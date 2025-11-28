Wer wird Nachfolger von Niklas Sundblad in Dresden?

Dresden. (EM) Nach der bitteren 1:6 Heimpleite gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Iserlohn Roosters zogen die Dresdner Eislöwen am Donnerstag die Reißleine.

Trainer Niklas Sundblad wurde von seinen Aufgaben entbunden und Sportdirektor Matthias Roos wird zukünftig bestenfalls noch administrative Aufgaben übernehmen.

An diesem Wochenende wird das DEL-Team vom bisherigen Assistenten Petteri Kilpivaara und von U20 Coach Jukka Ollila betreut.

Ist Pavel Gross ein Trainerkandidat?

Wer aber wird in Zukunft hinter der Bande der Sachsen das Zepter schwingen? Vieles deutet momentan auf einen erfahrenen Trainer mit einer glasklaren Handschrift und einem großen Durchsetzungsvermögen hin.

„Tag24“ zitiert Geschäftsführer Maik Walsdorf: „Wir müssen versuchen, alle Steine umzudrehen, dass wir das Schiff halbwegs wieder in gerade Bahn bringen. Ich hoffe, dass wir gute und auch nachhaltige Entscheidungen treffen, dass wir aus der Misere rauskommen und auch langfristig unsere Ziele erreichen.“

Es können allerdings fast nur die Steine umgedreht werden, die schon da sind. Auf den Importstellen ihres Kaders haben die Eislöwen bereits alle elf möglichen Lizenzen verraten. Und der deutsche Spielermarkt bietet so gut wie gar keine sinnvollen Ergänzungen an. Da bleibt nur die Hoffnung, dass ein neuer Trainer das Team doch nochmal anschieben kann. Die zuletzt getätigte Nachverpflichtung von Kanada-Import Rourke Chartier hängt bislang noch ein wenig in der Luft. Bislang fehlt ihm die Bindung zum Team und die Umstellung auf die größere Eisfläche in Europa benötigt auch meistens immer eine Menge Zeit. Zeit, die man in Dresden eigentlich schon jetzt nicht mehr hat.

Wie das Blatt berichtet, soll Ex-Meistertrainer Pavel Gross schon am Mittwoch gegen Iserlohn auf der Tribüne in der Joynext-Arena gesehen worden sein. Ob das nun auf ein mögliches Engagement des 57- jährigen hindeutet? Fraglich, denn Gross gilt in der Trainerbranche für DEL-Verhältnisse eher als Topverdiener und hat immer betont hohe Ansprüche zu haben. Ob Gross die extrem schwierige Aufgabe in Dresden wirklich reizen würde, müsste erst einmal geklärt werden.

Nach seiner Zeit in Mannheim arbeitet Gross von 2023 an bis zum 8. Oktober in der tschechischen Extraliga für Sparta Prag. Er wäre also theoretisch verfügbar.

Wie so oft erhalten die Klubs nach Bekanntwerden einer Trainerbeurlaubung eine ganze Reihe von Bewerbungen. Nun müssen die Verantwortlichen sondieren und den richtigen Mann zum Steine umdrehen herausfiltern.

