Werdenfelser Hockey Day am 23.12.2023 – Doppelspieltag zum 100sten Geburtstag des SC Riessersee

Am 23.12.1923 wurde die Eishockeyabteilung des SC Riessersee gegründet!

Genau 100 Jahre später, am Samstag, 23.12.2023 feiert der SCR seinen 100. Geburtstag. Zu diesem Anlass sind die Tölzer Löwen um 19:30 Uhr zum Geburtstagsderby zu Gast. Die Eishockeytradition im Werdenfelser Land gehört aber natürlich nicht dem SC Riessersee alleine und daher haben sich die Verantwortlichen der Weiß-Blauen und des TSV Farchant Eishockey etwas Besonderes überlegt: Aus Eins mach Zwei !

Ein Jubiläum, zwei Eishockeyspiele, zwei brisante Derbies, zweifacher Eishockeyspaß – doppelt verpackt im ersten „WERDENFELSER HOCKEY DAY“! Einen Tag vor Weihnachten wartet auf alle Sport-und Eishockeybegeisterten im Werdenfels ein Nachmittag voller Glühwein, Spaß und Derbys!

Den Auftakt in den 100- jährigen Jubiläumstag macht um 15:00 Uhr der TSV Farchant mit dem „kleinen“ Derby gegen den Lokalrivalen EV Mittenwald. Bereits eine Stunde vorher, ab 14:00 Uhr öffnet die Jubiläums – Fanmeile auf dem Vorplatz des Olympia Eissportzentrums. Alle Besucher erwartet dort ein weihnachtlicher Glühwein- und Getränkestand, schmackhafte Bratwürste vom Würschtlmo sowie süße Naschereien. Für den Spaß auf der Fanmeile sorgt die passende Musik sowie einige Actionstände von CCM Hockey!

Das große Highlight des Tages startet, nach dem Lokalderby TSVF – EVM, um 19:30 Uhr. Der SC Riessersee empfängt zum 270.Oberlandderby den ewigen Rivalen aus dem Nachbarlandkreis, die Tölzer Löwen.

Elias Fischbacher, Vorstand der Farchanter Eishockeyabteilung zeigt sich begeistert: „Eishockey hat im Werdenfelser Land eine lange Tradition und wir sind Stolz ein Teil davon sein zu dürfen. Für uns ist es eine große Ehre an diesem besonderen Tag unseren Teil zum Gelingen der großen Jubiläumsveranstaltung beitragen zu dürfen und freuen uns auf den Werdenfelser Hockey Day.“

Sebastian Ziener, Geschäftsstellenleiter der SC Riessersee Eishockey Vermarktungs GmbH: „100 Jahre SC Riessersee ist eine unglaubliche Zahl! Wir wollten zu diesem Jubiläum daher etwas noch nie Dagewesenes auf die Beine stellen um diesem Anlass gebührend zu würdigen! Mit dem Werdenfelser Hockey Day setzen wir daher ein Statement für den großen Stellenwert dieses Sports in der Region sowie für die lange und erfolgreiche Eishockeytradition. Was gibt es, einen Tag vor Weihnachten, schöneres als einen Nachmittag voller Spaß, Eishockey und dem ein oder anderen Glühwein und weihnachtlichen Nascherein! Die perfekte Einstimmung auf die Weihnachtsfeiertage.“

Ab sofort sind Tickets für das Oberlandderby SC Riessersee vs. Tölzer Löwen, sowie Kombitickets für beide Derbies im Onlineticketshop des SC Riessersee erhältlich: bit.ly/scr-ticketshop

Einzeltickets für das Lokalderby TSV Farchant vs. EV Mittenwald gibt es vor Ort an der Abendkasse im Vorfeld des Spiels! Der Eintritt zur Jubiläums-Fanmeile ist kostenlos: „Das Jubiläumsderby unseres SCR´s gegen die Tölzer Löwen ist wohl eines der größten Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte. Das größte Geburtstagsgeschenk für unseren Sportclub zu diesem Spiel wäre ein ausverkauftes Olympia Eissportzentrum – Packmas gemeinsam zum 100-jährigen Jubiläum“, so erneut Sebastian Ziener vom SC Riessersee!

