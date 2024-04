„Werden weiter an der Struktur und dem Tempo arbeiten, genauso wie an taktischen Details“ – Bundestrainer Harold Kreis nominiert Aufgebot fÃ¼r Phase zwei

München. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) startet diese Woche in die zweite Phase der Vorbereitung auf die 2024 IIHF-Weltmeisterschaft...

München. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) startet diese Woche in die zweite Phase der Vorbereitung auf die 2024 IIHF-Weltmeisterschaft in Tschechien (10. bis 26. Mai 2024).

Dabei stehen die ersten beiden Länderspiele vor den heimischen Fans in Deutschland an. Gegner ist jeweils die Auswahl der Slowakei: Am Donnerstag, den 18. April um 19:30 Uhr in Kaufbeuren sowie am Samstag, den 20. April um 17 Uhr in Augsburg. Am Dienstagnachmittag trifft die Nationalmannschaft in Augsburg zusammen und bereitet sich vor Ort auf die beiden Spiele vor.

Tickets für die beiden Länderspiele in Kaufbeuren und Augsburg gibt es im DEB-Ticketshop: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/. Beide Spiele werden live und kostenlos bei MagenaSport gezeigt.

Bundestrainer Harold Kreis hat für Phase zwei ein 26-köpfiges Aufgebot nominiert, bestehend aus drei Torhütern, neun Verteidigern und 14 Stürmern.

Neu dabei sind Torhüter Florian Bugl, Verteidiger Mario Zimmermann und die beiden Stürmer Joshua Samanski und Parker Tuomie vom PENNY DEL-Halbfinalisten Straubing Tigers. Aus der Schweiz stoßen Dominik Kahun (SC Bern) und Marc Michaelis (EV Zug) zum Kader. Der Coaching Staff bleibt in Phase zwei unverändert. Die Nationalspieler des zweiten Halbfinalisten EHC Red Bull München werden nach Absprache mit Bundestrainer Harold Kreis in Phase drei zum Team hinzukommen.

Noch am Ankunftstag wird die DEB-Auswahl am frühen Abend die erste Trainingseinheit im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion absolvieren. Nach einem weiteren Trainingstag geht es am Donnerstag in Kaufbeuren (19:30 Uhr) gegen die Auswahl der Slowakei – die erster Vorrundengegner der DEB-Auswahl zum WM-Auftakt am Freitag, den 10. Mai 2024 sind. Am Freitag steht ein weiterer Trainingstag auf der Agenda, bevor am Samstag der zweite Vergleich gegen die Slowaken in Augsburg (17:00 Uhr) folgt. Nach dem Spiel endet Phase zwei der WM-Vorbereitung, am Dienstag darauf startet Phase drei in Garmisch-Partenkirchen.

Bundestrainer Harold Kreis zur kommenden Woche und der Nominierung: „Wir haben viele Erkenntnisse aus den beiden Spielen gegen Tschechien für die Umsetzung in Phase zwei gewonnen. Wir werden in der kommenden Woche weiter an der Struktur und dem Tempo arbeiten genauso wie an taktischen Details. Wir sind gespannt auf die Energie, die die Spieler einbringen, die jetzt zu uns ins Team kommen und bedanken uns gleichzeitig bei denjenigen, die in Phase eins dabei waren und nicht mehr im Aufgebot stehen. Ganz besonders freuen wir uns auf die ersten Spiele der Vorbereitung vor unseren heimischen Fans in Kaufbeuren und Augsburg, denn wir erwarten zwei stimmungsvolle Eishockey-Arenen. Das wird dem Team viel Energie geben für den weiteren Weg Richtung WM in Tschechien.“

Die WM-Vorbereitung der Männer-Nationalmannschaft im Überblick

11.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

13.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland | 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

18.04.2024 | 19:30 | Deutschland – Slowakei in Kaufbeuren

20.04.2024 | 17:00 | Deutschland – Slowakei in Augsburg

25.04.2024 | 19:00 | Deutschland – Österreich in Garmisch-Partenkirchen

27.04.2024 | 16:15 | Österreich – Deutschland in Zell am See (AUT)

04.05.2024 | 14:00 | Deutschland – Frankreich in Wolfsburg

06.05.2024 | 19:30 | Deutschland – Frankreich in Weißwasser

Der Kader im Überblick

