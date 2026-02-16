Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
„Wertvolle Ergänzung gefunden“ – EHC Freiburg begrüßt weiteren Neuzugang

16. Februar 20261 Mins read98
Thore Weyrauch - © Sportfoto-Sale (DR)
Freiburg. (PM EHCF) Mit Thore Weyrauch können die Wölfe einen weiteren Neuzugang im Breisgau begrüßen.

Der 27-jährige Angreifer wechselt von den Heilbronner Falken nach Freiburg und wird künftig mit der Rückennummer 28 für die Wölfe auflaufen. In der laufenden Spielzeit zählt Weyrauch zu den auffälligsten deutschen Offensivspielern der Oberliga und ist aktuell mit 54 Punkten in 41 Spielen punktbester deutscher Angreifer im Kader der Falken.

Der variabel einsetzbare Offensivspieler kann sowohl im Angriff Akzente setzen als auch situativ defensive Aufgaben übernehmen. Mit seiner Erfahrung und Vielseitigkeit soll er dem Kader insbesondere in der entscheidenden Saisonphase zusätzliche Tiefe und neue Optionen verleihen.

Sportdirektor Peter Salmik sagt zur Verpflichtung: „Thore ist variabel einsetzbar, was uns in der aktuellen Situation weitere Möglichkeiten eröffnet. Er ist heiß darauf, sich in der DEL2 zu beweisen und wir sind überzeugt davon, mit ihm eine wertvolle Ergänzung für unser Rudel gefunden zu haben.“

Neuzugang Thore Weyrauch ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass alles so schnell und unkompliziert geklappt hat, und bin dankbar, diese Chance zu bekommen. Freiburg hat in den letzten Wochen sehr gutes Eishockey gezeigt, und ich bin überzeugt, dass für uns noch viel möglich ist.“

Thore Weyrauch wird am heutigen Montag in Freiburg eintreffen und morgen erstmals gemeinsam mit der Mannschaft aufs Eis gehen.

