Westsachsen besetzen zweite Kontingentstelle für die Saison 2026/27

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Der erste Neuzugang für die Eispiraten: Mit Collin Adams wechselt ein Topstürmer aus der österreichischen ICE Hockey League nach Crimmitschau.

Der 27-jährige Offensivspieler kommt von den Pioneers Vorarlberg aus Feldkirch und wird im Team von Cheftrainer Jussi Tuores die zweite Importstelle besetzen.

„Mit Collin haben wir einen spielstarken Stürmer mit Scoring-Qualitäten verpflichtet. Er kann sowohl als Center als auch als Winger spielen und soll die entstandene Lücke von Corey Mackin füllen“, sagt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Geboren am 24. April in Brighton (Michigan, USA), machte Adams bereits früh in der United States Hockey League auf sich aufmerksam. Über die University of North Dakota in der NCAA führte ihn sein Weg in die Organisation der New York Islanders. Für deren Farmteam in der AHL, die Bridgeport Islanders, absolvierte er 67 Spiele und verbuchte dabei acht Tore sowie zehn Vorlagen. Parallel sammelte er umfangreiche Spielpraxis in der ECHL: In insgesamt 108 Einsätzen für die Worcester Railers und Kalamazoo Wings erzielte er 39 Tore und bereitete 42 weitere Treffer vor.

Im Jahr 2024 wagte Adams schließlich den Schritt nach Europa und wechselte in die slowakische Liga zu HC Banská Bystrica. Dort überzeugte er mit 29 Scorerpunkten (14 Tore, 15 Assists). Vor der vergangenen Saison folgte der Wechsel nach Feldkirch zu den Pioneers Vorarlberg. In der ICEHL entwickelte er sich mit 17 Treffern zum besten Torschützen seines Teams, gegen welches die Pleißestädter bereits in der Vorbereitung der vergangenen Spielzeit trafen, und kam insgesamt auf 31 Scorerpunkte – drittbester Wert innerhalb der Mannschaft.

Bei den Eispiraten soll Adams nun eine tragende Rolle im Offensivspiel übernehmen. Besonders im Powerplay erhofft man sich durch seinen starken Abschluss zusätzliche Durchschlagskraft. Mit seiner Schnelligkeit, Wendigkeit und Abschlussstärke bringt er wichtige Qualitäten ins Team – und soll zu einem entscheidenden Faktor werden, um die Torproduktion der Westsachsen zu steigern.

„Ich habe bei den Eispiraten Crimmitschau unterschrieben, weil ich viel Gutes über die Mannschaft, die Fans und die Stadt gehört habe. Mein Ziel ist es, der Mannschaft auf jede erdenkliche Weise zu Siegen zu verhelfen“, erklärt Neuzugang Collin Adams.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2026/27

Tor: Kevin Reich

Abwehr: Mirko Sacher, Adam McCormick (AL), Ole Olleff, Felix Thomas

Angriff: Collin Adams (AL), Dominic Walsh, Dylan Wruck, Louis Brune, Sebastian Streu, Tim Lutz, Leon Neiger