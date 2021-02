Westsachsen treffen auf Kaufbeuren und Bad TÃ¶lz

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau stehen vor einem weiteren harten Punktspielwochenende im Rahmen der DEL2. Nach der letzten 2:4-Niederlage gegen die Dresdner Eislöwen,...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau stehen vor einem weiteren harten Punktspielwochenende im Rahmen der DEL2.

Nach der letzten 2:4-Niederlage gegen die Dresdner Eislöwen, gilt es nun einfach da weiterzumachen, wo die Crimmitschauer zuvor mit acht Siegen in Folge aufgehört hatten. Immerhin geht es auswärts beim ESV Kaufbeuren (12.02.2021 – 19:30) und gegen die Tölzer Löwen (14.02.2021 – 17:00 Uhr) um wichtige Zähler.

„Die Stimmung ist trotz der Derbyniederlage noch immer gut“, sagt Verteidiger Ole Olleff nach der bitteren Derbyniederlage gegen Dresden, welche gleich zwei Serien beenden ließ. Zum einen konnten die Eislöwen erstmals seit fünf Jahren wieder im Sahnpark gewinnen, zudem beendete das Team von Andreas Brockmann die Siegesserie der formstarken Eispiraten. „Wir lassen die Köpfe jetzt nicht hängen, nur weil wir mal ein Spiel verloren haben“, powert Olleff nun mit Blick auf die beiden Duelle mit dem ESV Kaufbeuren und den Tölzer Löwen.

Eispiraten gegen die Horror-Statistik

Der ESV Kaufbeuren, welcher die Eispiraten morgen Abend in der Erdgas Schwaben Arena empfängt, hat sich nach und nach gefangen und belegt nach einem eher mäßigen Saisonstart nun einen direkten Playoff-Platz. Mit 37 Punkten rangieren die Buron Joker auf Rang acht. Und die Allgäuer können mit einer breiten Brust in ihr Heimspiel gegen die Westsachsen gehen. Immerhin gewann der ESVK auch seine letzten drei Partien. Auffällig ist dabei, dass gerade der Kaufbeurer Topstürmer Sami Blomqvist der personifizierte Erfolg ist. Spielt er, so ist er stets brandgefährlich und zielsicher, zudem kann sein Team meist punkten. In gerade einmal sieben Saisonspielen konnte er immerhin sechs Mal treffen und weitere drei Tore vorbereiten. Spannend sollte sicher aber auch das Duell zwischen den beiden Topscorern werden. Mathieu Lemay (40) trifft nämlich auf John Lammers (41). Die zwei Kanadier gehören ohne Zweifel zu den besten Spielern der DEL2, was ihre Statistiken eindrucksvoll belegen. Lediglich Zach O’Brien, Dylan Wruck und Marco Pfleger konnten mehr scoren. Sowohl Lemay als auch Lammers werden morgen versuchen, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken.

Gerade für die Eispiraten geht es morgen auch um eine Horror-Statistik. Seit dem 30. November 2014 gewannen die Crimmitschauer nicht mehr in Kaufbeuren – es wird also allerhöchste Zeit. „Defensiv ein bisschen besser stehen, einfach spielen und mehr Pucks in Richtung Tor befördern“, gibt Ole Olleff die Marschroute bereits vor. Ein Vorteil könnte immerhin sein, dass die Kaufbeurer bereits heute gegen die Lausitzer Füchse spielen und somit keinen Regenerationstag haben.

Endlich Punkte gegen das Phänomen Bad Tölz?

Ohne übertreiben zu wollen, kann man die Tölzer Löwen doch als Phänomen bezeichnen. Aufgrund mehrerer Corona-Pause lange hinterhergehinkt, haben es die Buam trotzdem geschafft, sich unter den Top-Teams der DEL2 zu etablieren. Nach mittlerweile 27 Spielen rangieren die Tölzer nun auf dem zweiten Platz. Zumeist hatte Cheftrainer Trainer Kevin Gaudet jedoch nur 13 Feldspieler zur Verfügung, welche es allerdings immer wieder schafften, ihren Gegnern nicht nur Einhalt zu gebieten, sondern auch echte Klatschen zuzufügen. So auch den Eispiraten, am 30. Dezember des vergangenen Jahres. „Ich erinnere mich noch gut an das letzte Spiel in Tölz, auch wenn ich mich eigentlich gar nicht daran erinnern möchte“, gibt Ole Olleff klar zu verstehen. Damals verloren seine Eispiraten mit 1:8. Bereits die zweite Niederlage nach dem Hinspiel im Sahnpark, in welchem sich die Löwen in der Verlängerung letztlich mit 5:4 durchsetzten.

Die Ausgangslage ist nun aber eine andere. Die Eispiraten sind mittlerweile viel gefestigter und haben, trotz der Niederlage gegen Dresden, eine Menge Selbstbewusstsein aus den letzten Begegnungen mitnehmen können. Immer wieder kämpften die Mannen von Mario Richer aufopferungsvoll und kein Spieler scheute es, sich in einen Schuss zu werfen. Attribute, welche in Spielen gegen solche stark besetzten Truppen wie den EC Bad Tölz immens wichtig sind. Immerhin kommt am Sonntag eine Menge Qualität in den Sahn: Pfleger, Dibelka, French oder Gardiner sind nur wenige Namen, welche bereits unterstreichen, dass man gegen den aktuellen Tabellenzweiten alles in die Waagschale werfen muss.

Scott Timmins muss pausieren

Schlechte Nachrichten für die Eispiraten: Stürmer Scott Timmins wird an diesem Wochenende nicht spielen können. Er fällt für die Begegnungen gegen Kaufbeuren und Bad Tölz angeschlagen aus. Ersetzt wird er durch den Deutsch-Tschechen Lukáš Vantuch, welcher aller Voraussicht nach auch mit Topscorer Mathieu Lemay und Mario Scalzo in einer Reihe stürmen wird. Nicht dabei sind Vincent Schlenker (Saisonende nach Hüft-OP) und Lukas Lenk (Reha nach Schulter-OP).