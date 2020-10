Westsachsen entscheiden auch â€žRÃ¼ckspielâ€œ in Deggendorf knapp fÃ¼r sich

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben erneut einen Testspielsieg gegen den Deggendorfer SC einfahren können. Das Team von Chefcoach Mario Richer setzte sich...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben erneut einen Testspielsieg gegen den Deggendorfer SC einfahren können.

Das Team von Chefcoach Mario Richer setzte sich am heutigen Freitag mit 3:2 gegen die Bayern durch und feierte am Ende den nächsten knappen, jedoch völlig verdienten Testspielsieg.

Richers Eispiraten präsentierten sich von Beginn an schwungvoll und sollten im Laufe des Spiels oftmals auch den Klassenunterschied beider Teams aufzeigen. Zwar musste Youngstar Willy Rudert nach einem harten Einsteigen früh mit einer Spieldauer-Strafe vom Eis, aber die Eispiraten zeigten, dass sie Penalty Kill können! Nach Vorlage von Vincent Schlenker war es Patrick Pohl, der Niklas Deske in der elften Minute in Unterzahl erstmals bezwingen konnte – 1:0! Doch wie schon am Freitag waren es Kuchejda und Gollenbeck, welche sich gegen ihren Ex-Club scheinbar beweisen wollten und den Ausgleich einleiteten. Schaber war es letztlich, der frei vor Bitzer abfälschen konnte – 1:1 (17.).

Doch auch nach dem Ausgleich waren es weiter die Westsachsen, die das Spiel gestalteten und wieder in Führung gehen konnten. Erneut in Unterzahl war es diesmal Scott Timmins, der nach einem Breakaway ganz cool blieb und Gästegoalie Deske keine Abwehrchance ließ – 2:1 (34.). Immer wieder kreierten die Offensivreihen gute Möglichkeiten, das nächste Tor ließ aber bis zur 43. Spielminute auf sich warten. Im Powerplay schloss Mathieu Lemay, nach tollem Querpass des insgesamt aktiven Patrick Pohl, per Onetimer ab und schickte den Puck an Deske vorbei ins DSC-Gehäuse – 3:1. Die Hausherren kamen vor 998 Zuschauern allerdings noch einmal zurück ins Spiel: René Röthke, der zuvor mehrmals Stunk mit Hudson und Gams suchte, behielt in dieser Situation einen klaren Kopf und ließ Michael Bitzer gekonnt aussteigen (47.).

Die Schützlinge von Mario Richer spielten das Ergebnis taktisch clever und defensiv stabil aber über die Zeit und setzten sich gegen den Süd-Oberligisten erneut knapp, jedoch völlig verdient mit 3:2 durch. Am Sonntag steht dann das erste Match des Nord-Ost-Pokals an. Im Sahnpark treffen die Eispiraten auf die Dresdner Eislöwen – quasi im ersten Derby der Saison 2020/21.

Torfolge (1:1, 0:1, 1:1):

0:1 Patrick Pohl (11.) SH1

1:1 Chase Schaber (17.)

1:2 Scott Timmins (34.) SH1

1:3 Mathieu Lemay (43.) PP1

2:3 René Röthke (47.)

Zuschauer: 998

DSC muss sich den Eispiraten erneut knapp geschlagen geben

Deggendorf. (PM DSC) Sehnsüchtig erwarteten die 998 gekommenen Fans auf das Eröffnungsbully zwischen dem Deggendorfer SC und den Eispiraten Crimmitschau.

Zwar musste sich die Mannschaft von Henry Thom am Ende knapp mit 2:3 geschlagen geben, lieferte dem sächsischen Zweitligisten einen ordentlichen Kampf.

Das Spiel begann mit viel Intensität. Nach sechs Minuten übertrieb es allerdings Eispiratenspieler Willy Rudert, als er Johannes Brunner von hinten in die Bande checkte. Daraus entstand eine erste von noch vielen kommenden Rangeleien und Rudert ging mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe frühzeitig duschen. Es entwickelte sich eine flotte Partie, in der die Crimmitschauer in der elften Minute den ersten Punch setzen konnten. Patrick Pohl überwand DSC-Keeper Niklas Deske mit einem präzisen Schuss zum 0:1. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. In der 16. Spielminute sorgte Chase Schaber für den nicht unverdienten Ausgleich. Mit diesem Spielstand ging es hinein in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt verlor die Partie dann etwas an Fahrt, auch bedingt durch viele Strafzeiten auf beiden Seiten, die den Spielfluss zusehends zerstörten. Den nächsten Treffer erzielten jedoch wieder die Gäste. Scott Timmins traf per Shorthander in der 34. Minute zur erneuten Führung für den Zweitligisten. Die Partie plätscherte in den Folgeminuten etwas dahin, sodass es mit diesem Spielstand in die zweite Pause ging.

Die Eispiraten erwischten im Schlussabschnitt auch gleich den besseren Start. Im Powerplay traf Mathieu Lemay kurz nach Wiederbeginn per Direktschuss zum 1:3. Die Partie gewann in den nächsten Minuten wieder deutlich mehr Intensität und Geschwindigkeit und nun kamen auch die Deggendorfer wieder zu Chancen. In der 46. Minute nutzte René Röthke einen tollen Pass von Marcel Pfänder, lief alleine auf Bitzer zu und verlud den Crimmitschauer Keeper zum 2:3 Anschlusstreffer. Zwar versuchten die Hausherren nun nochmal alles, der erneute Ausgleich sollte allerdings nicht mehr gelingen.

Trotz der Niederlage kann DSC-Coach Henry Thom allerdings zufrieden auf den Test gegen die Eispiraten zurückblicken, da er zudem kurzfristig auch noch auf den angeschlagenen Thomas Greilinger verzichten musste. Für den Deggendorfer SC geht es am kommenden Sonntag mit einem weiteren Testspiel bei den Blue Devils Weiden weiter.