlossen werden können. Leider sind sämtliche Angaben jedoch nur in englischer Sprache vorhanden, sodass zunächst übersetzt werden muss.

Damit das Wetten um Echtgeld noch einfacher wird und auch Neulinge Gewinnchancen erhalten, bietet der Buchmacher auf seiner Webseite wertvolle Tipps an.

BetOnline Bonus

Im Wettanbieter Bonus Bereich befindet sich eine lange Liste. Mit dem angegebenen Bonuscode lässt sich beispielsweise ein Bonus von bis zu 25% bis zu 250 Euro freischalten. In besonderen Events können risikofreie Wetten platziert werden, da 25 Euro verschenkt werden, wenn der erste Tipp falsch liegt. Für E-Sports gibt es aktuell sogar einen exklusiven Bonus von 60%.

Weitere Prämien sind unter anderem Quoten Booster, VIP-Ticket Verlosungen, Rückerstattungen und vieles mehr. Wer BEtOnline seinen Freunden weiterempfiehlt, wird mit einem Bankroll-Boost von 200% bis zu 200 Euro belohnt. Für noch mehr Spaß bietet BetOnline Turniere, in denen sich Wettbegeisterte untereinander messen und Preisgelder gewinnen können.

Genieße die Vorteile, die durch den Erfahrungswert des namhaften Buchmachers ermöglicht werden.

Wie wurden die Sportwetten Anbieter getestet?

Das wichtigste Kriterium ist sicherlich die Seriosität. Daher wurde die Lizenzierung zunächst eingehend überprüft, sodass Fairness und Sicherheit gewährleistet sind. Erst dann befassen wir uns näher mit dem Wett- und Bonusangebot und weiteren Kriterien wie den Sportwetten Apps und dem Zahlungsbereich, sodass möglichst einfach, schnell und mit großem Spaß gewettet werden kann.

Beste Schweizer Sportwetten-Seiten um Echtgeld für 2025

Wer auf der Suche nach der besten Sportwetten Webseite ist, kann sich nun entspannt zurücklehnen. Wir haben unzählige Online Buchmacher getestet und Top Sportwetten Anbieter für Schweizer gefunden. Ohne Bedenken kann bei den besten Buchmachern ein Account erstellt werden, um Guthaben für das Wetten aufzuladen und die vielen Vorteile auszureizen.

Top Sportwetten-Seiten, die Schweizer Spieler akzeptieren

Namhafte und berühmte Online Buchmacher schließen Gäste aus der Schweiz nicht aus. Bonusangebote und ein großes Sportwetten-Sortiment werden von besten Sportwetten Anbietern zur Verfügung gestellt, um möglichst viele Besucher aus sämtlichen Regionen bedienen zu können, ohne die landeseigenen Regeln zu missachten. Spielerschutzvorkehrungen gehören unter anderem zu den Richtlinien.

Neueste Top-Nachrichten zu Schweizer Sportwetten

Wir halten unsere Gäste immer auf dem Laufenden, sodass Wetten mit großer Gewinnwahrscheinlichkeit platziert werden können. Schließlich sorgen Wett-Tipps und Neuigkeiten dafür, dass sowohl Anfänger als auch Experten Gewinnchancen von Sportwetten optimieren können. Im Schweizer Sportwetten Bereich sorgen ständige Neuerungen immer wieder für frischen Wind in der Wett-Szene.

Bestbewertete Schweizer Wettseiten

Viele Wettseiten, die sich in unserer Top Liste befinden, wurden auch von anderen Experten bereits unter die Lupe genommen und bewertet. Die Wettanbieter stechen mit großen Vorzügen hervor, sodass sich ohne Mühe beste Wetten platzieren lassen. Wer sich selbst überzeugen möchte, kann sich bei einem der besten Anbieter einfach ohne Bedenken anmelden.

Wer ist der beste Wettanbieter?

Mit dieser Frage sind wir losgezogen, um eine korrekte Antwort zu finden. Sämtliche Online Buchmacher wurden genau unter die Lupe genommen.

Sobald einige Kriterien wie ein freundlicher Kundensupport nicht erfüllt wurden, sind wir weitergezogen. Ohne Bedenken empfehlen wir die Top Wettanbieter gerne weiter.

Tipps für Online Sportwetten Schweiz

Gerne stellen wir Tipps zur Verfügung, damit beste Sportwetten einfach und bequem platziert werden können.

Schließlich soll jeder Gast von besten Gewinnchancen profitieren und den Unterhaltungswert in vollen Zügen genießen. Je nach Belieben können Tipps direkt angewandt oder für das Anpassen der eigenen Strategie genutzt werden.

Wettmöglichkeiten

Der beste Wettanbieter stellt unserer Meinung nach nicht nur Einzel- oder Kombiwetten zur Verfügung. Auch spezielle Wettarten wie Halbzeit-, Handicap-, Tor-, Onder/Over-Wettoptionen müssen unter anderem vorhanden sein, damit sich Gewinnchancen optimieren lassen.

Einige Online Buchmacher stellen sogar exklusive Wetten zur Verfügung, wodurch noch mehr Spaß erlebt wird.

Mobiles Wetten bei den Schweizer Sportwetten

Beste Buchmacher im Internet haben längst erkannt, dass immer mehr Gäste Wetten per Smartphone platzieren. Daher wurden die Webseiten so angepasst, dass Wettangebote auch am kleinen Bildschirm optimal dargestellt werden.

Einige Sportwetten Anbieter stellen zudem Sportwetten Apps zum Herunterladen zur Verfügung, sodass sich die Webseite noch schneller erreichen lässt und noch übersichtlicher angezeigt wird.

Anmeldung in den Schweizer Sportwetten Seiten

Top Wettanbieter sind mit übersichtlichen Webseiten und einfachen Bedienelementen ausgestattet.

Die Erstellung eines Kundenkontos ist in wenigen Schritten durchgeführt, sodass nach kurzer Zeit gewettet werden kann.

Anschließend können sich Gäste in Sekundenschnelle jederzeit an- und abmelden, um Guthaben aufzuladen, Bonusangebote checken, laufende Wettscheine zu kontrollieren, Auszahlungen beantragen oder um Wetten zu platzieren.

Wie man Gewinne auszahlt?

Bei den besten Online Wettanbietern ist das Beantragen einer Gewinnauszahlung schnell und einfach erledigt. Für den Zweck steht in der Regel ein Button zur Verfügung, der betätigt wird.

Anschließend werden der gewünschte Betrag und die Zahlungsmethode angegeben. Während in einigen Fällen nach kurzer Zeit eine Bestätigung per E-Mail gesendet wird, müssen sich manchmal Kunden zunächst verifizieren.

Webseiten für Schweizer Spieler

Die Top Online Buchmacher verfügen über eine Software, wodurch auch Kunden aus der Schweiz einfach Konten erstellen und Wetten platzieren können.

Sicherheitstechnologien sind unter anderem vorhanden, sodass Daten vor Fremdangriffen geschützt werden. Außerdem verfügt die Software namhafter Buchmacher über Vorkehrungen, sodass eine Manipulation ausgeschlossen werden kann.

Online-Wetten in der Schweiz: Aktuelle Gesetzeslage

Seit der neuen Gesetzgebung im Jahr 2019 ist die rechtliche Lage tatsächlich äußerst kompliziert.

Wettbegeisterte werden durch das Erstellen eines Kundenkontos bei einem Online Buchmacher ohne schweizerische Lizenzierung nicht bestraft und können daher die Vorzüge der Wettanbieter mit alternativer Lizenz für sich nutzen.

Regeln für Zahlungen bei Wetten um Echtgeld

Gäste, die beim Online Buchmacher ein Kundenkonto erstellen, um Guthaben für das Wetten einzuzahlen, müssen bei den Top Wettanbietern keine Bedenken haben. Der gesamte Transaktionsverkehr ist mit modernster Verschlüsselungstechnologie ausgestattet, um Daten vor Fremdangriffen zu schützen.

Außerdem werden nur seriöse Zahlungsmethoden angeboten. Seriöse Anbieter zahlen außerdem Gewinne relativ schnell und ohne das Vorschieben unverständlicher Gründe aus.

Verantwortungsbewusstes Wetten: Top Sportwetten Anbieter möchten Besuchern großen Spaß bereiten. Dazu gehört auch, dass sie vor den Gefahren des Wettens schützen, indem sie unter anderem Informationen zur Verfügung stellen.

FAQs:

Welche sind die besten Sportwettenanbieter für Schweizer Spieler?

20Bet, Bahigo und Sportaza gehören zweifelsohne zu den besten Online Buchmachern für Gäste der Schweiz. Aber auch andere Anbieter können sich zu den Top Wettanbietern gesellen, da sie exklusive Vorzüge bieten, die je nach Interesse genutzt werden können.

Wie registriert man sich auf einer Schweizer Sportwetten Webseite?

Zunächst wird die Schaltfläche „Registrieren“ oder „Konto eröffnen“ gewählt, wodurch sich in den meisten Fällen anschließend ein Feld öffnet, indem einige Daten abgefragt werden. Nachdem die zugesandte E-Mail dann durch den Link bestätigt wurde, können sich Kunden jederzeit an- und abmelden.

Welche sind die rechtlichen Bestimmungen für Online-Sportwetten in der Schweiz 2025?

Zwar sieht der Gesetzgeber nicht gerne, dass sich Kunden bei Buchmachern anmelden, welche nicht über die landeseigene Lizenzierung verfügen, aber Gäste dürfen frei wählen.

Wie zahlt man Gewinne von Schweizer Sportwetten-Seiten aus?

Der Button Auszahlung muss lediglich betätigt werden, um anschließend den gewünschten Betrag und die Auszahlungsmethode angeben zu können. Dann werden die Angaben bestätigt und schon bald wird vom Buchmacher eine Bestätigung zugesandt.

Welche zukünftigen Trends gibt es für Sportwetten in der Schweiz?

Der technologische Fortschritt sorgt immer wieder für frischen Wind in der Szene. Aktuell bieten einige Wettanbieter Einzahlungen mit digitalen Währungen an, was immer öfter angenommen wird. Auf was wir uns in Zukunft freuen können, kann aktuell nicht beantwortet werden.

